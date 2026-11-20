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Στο τελικό στάδιο της μελέτης βρίσκεται το πόρισμα που αφορά στην πειθαρχική έρευνα για τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, με τον δικηγόρο του να αφήνει σαφείς αιχμές για προσπάθεια κουκουλώματος της πραγματικής διάστασης της υπόθεσης.

Όπως έγραψε χθες ο «Φ», ο ιατροδικαστής ερευνάται εδώ και 22 μήνες πειθαρχικά, υπάρχουν δύο αθωωτικά πορίσματα αλλά τίποτε δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Μάλιστα για το συμπληρωματικό πόρισμα χρειάστηκαν 11 μήνες για να παραδοθεί.

Χθες η Νομική Υπηρεσία διευκρίνισε σε σχέση με το ιστορικό της υπόθεσης ότι:

>> Στις 14 Ιουλίου 2025, διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία από το Υπουργείο Υγείας, η έκθεση του ερευνώντος λειτουργού, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να δοθεί γνωμάτευση ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον εν λόγω ιατροδικαστή.

>> Η Νομική Υπηρεσία αφού μελέτησε την έκθεση και τα σχετικά έγγραφα, ζήτησε, με επιστολή της, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2025, τη διεξαγωγή περαιτέρω συμπληρωματικής έρευνας, επισημαίνοντας όπως το όλο θέμα θεωρηθεί ως ιδιαίτερα επείγον.

>> Στις 2 Μαρτίου 2026, η Νομική Υπηρεσία απέστειλε υπενθυμητική επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας σημειώνοντας την ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση και διαβίβαση της συμπληρωματικής έκθεσης.

>> Στις 20 Αυγούστου 2026, το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία τη συμπληρωματική έκθεση του ερευνώντος λειτουργού, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2026.

>> Η μελέτη και αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία της πειθαρχικής υπόθεσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο με σκοπό την έκδοση γνωμοδότησης ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον εν λόγω ιατροδικαστή.

>> Αναφορικά με το αίτημα για κοινοποίηση της πειθαρχικής έκθεσης, η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι η σχετική αρμοδιότητα δεν ανήκει στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παραπέμποντας στην ΕΔΥ ή το Υπουργείο Υγείας ανάλογα.

Έντονη ήταν η αντίδραση του δικηγόρου Θεοφάνη Ανδρέου που εκπροσωπεί τον ιατροδικαστή, ο οποίος δήλωσε στον «Φ» ότι «η Νομική Υπηρεσία προσπαθεί υποτιμώντας μάλιστα τη νοημοσύνη όλων μας να υπεκφύγει από την ουσία του θέματος. Αποφεύγει να τοποθετηθεί και να μας απαντήσει γιατί άφησε τον πελάτη μου ιατροδικαστή του δημοσίου να μένει εκτεθειμένος και με κίνδυνο να κριθεί αναξιόπιστος και μάλιστα αδίκως για μία ανύπαρκτη υπόθεση, για την οποία η ίδια η Νομική Υπηρεσία προφανώς γνωρίζει εδώ και μήνες ότι υπάρχουν δύο πορίσματα που τον απαλλάσσουν πανηγυρικά».

Ο δικηγόρος χαρακτηρίζει τον χειρισμό της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία ως επιεικώς αδικαιολόγητο και απαράδεκτο από νομικής και ηθικής άποψης για τον ιατροδικαστή, καθώς και ύποπτο. Ενώ έλαβε το πρώτο πόρισμα δεν την ικανοποίησε και ζήτησε περαιτέρω έρευνα καθοδηγώντας τον ερευνώντα λειτουργό να λάβει κατάθεση για συγκεκριμένα θέματα φωτογραφίζοντας το πρόσωπο αυτό.

Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε 2ο πόρισμα και αυτό αθωωτικό, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ενώ έλαβε δύο πορίσματα του ερευνώντα λειτουργού στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν μας ανέφερε κάποιο εύλογο λόγο γιατί δεν τα έχει μελετήσει ακόμα και να καταλήξει.

Ο κ. Ανδρέου τονίζει ότι «η διαδικασία που επικαλείται ως πρόσχημα η Νομική Υπηρεσία για να μη δώσει τα πορίσματα όχι μόνο δεν δικαιολογούν την στάση της αλλά την εκθέτουν ανεπανόρθωτα και αποκαλύπτουν δυστυχώς προσπάθεια κουκουλώματος της πραγματικής διάστασης της υπόθεσης και της αλήθειας.