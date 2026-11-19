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Ομάδα εργασίας από τον Ιανουάριο για την αξιοποίηση του PHAROS AI Factory, τη διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας και της κυπριακής διαλέκτου. Πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο τεχνολογιών για την προστασία μνημείων και την αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας.

Σε ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών της στον πολιτισμό προχωρούν η Κύπρος και η Ελλάδα, με τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας που θα αρχίσει τις δραστηριότητές της τον προσεχή Ιανουάριο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αξιοποίηση γλωσσικών και πολιτιστικών δεδομένων, η διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας και της κυπριακής διαλέκτου, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τα δικαιώματα των δημιουργών απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Οι σχετικές αποφάσεις λήφθηκαν κατά τις διμερείς συναντήσεις της Υφυπουργού Πολιτισμού Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα με την Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν έτσι την υλοποίηση της διακρατικής Συμφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2024, διευρύνοντας την ατζέντα της με κοινές δράσεις στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα από τα πρώτα αντικείμενα της ομάδας εργασίας θα είναι η αξιοποίηση του PHAROS AI Factory για γλωσσικά και πολιτιστικά δεδομένα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας, με ρητή συμπερίληψη της κυπριακής διαλέκτου. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποκτά ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη γλωσσικών μοντέλων και ψηφιακών εργαλείων θέτει νέα δεδομένα για την καταγραφή, την επεξεργασία και τη διατήρηση γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων και πολιτιστικού περιεχομένου.

Τεχνητή νοημοσύνη για μνημεία και αρχαιοκαπηλία

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στη γλώσσα και τα πολιτιστικά δεδομένα. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των μνημείων θα επεκταθεί πιλοτικά και στην Κύπρο.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή συνδέεται με μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς: τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στην παρακολούθηση κινδύνων και στην καλύτερη προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσιών, αν και οι λεπτομέρειες της πιλοτικής εφαρμογής δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκε επίσης η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις πιλοτικές εφαρμογές αλγορίθμων αναγνώρισης εικόνας, οι οποίοι θα μπορούν να εντοπίζουν στο διαδίκτυο αντικείμενα που διακινούνται παράνομα.

Πρόκειται για μια χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με άμεση πρακτική σημασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς η ψηφιακή αγορά αποτελεί πλέον ένα από τα πεδία στα οποία αναπτύσσεται η παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων και άλλων πολιτιστικών αγαθών.

Στο επίκεντρο και τα δικαιώματα των δημιουργών

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που συζητήθηκε αφορά τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την πνευματική ιδιοκτησία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Η έμφαση δόθηκε στην προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και στη δυνατότητά τους να εξαιρούν τα έργα τους από διαδικασίες εξόρυξης κειμένων και δεδομένων (text and data mining) που χρησιμοποιούνται από αλγορίθμους.

Η δυνατότητα αυτή, γνωστή ως opt-out, αφορά το δικαίωμα των δημιουργών να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν το έργο τους να χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους επεξεργασία. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η εκπαίδευση και η λειτουργία των σχετικών συστημάτων εγείρουν ερωτήματα για τη χρήση προστατευμένου περιεχομένου, την αμοιβή των δημιουργών και τον έλεγχο που διατηρούν πάνω στα έργα τους.

Η αναφορά του θέματος στις διμερείς συζητήσεις υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό αφορά και το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές θα λειτουργήσουν, με διασφάλιση των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και των υπόλοιπων δημιουργών.

Τέλος, οι δύο υπουργοί συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού, με έμφαση στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, υπό το φως και της πρόσφατης εμπειρίας της Κυπριακής Προεδρίας.

Η νέα ομάδα εργασίας αναμένεται να αποτελέσει το πρακτικό εργαλείο για την προώθηση των συμφωνηθέντων, ενώ η έναρξη των εργασιών της τον Ιανουάριο θα δείξει πώς οι κοινές κατευθύνσεις θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις για τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.