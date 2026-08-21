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Η συστηματική δουλειά της κυπριακής διπλωματίας απέδωσε καρπούς αντιμετωπίζοντας ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος. Η διακριτική δουλειά που έγινε όλο αυτό το διάστημα κατά τρόπο διακριτικό και προσεκτικό, οδήγησαν τελικά τη σερβική εταιρεία ΕΧΙΤ να ακυρώσει συμμετοχή της σε φεστιβάλ των κατεχομένων.

Την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σέρβο ομόλογό του Μάρκο Τζούριτς. Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα των δύο υπουργών Εξωτερικών να εργαστούν για την περαιτέρω ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σερβίας. Είπε ακόμα ότι κατά τη συνομιλία τους επικεντρώθηκαν «στις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις των δύο χωρών».

Το συζήτησαν Κόμπος και Τζούριτς

Πέραν όμως από τα εθιμοτυπικά, όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος από αρμόδιες πηγές που έχουν γνώση του παρασκηνίου, Κόμπος και Τζούριτς συζήτησαν και το επίμαχο θέμα της συμμετοχής της σερβικής εταιρείας ΕΧΙΤ στην εκδήλωση του κατοχικού καθεστώτος στην Κερύνεια.

Εκτός όμως από τη συζήτηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών υπήρξε και μια συστηματική και «διακριτική διπλωματική κινητοποίηση» της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο να αποτραπεί η εργαλειοποίηση μιας διεθνούς διοργάνωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι, μέσα από αυτές τις επαφές, άνοιξε πλέον η προοπτική η ίδια η διοργάνωση να μεταφερθεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρθηκε, από την πρώτη στιγμή η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ανάδειξη του προβληματικού της προσέγγισης για πραγματοποίηση μιας διεθνούς διοργάνωσης στην κατεχόμενη Κερύνεια, δεδομένου ότι θα μπορούσε να εργαλειοποιηθεί από το κατοχικό μόρφωμα.

Παράλληλα, υπογραμμίζονται και οι σχετικές αναφορές της ίδιας της σερβικής εταιρείας στη σχετική της ανακοίνωση όπου γίνεται αναφορά και στα αποτελέσματα των επαφών που πραγματοποιήθηκαν και οι οποίες συνέβαλαν στο να υπάρξει πολύ σαφέστερη αντίληψη για την ιστορική και πολιτική πραγματικότητα στην Κύπρο και για την ιδιαίτερη σημασία της κατεχόμενης Κερύνειας.

Διπλωματία που αποδίδει

Η κυπριακή διπλωματία βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη με ανάλογες ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος αλλά και της ίδιας της Τουρκίας. Η εξέλιξη με την ΕΧΙΤ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η στοχευμένη διπλωματία όταν λειτουργεί με επιμονή, διακριτικότητα και συγκεκριμένο στόχο.

Πριν από ένα χρόνο, οι στοχευμένες ενέργειες της κυπριακής διπλωματίας απέδωσαν και πάλι καρπούς, με την παράνομη επίσκεψη μέσω Τύμπου του Βρετανού βουλευτή, Αφζάλ Χαν. Ως γνωστό, μετά την κινητοποίηση της κυπριακής διπλωματίας ο Χαν απομακρύνθηκε από τη θέση του εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Απολογείται η ΕΧΙΤ

Το φοιτητικό κίνημα για την ελευθερία και την ειρήνη στα Βαλκάνια, το ΕΧΙΤ, που εξελίχθηκε σε διεθνές μουσικό φεστιβάλ, αποφάσισε να αποσύρει την πρόσκληση που έλαβε για μια εκδήλωση στα κατεχόμενα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, με αφορμή πρόσκληση που έλαβε για το φεστιβάλ μουσικής Nexus στα κατεχόμενα, αναφέρει ότι «αν και γνωρίζαμε για τη σύγκρουση που έλαβε χώρα πριν από περισσότερα από πενήντα χρόνια και τη διαίρεση του νησιού που ακολούθησε, δεν κατανοήσαμε πλήρως πόσο βαθιά γίνονται αισθητές οι συνέπειές της μέχρι σήμερα».

«Μετά την ανακοίνωση της εκδήλωσης, κατέστη σαφές ότι το πλαίσιο γύρω από το έργο ήταν πολύ πιο περίπλοκο και ευαίσθητο από ό,τι είχαμε αρχικά καταλάβει. Ακούσαμε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, μιλήσαμε με άτομα που εκπροσωπούσαν διαφορετικές θέσεις και με θεσμούς στην Κύπρο και εξετάσαμε σοβαρά τι θα μπορούσε να σημαίνει η παρουσία του EXIT πέρα από την ίδια την εκδήλωση», προσθέτει.

Συγκεκριμένα, αναφέρει, «συνειδητοποιήσαμε τη βαθιά ιστορική και συναισθηματική σημασία της Κερύνειας και του Κάστρου της Κερύνειας για την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Παρόλο που η εκδήλωση δεν είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί εντός των τειχών του κάστρου, αλλά σε άμεση γειτνίαση με αυτό, αυτό δεν αλλάζει το ευρύτερο πλαίσιο ή το συμβολισμό της ίδιας της τοποθεσίας».

«Για όλους αυτούς τους λόγους, εκφράζουμε την ειλικρινή και βαθιά μας λύπη που συμφωνήσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το έργο και επιθυμούμε να ενημερώσουμε το κυπριακό κοινό ότι το EXIT αποφάσισε να αποσυρθεί από αυτό».

Η πρόθεσή μας από την αρχή, προσθέτει, «ήταν να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε μια εκδήλωση EXIT να γίνει ένας ακόμη λόγος για να βρεθούν οι άνθρωποι σε αντίπαλες πλευρές».

«Αυτή η απόφαση δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε κοινότητας στην Κύπρο, ούτε εναντίον του λαού ή της πολιτιστικής σκηνής σε κανένα μέρος του νησιού. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια άλλη ευκαιρία για εμάς να συναντηθούμε υπό συνθήκες όπου το επίκεντρο θα είναι οι άνθρωποι, η μουσική και η εμπειρία που μοιραζόμαστε», καταλήγει.

Δήλωση του ευρωβουλευτή Φουρλά

Μετά την απόφαση των Σέρβων να αποχωρήσουν από το μουσικό φεστιβάλ στο κάστρο της Κερύνειας, ο ευρωβουλευτής, Λουκάς Φουρλάς, με δήλωσή του χαιρέτισε την ενέργεια της ΕΧΙΤ.

Σύμφωνα με τον Κύπριο ευρωβουλευτή «πρόκειται για μια υπεύθυνη και ορθή απόφαση, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Εκτιμώ επίσης το γεγονός ότι η εταιρεία, μέσα από τη δημόσια τοποθέτησή της, αντιλήφθηκε τη βαθιά ιστορική και συναισθηματική σημασία που έχει η Κερύνεια και το Κάστρο της για τον κυπριακό λαό, καθώς και τις ευαισθησίες που συνδέονται με την παράνομη τουρκική κατοχή».

Παράλληλα, χαιρέτισε «τη στάση των πολιτικών δυνάμεων της Σερβίας, αλλά και τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν από την ίδια τη σερβική κοινωνία και το σερβικό λαό. Οι αντιδράσεις αυτές αποδεικνύουν ότι οι σχέσεις φιλίας μεταξύ Κύπρου και Σερβίας δεν περιορίζονται σε πολιτικό επίπεδο, αλλά έχουν βαθιές ρίζες στους δύο λαούς».

Στη δήλωσή του ο Λουκάς Φουρλάς ανέφερε πως «από την πρώτη στιγμή, έγιναν συντονισμένες και ουσιαστικές ενέργειες, τόσο προς την πολιτική ηγεσία της Σερβίας, όσο και απευθείας προς την εταιρεία που είχε αναλάβει τη διοργάνωση».

Περαιτέρω στη δήλωσή του ανέφερε πως ο ίδιος προσωπικά ως ευρωβουλευτής και πρόεδρος της αντιπροσωπείας στην κοινοβουλευτική επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ – Σερβίας, «βρισκόμουν σε συνεχή και ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την απόσυρση της εταιρείας ΕΧΙΤ, η οποία τελικά κατανόησε τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ιδιοκτησίες, μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις ή αγώνα για το ποιος θα πιστωθεί την επιτυχία. Η σπουδή ορισμένων να εμφανιστούν ως οι αποκλειστικοί συντελεστές μιας εξέλιξης που προέκυψε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες πολλών πλευρών δεν ανταποκρίνεται ούτε στην πραγματικότητα, ούτε στη σοβαρότητα του ζητήματος.

Το ζητούμενο δεν ήταν ποιος θα πάρει τα εύσημα. Το ζητούμενο ήταν να μην πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στην κατεχόμενη Κερύνεια. Και αυτό επιτεύχθηκε».

Καταλήγοντας ο Κύπριος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ ανέφερε και τα εξής:

«Η Κερύνεια δεν είναι ένας οποιοσδήποτε χώρος για μια μουσική εκδήλωση. Είναι κατεχόμενη γη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Κάστρο της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους, όσοι συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη, στην Κύπρο και στη Σερβία και ιδιαίτερα εκείνους που αντιλήφθηκαν ότι ο πολιτισμός μπορεί να ενώνει τους λαούς μόνο όταν σέβεται την ιστορική μνήμη, το διεθνές δίκαιο και τις ευαισθησίες τους.

Σήμερα κρατούμε το θετικό, μια σερβική εταιρεία άκουσε, κατανόησε και πήρε τη σωστή απόφαση. Αυτό είναι ένα μήνυμα που ενισχύει τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών».