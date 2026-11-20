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Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα σενάρια συνεργασιών για τις προεδρικές εκλογές και η προσοχή στρέφεται προς δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά το ΔΗΚΟ και η άλλη το ΕΛΑΜ.

Η συζήτηση άνοιξε με αφορμή κυρίως τις τοποθετήσεις στελεχών του ΔΗΚΟ για το πώς θα κινηθεί το κόμμα και εάν μπορεί να συνυπάρξει πολιτικά σε μια κυβέρνηση συνεργασίας μαζί με το ΕΛΑΜ.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στο ΡΙΚ, στην εκπομπή «Προκλήσεις» με τον Ανδρέα Κιμήτρη, έβαλε σε ένα πλαίσιο την όλη συζήτηση γύρω από το τι θα πράξει το κόμμα του στις προεδρικές εκλογές.

«Ο εσωκομματικός διάλογος στο ΔΗΚΟ για τις προεδρικές εκλογές δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πάρουμε την απόφασή μας όταν θα είμαστε έτοιμοι», δήλωσε, για να διευκρινίσει, σε σχέση με τις τοποθετήσεις στελεχών και βουλευτών του κόμματός του, πως αυτές είναι σεβαστές, αλλά αποτελούν προσωπικές τους απόψεις.

Μια δήλωση η οποία αφορούσε, από τη μία, τη θέση του βουλευτή του κόμματος Ζαχαρία Κουλία, ο οποίος έβαζε στο τραπέζι του διαλόγου θέμα συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ, αλλά και τα όσα είπε σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ο γ.γ. του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού. Ο τελευταίος τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης καθόδου του ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές, με μια υποψηφιότητα που θα εξέφραζε τον χώρο του Κέντρου.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στη συνέντευξή του, ασφαλώς δεν προεξόφλησε τη στήριξη του ΔΗΚΟ στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ωστόσο, η τοποθέτησή του γύρω από την όλη συζήτηση για τη στάση του κόμματος στις προεδρικές εκλογές δείχνει μια κατεύθυνση.

Επί της ουσίας, έκοψε τη σεναριολογία για την όποια πιθανότητα συνεργασίας του ΔΗΚΟ με το ΑΚΕΛ και δεν απέκλεισε συνεργασία με το ΕΛΑΜ.

Από τη στιγμή που δεν ήταν κάθετος ότι η στήριξη του ΕΛΑΜ στον Νίκο Χριστοδουλίδη ή η συνεργασία του Νίκου Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ θα βρει το ΔΗΚΟ απέναντί του, αυτό δείχνει πως δεν υιοθετεί την άποψη ότι θα πρέπει να αποτελεί λόγο αποχώρησης από την Κυβέρνηση ή μη συνέχισης της συνεργασίας τους.

Στον αντίποδα των τοποθετήσεων Σολωμού και Κουλία τοποθετούνται οι υπουργοί και αντιπρόεδροι του ΔΗΚΟ. Τόσο ο Μιχάλης Δαμιανός όσο και ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, όταν κλήθηκαν να τοποθετηθούν, ήταν κάθετοι υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας και της στήριξης της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχουν ισχυρές φωνές υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη εντός του ΔΗΚΟ, όπως επίσης υπάρχουν και εκείνοι που αντιδρούν στη συνέχιση της συνεργασίας.

Χρίστου και σενάρια ΕΛΑΜ για εκλογές

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, αφήνει πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου. Αυτό επανέλαβε και προχθές σε συνέντευξή του στο πολιτικό podcast «Fuse» του TolkersCy με τον Σωτήρη Παρούτη, λέγοντας ότι οι τελικές αποφάσεις για τις προεδρικές εκλογές θα ληφθούν από τα συλλογικά όργανα του κόμματος μετά το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Είπε ακόμα ότι στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια: είτε η αυτόνομη κάθοδος του ΕΛΑΜ στις εκλογές είτε η συμμετοχή σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό σχηματισμό, στη βάση συμφωνημένου πολιτικού πλαισίου.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που φέρουν το ΕΛΑΜ να προσανατολίζεται προς τη στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για μια «πιθανή επιλογή», απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο να παραμεριστούν οι θέσεις του κόμματος στο Κυπριακό με αντάλλαγμα τη συμμετοχή στην κυβέρνηση.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η παρουσία του ΕΛΑΜ στην εξουσία θα λειτουργούσε ως «δικλίδα ασφαλείας» απέναντι σε λύσεις που, όπως ανέφερε, θα ήταν «τουρκικών προδιαγραφών», προσθέτοντας ότι το κόμμα δεν θα δίσταζε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση εάν προέκυπτε διαφωνία στο εθνικό ζήτημα.

Παράλληλα, εξήρε το έργο του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, εστιάζοντας στη διατήρηση στρατηγικών συμμαχιών, όπως εκείνη με το Ισραήλ».

Η επανεμφάνιση Ματσάκη

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέρι», ο πρώην ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, Μάριος Ματσάκης, ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Ζαχαρία Κουλία και ανέφερε ότι δεν μπορεί να φανταστεί το ΔΗΚΟ να στηρίζει την εξουσία του ΑΚΕΛ.

«Άκουσα με έκπληξη όσα είπε ο κ. Κουλίας, περί σύμπραξης με το ΑΚΕΛ και ακόμη υποστήριξης του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ για Πρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε.