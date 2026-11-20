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Τα όρια μέσα στα οποία προτίθεται να συζητήσει το Κυπριακό έθεσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, πριν από τη σημερινή συνάντησή του με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο. Σέρβιρε τη λύση «δύο κρατών» προς τον Ευρωπαίο αξιωματούχο πριν τον υποδεχθεί.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ θέλει να προκαταλάβει τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν ως προς το Κυπριακό, καθώς πρόθεση του Ραφαέλε Φίτο, όπως έλεγαν από την περασμένη εβδομάδα διπλωματικές πηγές στη Λευκωσία, είναι να μεταφέρει το μήνυμα προς την Άγκυρα πως η πρόοδος στα ευρωτουρκικά θα υπάρξει εάν στο Κυπριακό ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από το σημείο διακοπής τους το 2017.

«Δύο λαοί… δύο κράτη»

Ο Χακάν Φιντάν μιλούσε σε συζήτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση όπου παρουσίασε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Δήλωσε ότι με κάθε ευκαιρία υπογραμμίζει την «πραγματικότητα» όσον αφορά την Κύπρο, ότι δηλαδή υπάρχουν «δύο διαφορετικοί λαοί, δύο διαφορετικές δημοκρατίες και δύο διαφορετικά κράτη» και ότι υπερασπίζονται σε κάθε πλατφόρμα «τη δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων».

«Είναι σημαντικό να επικρατήσει μια αντίληψη που λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών, προκειμένου το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να καταστούν περιοχή σταθερότητας και ευημερίας», υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Για τις σχέσεις με την Ελλάδα, ανέφερε ότι η Άγκυρα δίνει προτεραιότητα στον διάλογο και την καλή γειτονία, υπενθυμίζοντας ότι τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η έκτη σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η Τουρκία θα διατηρήσει «αποφασιστική στάση» απέναντι σε ενέργειες που, κατά τον ίδιο, θα έθιγαν τα εθνικά της συμφέροντα και τα «δικαιώματα των ομογενών μας» στη «Δυτική Θράκη» και τα Δωδεκάνησα.

Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Φιντάν είπε ότι η Άγκυρα διατηρεί διάλογο με όλες τις πλευρές στη Λιβύη. Όπως είπε, στις 20 Οκτωβρίου η Βουλή των Αντιπροσώπων, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, ενέκρινε ομόφωνα το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Κατά τον Τούρκο υπουργό, η απόφαση δείχνει ότι η πολιτική της Άγκυρας έναντι της Λιβύης αποδίδει.

Για την Αίγυπτο, ανέφερε ότι οι επαφές υψηλού επιπέδου εντός του 2026 ενίσχυσαν τις σχέσεις των δύο χωρών και ότι η Άγκυρα επιδιώκει περαιτέρω συνεργασία με το Κάιρο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων.

Αναφέροντας ότι η στρατηγική εταιρική σχέση και η συμμαχική σχέση μεταξύ της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο διατηρούν ιδιαίτερους δεσμούς στη βάση της αντίληψης «Ένα έθνος, δύο κράτη», αποτελούν κινητήρια δύναμη για τη μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στον Νότιο Καύκασο, ο Φιντάν δήλωσε ότι στο πλαίσιο αυτό η Τουρκία συνεχίζει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, προκειμένου ο Νότιος Καύκασος, μέσω της υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, να μετατραπεί σε μια περιοχή που δεν θα συνδέεται με «παγωμένες συγκρούσεις», αλλά με ένα «όραμα σταθερότητας και ευημερίας».

Επικοινώνησε με Έρχιουρμαν

Στο μεταξύ, ο ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο.

Όπως μεταδόθηκε στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρεται ότι η συνομιλία ήταν διάρκειας μισής ώρας. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται η ιδιότητα του κ. Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ραφαέλε Φίτο είχε συνομιλήσει και με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με τον οποίο συμφώνησε το πλαίσιο μέσα στο οποίο προτίθεται να κινηθεί κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν. Συμφωνήθηκαν επίσης και τα μηνύματα που θα μεταφέρει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος προς τον Τούρκο συνομιλητή του.

Νέα συνάντηση την Τρίτη

Νίκος Χριστοδουλίδης και Τουφάν Έρχιουρμαν θα συναντηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα, συνεχίζοντας τον μεταξύ τους διάλογο εν αναμονή της πρόσκλησης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού Εκπροσώπου στο Χ, «η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 15:00». Συνεχίζοντας ο Εκπρόσωπος, σημείωσε πως «οι συζητήσεις επί ζητημάτων ουσίας και μεθοδολογίας συνεχίζονται, ενόψει της επικείμενης κοινής συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με σταθερό στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, από τη σημείο όπου διακόπηκαν το 2017».