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Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο, θέτοντας στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων ή ανάληψης ναυτικών επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας.

Μιλώντας στο Φόρουμ Schuman για την Ασφάλεια και την Άμυνα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή αξιωματούχων, υπουργών και εκπροσώπων περισσότερων από 80 χωρών και διεθνών οργανισμών, ο Μαυρίδης (ΔΗΚΟ/S&D) επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της Σύμβασης για την ΕΕ, επισημαίνοντας ότι αποτελεί δεσμευτικό πρωτογενές δίκαιο και ότι τόσο η Ένωση όσο και τα 27 κράτη-μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, κατηγόρησε το καθεστώς του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι προβάλλει διεκδικήσεις και ακολουθεί πρακτικές που έχουν επανειλημμένα καταδικαστεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο, όπως σημείωσε, έχει επανειλημμένα απορριφθεί από ευρωπαϊκούς θεσμούς ως νομικά άκυρο και ασύμβατο με το Δίκαιο της Θάλασσας. Παρά τις αντιδράσεις αυτές, υποστήριξε, η Άγκυρα εξακολουθεί να επικαλείται τη συμφωνία.

«Για να αποφύγω ένα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών, θα περιοριστώ στα γεγονότα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής διερωτήθηκε στη συνέχεια ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της ΕΕ όταν μια χώρα δεν συμμορφώνεται επί μακρόν με μια διεθνή σύμβαση, προτείνοντας να εξεταστούν επιχειρήσεις αντίστοιχες με τις «Ασπίδες» ή την «Ειρήνη», με στόχο την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, έθεσε το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.