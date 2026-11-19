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Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η Αστυνομία για πάταξη της εγκληματικότητας, αλλά και τον εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία, πραγματοποιήθηκε σήμερα επιχείρηση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στην Πάφο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου, της Υ.Α.&Μ., της Δ.Α.Ο.Ε. (Υ.ΚΑ.Ν.-Υ.Π.Ε.Ε.), καθώς και λειτουργοί της ΑΗΚ, του ΕΟΑ και των ΥΚΕ.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρεις υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν παράνομα στην Κύπρο, για τους οποίους έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες για επαναπατρισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν επίσης και τροχονομικοί έλεγχοι, από τους οποίους έγιναν 54 τροχαίες καταγγελίες και κατακρατήθηκαν τρία μηχανοκίνητα οχήματα και δύο συσκευές προσωπικής κινητικότητας.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επίσης δύο πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμούσαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κακόβουλη ζημιά, ανησυχία, παράνομη είσοδο, επίθεση με πραγματική σωματική βλάβη, κοινή επίθεση, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, κατοχή επιθετικού οργάνου και δημόσια εξύβριση.