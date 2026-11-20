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Αλλαγές στους όρους παραχώρησης των ετήσιων μισθολογικών αυξήσεων στους εργαζομένους του ΟΚΥπΥ προωθεί ο ίδιος ο Οργανισμός, ζητώντας να τροποποιηθεί πρόνοια των κανονισμών που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, ώστε η δυνατότητα μη παραχώρησης αύξησης να συνδέεται με δύο αρνητικές αξιολογήσεις αντί μίας.

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις καταγράφονται από την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), η οποία καταγγέλλει ότι επιχειρείται να συνδεθεί η μισθολογική εξέλιξη των γιατρών με «ένα απλοϊκό σύστημα αξιολόγησης», χωρίς προηγούμενη ουσιαστική διαβούλευση και με οικονομικές συνέπειες που δεν ισχύουν για τους γιατρούς δημοσίους υπαλλήλους.

Το ζήτημα τέθηκε χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, κατά τη συζήτηση των τροποποιητικών κανονισμών που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή των μισθολογικών προσαυξήσεων από τριετείς σε ετήσιες, μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων εργοδότησης στον ΟΚΥπΥ.

Σύμφωνα με το κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, η ετήσια αύξηση μπορεί να μην παραχωρηθεί σε εργαζόμενο που λαμβάνει αρνητική αξιολόγηση. Ωστόσο, κατά τη συνεδρίαση, ο ΟΚΥπΥ ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η συγκεκριμένη πρόνοια πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να απαιτούνται δύο αρνητικές αξιολογήσεις για τη δυνατότητα μη παραχώρησης της αύξησης.

Η διαφοροποίηση αυτή δεν φαίνεται, πάντως, να αίρει τις ενστάσεις της ΠΑΣΥΚΙ, η οποία θέτει ευρύτερο ζήτημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο η αξιολόγηση θα επηρεάζει τη μισθολογική εξέλιξη των γιατρών.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας, Σωτήρης Κούμας, κάλεσε τους βουλευτές να λάβουν υπόψη τις θέσεις της ΠΑΣΥΚΙ, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί με αυτό το απλοϊκό σύστημα να τιμωρείται γιατρός», όταν μια αρνητική αξιολόγηση για γιατρό δημόσιο υπάλληλο δεν συνεπάγεται τις ίδιες οικονομικές επιπτώσεις με εκείνες που προβλέπονται για γιατρό του ΟΚΥπΥ.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και για τη διαδικασία προώθησης των κανονισμών, καταγγέλλοντας απουσία διαβούλευσης με τη συντεχνία.

«Διασυνδέεται η ετήσια αύξηση με μια αξιολόγηση. Όταν δεν γίνεται διαβούλευση, όταν έρχονται κοντά σας οι κανονισμοί χωρίς να συμμετέχουμε εμείς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ακόμη και ο γενικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ δεν γνώριζε εάν η επίμαχη πρόνοια θα αφορούσε μία ή δύο αρνητικές αξιολογήσεις.

Ο Σωτήρης Κούμας συνέδεσε τη βιασύνη για προώθηση των κανονισμών με τις εκκρεμότητες της συλλογικής σύμβασης, υπενθυμίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε συμφωνηθεί από το 2024.

«Αντιλαμβανόμαστε τη βιασύνη, αλλά θα επαναλάβω ότι ήταν συμφωνημένο από το 2024, καθυστέρησαν και τώρα επειδή επείγει το θέμα της συλλογικής σύμβασης μας πιέζουν να δεχθούμε πράγματα που δεν πρέπει», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η συντεχνία δεν αντιτίθεται στην αξιολόγηση ως διαδικασία, αλλά ζητά οι όποιες ρυθμίσεις να προωθούνται με σωστό τρόπο και αφού προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση.

«Δεν είμαστε εναντίον αλλά τα πράγματα πρέπει να γίνονται σωστά. Δεν σημαίνει ότι επειδή καθυστέρησαν δύο χρόνια πρέπει να τα ψηφίσουμε τώρα άρον άρον», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι η μετατροπή των τριετών μισθολογικών προσαυξήσεων σε ετήσιες αποτελεί εκκρεμότητα προηγούμενης συμφωνίας. Πρόκειται για διαφορετική ρύθμιση από τις γενικές μισθολογικές αυξήσεις της συλλογικής σύμβασης 2026 – 2027, για τις οποίες έχει συμφωνηθεί η αποσύνδεσή τους από την αξιολόγηση.

Η συζήτηση των κανονισμών συνεχίζεται με ανοιχτό το ζήτημα της τροποποίησης της επίμαχης πρόνοιας, αλλά και τις ενστάσεις της ΠΑΣΥΚΙ για τις οικονομικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η αξιολόγηση στη μισθολογική εξέλιξη των γιατρών του Οργανισμού.