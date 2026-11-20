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Επίθεση κατά παντός υπευθύνου εξαπολύουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, επαναφέροντας την απόφασή τους για λήψη μέτρων και ζητώντας πλέον την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Το ποτήρι ξεχείλισε. Αν πρέπει, θα ακολουθήσουμε και εμείς τις πρακτικές άλλων με μέτρα και κλείσιμο νοσοκομείων», λέει η ΟΕΒ, επικαλούμενη τη μελέτη του υπουργείου Υγείας που κατέδειξε έλλειμμα 600 περίπου νοσηλευτών, τη στιγμή που εκπρόσωποι των νοσηλευτών ζητούν ολοκληρωμένη καταγραφή των ελλείψεων ανά νοσηλευτήριο και τμήμα, προτείνοντας μάλιστα τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης των αναγκών.

Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Γιώργος Παντελίδης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονος, εκφράζοντας την απογοήτευση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για την καθυστέρηση, όπως είπε, στην προώθηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν ετοιμαστεί από την Κυβέρνηση και παραμένουν σε εκκρεμότητα στη Βουλή.

«Έχουμε κάνει πολλή υπομονή και πάντοτε φροντίζαμε να κρατάμε υπεύθυνη στάση απέναντι στο ιερό δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας», είπε και πρόσθεσε: «Έχουμε προειδοποιήσει για τον πολύ ορατό πλέον κίνδυνο να αρχίσουμε τις αναβολές χειρουργικών επεμβάσεων, έχουμε ενημερώσει επίσημα ότι έχουν κλείσει κλίνες σε νοσοκομεία επειδή δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά δυστυχώς παρατηρούμε ότι από την Πολιτεία δεν υπάρχει πρόθεση να επιλυθεί το πρόβλημα».

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ υποστήριξε ότι «τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν ενημερωθεί εδώ και μήνες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ η αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει λάβει λεπτομερή ενημέρωση και για τη μελέτη του υπουργείου Υγείας σχετικά με τις ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό σε βάθος πενταετίας».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι από πλευράς Κυβέρνησης έχουν ετοιμαστεί τροποποιήσεις της νομοθεσίας και ότι οι τροποποιήσεις εκκρεμούν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ωστόσο δεν βλέπουμε να προχωρά τίποτα», ανέφερε προειδοποιώντας ότι «εάν δεν υπάρξει παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε θα ακολουθήσουμε και εμείς την πρακτική, που συχνά ακολουθείται από άλλους φορείς, αυτή της εξαγγελίας μέτρων και των προειδοποιήσεων για κλείσιμο τμημάτων και κλινικών. Ίσως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να εισακουστούμε. Ο Πρόεδρος έχει την εκτελεστική ευθύνη να εντοπιστούν πρακτικές και υλοποιήσιμες λύσεις. Μας λυπεί πραγματικά αυτή η εξέλιξη. Ελπίζω και εύχομαι να αποφευχθούν τα χειρότερα σε ένα κρίσιμο και νευραλγικό για τον τόπο τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο, τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είχαν αποφασίσει τη λήψη μέτρων τα οποία ωστόσο ανέστειλαν έπειτα από παρέμβαση του υπουργού Υγείας και έναρξη διαλόγου που οδήγησε, όπως ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης έχει δηλώσει αρκετές φορές, στις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά τη συζήτηση των τροποποιήσεων του υπουργείου Υγείας στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, το ΑΚΕΛ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να υπερψηφίσει τις ρυθμίσεις χωρίς εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων, ενώ προβληματισμούς είχαν εκφράσει και εκπρόσωποι του ΔΗΣΥ αλλά και άλλων κομμάτων, με έμφαση στο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας των ξένων νοσηλευτών, τα επαγγελματικά προσόντα και τα εργασιακά δικαιώματα.

Οι νοσηλευτές ζητούν καταγραφή των πραγματικών αναγκών

Η νέα παρέμβαση της ΟΕΒ έρχεται στον απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, κατά την οποία εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) ενημέρωσαν τους βουλευτές, μεταξύ άλλων, για τις θέσεις τους σχετικά με τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο γενικός γραμματέας της συντεχνίας, Σάββας Ιακώβου, αμφισβήτησε κατά πόσον υπάρχει σαφής εικόνα για τις πραγματικές ανάγκες στελέχωσης ανά νοσηλευτήριο και τμήμα. «Εμείς τα στοιχεία για την έλλειψη δεν τα έχουμε και ούτε το υπουργείο Υγείας τα έχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «από ό,τι ξέρω δουλεύουν όλα τα νοσηλευτήρια κανονικά. Δεν έχει κάποιο νοσοκομείο που έκλεισε. Δεν μπορούμε να βρούμε την έλλειψη πραγματικά».

Η συντεχνία εισηγείται τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα καταγράφονται συστηματικά οι ανάγκες στελέχωσης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με αναλυτικά στοιχεία ανά νοσηλευτήριο και τμήμα.

Παράλληλα, προτείνει τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε ο προγραμματισμός να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και να λαμβάνει υπόψη τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του συστήματος Υγείας.

Οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των ελλείψεων δεν μπορεί να περιορίζεται στην εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με τις θέσεις που παρουσιάστηκαν στη Βουλή, απαιτούνται μέτρα για την προσέλκυση και διατήρηση νοσηλευτών στο επάγγελμα, καθώς και επανεξέταση των αναγκών στελέχωσης με βάση τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών και των τμημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΣΥΝΟ εισηγείται τη δημιουργία Τμήματος Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο υπουργείο Υγείας, το οποίο θα έχει ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των αναγκών σε προσωπικό.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα επανεξέτασης των αναλογιών νοσηλευτών και ασθενών, ώστε οι ανάγκες στελέχωσης να καθορίζονται με βάση τις πραγματικές απαιτήσεις κάθε τμήματος και όχι αποκλειστικά τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπου, σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανάγκες ενίσχυσης του προσωπικού, παρά τις διαδικασίες πρόσληψης που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Η μελέτη που κατέγραψε έλλειμμα 586 νοσηλευτών

Πάντως, η συζήτηση για την ανάγκη καταγραφής των ελλείψεων πραγματοποιείται ενώ υπάρχει ήδη μελέτη του υπουργείου Υγείας, η οποία αποτυπώνει το συνολικό μέγεθος του προβλήματος.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν αναφερθεί και στη Βουλή από τους εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας, η μελέτη κατέδειξε για το 2025 εκτιμώμενο έλλειμμα τουλάχιστον 586 νοσηλευτών στην Κύπρο, ενώ περιλαμβάνει και προβλέψεις για τις ανάγκες στελέχωσης κατά τα επόμενα χρόνια.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών

Από πλευράς βουλευτών, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, αναγνωρίστηκε η σοβαρότητα των ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού και ζητήθηκαν συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, καθώς και καταγραφή των αναγκών ανά νοσηλευτήριο και τμήμα. Προβληματισμός εκφράστηκε για τη συνεχή αδειοδότηση νέων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αλλά και για τη χαλάρωση των προϋποθέσεων εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Τονίστηκε η ανάγκη καθολικής εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, παροχής κινήτρων και βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών. Ερωτήματα τέθηκαν για τις αναλογίες νοσηλευτών και ασθενών και τη στελέχωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Αναφορά έγινε επίσης στις δυσκολίες των φοιτητών Νοσηλευτικής και στην ανάγκη συνεργασίας των υπουργείων Υγείας και Παιδείας.