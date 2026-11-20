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Νέες οδηγίες για την κλινική αντιμετώπιση της mpox, γνωστής και ως ευλογιάς των πιθήκων, παρουσίασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

Οι επικαιροποιημένες συστάσεις παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής διαδικτυακής ενημέρωσης του ΠΟΥ για τους επαγγελματίες υγείας.

Οι οδηγίες καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή του ασθενούς, από την αρχική διαλογή και την κλινική εκτίμηση μέχρι τη θεραπευτική υποστήριξη, τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών και την έξοδο από το νοσηλευτήριο.

Η αρχική αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η έγκαιρη αναγνώριση των περιστατικών και η αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή αντιμετώπιση της νόσου.

Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να εξετάζουν όχι μόνο την παρουσία χαρακτηριστικών δερματικών βλαβών, αλλά και συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν επιπλοκές.

Μεταξύ των σημείων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή περιλαμβάνονται ο επίμονος ή έντονος πόνος, η αφυδάτωση, η δυσκολία στην κατάποση, οι οφθαλμικές βλάβες, η αναπνευστική δυσχέρεια και οι ενδείξεις δευτερογενούς λοίμωξης του δέρματος.

Η ανάγκη νοσηλείας αξιολογείται με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τους παράγοντες κινδύνου και τη δυνατότητα ασφαλούς φροντίδας εκτός νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι ορισμένες ομάδες ασθενών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με σημαντική ανοσοκαταστολή, ιδιαίτερα ασθενείς με προχωρημένη HIV λοίμωξη.

Για τους ασθενείς που ζουν με HIV και δεν λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία ή έχουν διακόψει τη θεραπεία τους για μεγάλο διάστημα, οι νέες συστάσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της ταχείας έναρξής της.

Η υποστηρικτική φροντίδα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου, στη φροντίδα των δερματικών και οφθαλμικών βλαβών, στην επαρκή ενυδάτωση και διατροφή, καθώς και στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η κατάλληλη υποστηρικτική φροντίδα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών, ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου οι εξειδικευμένες θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, οι οδηγίες εξετάζουν την ορθή χρήση αντιβιοτικών όταν υπάρχει σχετική κλινική ένδειξη, χωρίς να θεωρείται ότι η ιογενής λοίμωξη απαιτεί αυτομάτως αντιβιοτική θεραπεία.

Πρόληψη της μετάδοσης

Η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων παραμένει καθοριστική για την προστασία των επαγγελματιών υγείας και των υπόλοιπων ασθενών.

Οι οδηγίες απευθύνονται σε γιατρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, τμήματα επειγόντων περιστατικών, μονάδες νοσηλείας και υπευθύνους ελέγχου λοιμώξεων.

Ο ΠΟΥ τονίζει ότι οι συστάσεις βασίζονται σε συστηματική αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας της κλινικής φροντίδας.