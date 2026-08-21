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Ο αριθμός των νεκρών από ένα ναυάγιο στη Νιγηρία, στο οποίο πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους πολλά παιδιά, έχει αυξηθεί σε 51 τουλάχιστον, όπως δήλωσαν στο Reuters την Πέμπτη δύο αυτόπτες μάρτυρες που παρευρέθηκαν στην κηδεία των θυμάτων.

Τέτοια ατυχήματα είναι συνηθισμένα στους πολυσύχναστους ποταμούς και πλωτές οδούς της Νιγηρίας, και συχνά προκαλούνται από υπερφορτωμένα σκάφη, κακή συντήρηση ή μη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Δεκάδες άνθρωποι πνίγονται κάθε χρόνο.

«Η κατάσταση είναι άσχημη», δήλωσε ο Ιμπραήμ Μούσα, πρώην σύμβουλος του χωριού Γκοράου, στην περιοχή Γκορόνιο, όπου συνέβη το ατύχημα.

«Έχουμε ήδη θάψει 46 πτώματα, ενώ άλλα πέντε μόλις ανασύρθηκαν από τον ποταμό».

Ο Νταχίρ Κουρέ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της πολιτείας, δήλωσε στο AFP ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Βρισκόμαστε τώρα στον τόπο του ναυαγίου και έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες διάσωσης», είπε ο Κουρέ.

Ο Κουρέ ανέφερε ότι δεν μπορούσε να δώσει αμέσως τον αριθμό των θυμάτων, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να «συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το περιστατικό».

Τουλάχιστον πέντε άτομα πνίγηκαν όταν μια βάρκα ανατράπηκε στην πολιτεία Τζιγκάουα τον περασμένο μήνα.

Τον Ιανουάριο, τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν όταν ανατράπηκε ένα σκάφος που μετέφερε αγρότες και ψαράδες από την πολιτεία Τζιγκάουα προς την πολιτεία Γιόμπε.

ertnews.gr