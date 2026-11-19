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Σε τσακωμούς και φωνές με τον σύζυγό της είχε αναφερθεί η μητέρα του Στυλιανού σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αστυνομία τον Οκτώβριο του 2013, αρνούμενη ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με μαρτυρία αστυνομικού ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο στην υπόθεση που αφορά τις συνθήκες θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019, κατέθεσε ο αστυνομικός Π.Ι., ο οποίος υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 και αναφέρθηκε σε καταχώρηση που είχε κάνει στο ημερολόγιο συμβάντων του Σταθμού.

Σύμφωνα με την καταχώρηση, την 1η Οκτωβρίου 2013, η μητέρα του Στυλιανού, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Σταθμό και ανέφερε ότι, λόγω οικογενειακών προβλημάτων με τον σύζυγό της, είχε πάρει τα τρία ανήλικα παιδιά της και είχε μεταβεί στο πατρικό της σπίτι στην Κοκκινοτριμιθιά, προκειμένου να παραμείνει εκεί για λίγες ημέρες, μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ρώτησε τη μητέρα ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι και κατά πόσο επιθυμούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε, καθιστώντας σαφή την επιθυμία της να γίνει απλώς καταγραφή του περιστατικού.

Κατά την κυρίως εξέτασή του από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι, όταν ρωτήθηκε για τα οικογενειακά προβλήματα, η μητέρα του Στυλιανού του απάντησε ότι υπήρχαν «τσακωμοί και φωνές» με τον σύζυγό της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας του Στυλιανού, Άγγελος Ιωάννου, δεν αντεξέτασε τον μάρτυρα.

Εντούτοις, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα του Στυλιανού, Κωνσταντίνος Καζαντζής, υπέβαλε στον μάρτυρα ότι δεν ήταν με το συγκεκριμένο πρόσωπο που είχε μιλήσει τηλεφωνικώς.

Η υπόθεση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, στις 11:00, με την κατάθεση νέων μαρτύρων κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού, τον Σεπτέμβριο του 2019, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Κατηγορούμενοι είναι οι γονείς του ανήλικου και κρατικοί λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.