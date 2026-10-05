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Δεν υπάρχουν επιζώντες μετά τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 32 επιβαίνοντες στη νότια Νιγηρία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Μπόλα Τινούμπου, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Το μεταγωγικό αεροσκάφος ATR-42 είχε αναχωρήσει από την πόλη Μπενίν με προορισμό το Λάγκος, μεταφέροντας 25 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Τα ίχνη του χάθηκαν πάνω από την πολιτεία Οντό και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας διάσωσης. Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν λίγο αργότερα σε βάλτο κοντά στη ναυτική βάση της Ιγκμποκόντα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα δυστυχήματα με στρατιωτικά αεροσκάφη στη Νιγηρία τα τελευταία χρόνια. Οι αρχές έχουν διατάξει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

iefimerida.gr