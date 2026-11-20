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Άργησε να αντιδράσει συνολικά και δυναμικά η Βουλή στις διαφαινόμενες συνθήκες σοβαρής ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2029, αλλά το έκανε χθες, με αφορμή συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια επί θέματος που ενέγραψε το ΑΚΕΛ, με τίτλο «Οι καθυστερήσεις σε κρίσιμα ενεργειακά έργα και οι κίνδυνοι για την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τους καταναλωτές».

Ανκαι η συζήτηση κάλυψε όλα τα ανοικτά μέτωπα της ενέργειας, με εκτενείς αναφορές στο ημιτελές έργο του τερματικού φυσικού αερίου, τις υψηλές χρεώσεις για τον ηλεκτρισμό και τη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρισμού Κύπρου και Ελλάδας, υπήρξε επικέντρωση στον ορατό κίνδυνο η Κύπρος να στερηθεί από τις αρχές του 2030 σχεδόν τη μισή δυνατότητα συμβατικής παραγωγής, λόγω της υποχρέωσής της να αποσύρει ρυπογόνες γεννήτριες από τη Δεκέλεια και το Βασιλικό τέλη του 2029.

Μόνο οι πεπαλαιωμένοι ατμολέβητες στη Δεκέλεια έχουν ονομαστική ισχύ 360 μεγαβάτ, ενώ αν η ΕΕ απαιτήσει την απόσυρση και των μονάδων 1, 2 και 3 από το Βασιλικό, η απώλεια ισχύος θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τα 700 μεγαβάτ, από τα περίπου 1400 που θεωρητικά μπορεί να παράξει η ΑΗΚ σήμερα από πετρέλαιο.

Στο τέλος της συζήτησης πήρε τον λόγο η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία εξέφρασε μεγάλη ανησυχία για όσα ακούστηκαν στην αίθουσα και διερωτήθηκε «τι θα πούμε του κόσμου» όταν το 2030 θα χαθεί η μισή δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ, με τραγικές συνέπειες, είπε, για τους πολίτες.

Ο γγ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μεταξύ πολλών άλλων κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι έκανε χειρότερο το χάος που παρέδωσε η διακυβέρνηση Αναστασιάδη στην ενέργεια. Είπε πως από το 2022 το ΑΚΕΛ προειδοποιεί για τα προβλήματα επάρκειας που έρχονται και για την ανάγκη έγκαιρης αντικατάστασης των ρυπογόνων μονάδων, χωρίς να εισακούεται. Είπε ακόμα πως η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ενεργοποίησε με μεγάλη καθυστέρηση τον μηχανισμό ισχύος που προβλέπει η νομοθεσία για έκτακτη και επείγουσα αναζήτηση πρόσθετης παραγωγής, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο μηχανισμός ισχύος θα επιβαρύνει κατά πολύ το κόστος παραγωγής κιλοβατώρας. Επικαλέστηκε εκτιμήσεις τεχνοκρατών ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 40 σεντ, από 30 (σ.σ. και κάτι παραπάνω) που είναι σήμερα.

Ανάλογες προειδοποιήσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου ανεπάρκειας ρεύματος απηύθυνε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας Νίκος Γεωργίου.

Πρέπει επειγόντως να βρεθεί εφεδρική ισχύς για αποφυγή δύσκολων καταστάσεων, είπε, τονίζοντας πως αυτή η εφεδρεία -με μηχανισμό ισχύος- θα κοστίσει πανάκριβα στους καταναλωτές. Έφερε δε ως παράδειγμα την Ιρλανδία, που όταν χρειάστηκε να αξιοποιήσει τον μηχανισμό ισχύος και να αγοράσει με προσφορές επιπλέον παραγωγή χρειάστηκε να πληρώσει σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ.

Δραματική έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απηύθυνε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, ώστε να βρεθούν λύσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σοβαρής ανεπάρκειας ηλεκτρισμού από το 2030. Ο κ. Παντελίδης χαρακτήρισε την ανεπάρκεια ρεύματος εθνικό θέμα για τη χώρα και προειδοποίησε πως απομένουν μόλις τρία χρόνια για να γίνουν όσα χρειάζονται, ενόψει της απόσυρσης των παλιών μονάδων από τον σταθμό της Δεκέλειας, τέλη του 2029.

Στην επάρκεια αναφέρθηκε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής, προειδοποιώντας πως η Κύπρος κινδυνεύει να κτυπήσει στο παγόβουνο που λέγεται ανεπάρκεια ηλεκτρικής παραγωγής και πολλοί αντί να ασχοληθούν με άμεσες λύσεις συζητούν ανούσια, όπως έκανε και το πλήρωμα, είπε, του Τιτανικού, όταν το πλοίο κατευθυνόταν στο παγόβουνο που προκάλεσε τη βύθισή του.

Κατά τη συζήτηση έγινε αναφορά στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης τα επόμενα 1-2 χρόνια, με δυνατότητα να ενισχύσουν την παραγωγή σε ώρες αιχμής, όμως τονίστηκε σχεδόν απ’ όλους ότι η αποθήκευση σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να καλύψει την απώλεια παραγωγής, αν αυτή δεν αποφευχθεί με κάποιο αίτημα νέας παράτασης συμμόρφωσης προς την ΕΕ…