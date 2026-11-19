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Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας παραπέμφθηκαν τρία πρόσωπα για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης δολοφονίας του Γιώργου Ξιούρουππα στη Λεμεσό, με την Κατηγορούσα Αρχή να επικαλείται, μεταξύ άλλων, την παραδοχή εμπλοκής του τρίτου κατηγορουμένου στα φερόμενα αδικήματα, καθώς και τη μαρτυρία του 70χρονου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος και δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο.

Η δικαστής κ. Δαμιανού, αφού διεξήλθε το κατηγορητήριο, διαπίστωσε ότι σε αυτό περιλαμβάνονται κατηγορίες για αδικήματα που δεν μπορούν να εκδικαστούν συνοπτικά και αποφάσισε την απευθείας παραπομπή των τριών ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, στις 13 Ιανουαρίου 2027, στις 9:00 το πρωί.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε μέρος του μαρτυρικού υλικού που, κατά τη θέση της, συνδέει τους τρεις κατηγορουμένους με το σχέδιο δολοφονίας, ενώ ζήτησε την κράτησή τους ως υποδίκων μέχρι την έναρξη της δίκης, επικαλούμενη κίνδυνο φυγοδικίας, επαναδιάπραξης αδικημάτων και επηρεασμού μαρτύρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μαρτυρία του 70χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί ως τέταρτος ύποπτος και φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σχεδιαζόμενου εγκλήματος.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 70χρονος υιοθέτησε τα αστυνομικά ημερολόγια στα οποία είχαν καταγραφεί όσα είχε προηγουμένως αναφέρει στους ανακριτές, επιβεβαιώνοντας ότι τα λεχθέντα του ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό που επικαλέστηκε η Κατηγορούσα Αρχή, ο πρώτος κατηγορούμενος, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να είχε αναλάβει τη διευθέτηση της εγκληματικής ενέργειας, κατόπιν οδηγιών από πρόσωπο που βρισκόταν στο εξωτερικό.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικίας 32 ετών, φέρεται να είχε εμπλοκή στην παράδοση εκρηκτικού μηχανισμού στον 70χρονο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεσή του με πυροκροτητή και τηλεχειριστήριο. Κατά την αστυνομική εκδοχή, επρόκειτο για εκρηκτική ύλη Semtex, συνολικού βάρους 820 γραμμαρίων.

Ο 70χρονος είχε υποστηρίξει πως όταν πληροφορήθηκε πως ο μηχανισμός προοριζόταν για επιχειρηματία με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις από την περίοδο της κράτησής τους στις Κεντρικές Φυλακές, προχώρησε στην καταστροφή του πυροκροτητή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ακολούθησε η αποστολή δεύτερου πυροκροτητή, τον οποίο επίσης κατέστρεψε, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο φερόμενος στόχος όσο και η Αστυνομία.

Στο μαρτυρικό υλικό περιλαμβάνεται και αναφορά σε τηλεφωνική επικοινωνία του επιχειρηματία με τον 48χρονο, κατά την οποία ο τελευταίος φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη σχεδιαζόμενη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί προορίζονταν για δύο άλλους επιχειρηματίες στη Λεμεσό.

Η παραδοχή του 36χρονου και οι δύο καταζητούμενοι

Σε ό,τι αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο, ηλικίας 36 ετών, πρώην υπάλληλο του Ξιούρουππα, η Κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στα φερόμενα αδικήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ο 36χρονος φέρεται να είχε αναλάβει την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο όχημα του επιχειρηματία και την εξ αποστάσεως πυροδότησή του, όταν ο τελευταίος θα βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου.

Στο επίκεντρο της μαρτυρίας βρίσκονται επίσης δύο καταζητούμενα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τον σχεδιασμό της εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, πραγματοποιήθηκαν βιντεοκλήσεις μεταξύ του 36χρονου και των δύο προσώπων, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος φέρεται να τα αναγνώρισε μέσω φωτογραφιών.

Αναμένονται τηλεπικοινωνιακά και οικονομικά δεδομένα

Κατά την παρουσίαση των δεδομένων της υπόθεσης αναφέρθηκε ότι έχει εξασφαλιστεί δικαστικό διάταγμα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, τα αποτελέσματα της εξέτασης των οποίων εκκρεμούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης οικονομική έρευνα, από την οποία αναμένονται περαιτέρω αποτελέσματα.

Αντιπαράθεση για έγγραφο που επιχειρήθηκε να αποσυρθεί

Έντονη συζήτηση προκλήθηκε κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος κράτησης, όταν διαβιβάστηκε στους συνηγόρους υπεράσπισης έγγραφο το οποίο, σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, είχε δοθεί εκ παραδρομής, αντί του εγγράφου που προοριζόταν να κατατεθεί ως γραπτή μαρτυρία του ανακριτή.

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε την απόσυρσή του, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης.

Ο δικηγόρος Βίκτωρας Ακάμας υποστήριξε ότι είχε ζητηθεί η από κοινού κατάθεση του συγκεκριμένου εγγράφου, επισημαίνοντας πως στο περιεχόμενό του περιλαμβάνονταν οδηγίες για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον των τριών πρώτων κατηγορουμένων, καθώς και για τη λήψη κατάθεσης από τον μέχρι χθες τέταρτο συλληφθέντα και την απελευθέρωσή του.

Κατά τον συνήγορο υπεράσπισης, το περιεχόμενο του εγγράφου επηρεάζει τη θέση των κατηγορουμένων, γεγονός που, όπως υποστήριξε, καθιστούσε αναγκαία την κατάθεσή του.

Από πλευράς Κατηγορούσας Αρχής διευκρινίστηκε ότι δεν είχε συμφωνηθεί η από κοινού κατάθεση του εγγράφου, αλλά είχε ζητηθεί η απόσυρσή του, καθώς αφορούσε εσωτερική διαδικασία.

«Ποιο είναι το πρόβλημα να κατατεθεί;», διερωτήθηκε η δικαστής Δαμιανού.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο δικηγόρος Στέλιος Χριστοδούλου, επισημαίνοντας ότι στην υπεράσπιση είχε παραδοθεί εκτενής φάκελος προς υποστήριξη του αιτήματος κράτησης των κατηγορουμένων ως υποδίκων.

Όπως υποστήριξε, η Κατηγορούσα Αρχή οφείλει να προσέρχεται ενώπιον του Δικαστηρίου «με καθαρά χέρια», διερωτώμενος κατά πόσον θα μπορούσε να παραλειφθεί από την εξέταση του Δικαστηρίου ένα ημερολόγιο ενεργειών, ακόμη και στην περίπτωση που περιείχε αναληθείς αναφορές.

Ο συνήγορος έθεσε παράλληλα το ερώτημα κατά πόσον η θέση ότι πρόκειται για ημερολόγιο ενεργειών συνεπάγεται πως τέτοια έγγραφα δεν μπορούν να κατατίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου.

Τελικώς, η δικαστής αποφάσισε την κατάθεση του επίμαχου εγγράφου, σημειώνοντας ότι είχε ήδη διαβιβαστεί σε όλες τις πλευρές και πως, προκειμένου «να μην υπάρχουν σκιές», έπρεπε να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Αποσύρθηκε το αίτημα για προφορική μαρτυρία

Κατά τη διαδικασία προέκυψε επίσης διαφωνία αναφορικά με την προσκόμιση προφορικής μαρτυρίας από μέλος της Αστυνομίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο της εξέτασης του αιτήματος κράτησης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης έθεσαν ζήτημα ως προς την προσκόμιση μάρτυρα στην παρούσα διαδικασία, με την Κατηγορούσα Αρχή να τοποθετείται επί του ζητήματος σε σχέση με τον επικαλούμενο κίνδυνο επηρεασμού μαρτύρων.

Ο Βίκτωρας Ακάμας επισήμανε ότι, εφόσον προσφερθεί μαρτυρία, οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να προβούν σε αντεξέταση του μάρτυρα.

Στη συνέχεια, η Κατηγορούσα Αρχή γνωστοποίησε ότι αποσύρει το αίτημά της για προσκόμιση προφορικής μαρτυρίας.

Αύριο η αγόρευση της Κατηγορούσας Αρχής

Μετά τις εξελίξεις, ο Βίκτωρας Ακάμας ζήτησε αναβολή της διαδικασίας, προκειμένου να δοθεί στην υπεράσπιση η δυνατότητα να μελετήσει το υλικό που της παραδόθηκε και να διατυπώσει τη θέση της αναφορικά με το αίτημα κράτησης.

Αντίστοιχη θέση διατύπωσε και ο δικηγόρος Στέλιος Χριστοδούλου για τον δεύτερο κατηγορούμενο, επισημαίνοντας ότι η Κατηγορούσα Αρχή αναμένεται να ολοκληρώσει την αγόρευσή της αύριο.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, με την αγόρευση της Κατηγορούσας Αρχής και τις τοποθετήσεις του συνηγόρου υπεράσπισης του πρώτου κατηγορούμενου, ενώ την Δευτέρα θα αγορεύσει ο συνήγορος υπεράσπισης του δευτέρου

Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση.