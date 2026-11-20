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Άνοιξη θα θυμίζει σήμερα και τις επόμενες ημέρες ο καιρός, με τον υδράργυρο να βρίσκεται κοντά στους 30 βαθμούς, ενώ την ίδια στιγμή θα σημειώνονται εναλλαγές λιακάδας και ζέστης. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί κατά τόπους αραιή ομίχλη ή ομίχλη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με περιόδους αυξημένης νεφοκάλυψης.

Την Κυριακή θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα δεν αναμένεται περαιτέρω μεταβολή της θερμοκρασίας.