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Θετικός στις εισηγήσεις του συμπλέγματος Τηλλυρίας ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος τους είπε ότι το θέμα της διάνοιξης οδοφράγματος στα Κόκκινα, παραμένει στο τραπέζι, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους.

Μετά την συνάντηση στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο κ. Κλεάνθους είπε ότι η περιοχή της Τηλλυρίας είναι η πιο απομακρυσμένη της Κάπρου, εγκλωβισμένη από το 1963, όπου ο πληθυσμός μειώνεται, προσθέτοντας ότι συζήτησαν τρόπους ώστε να αντιστραφεί το κλίμα και να σωθεί η περιοχή. «Δώσαμε έμφαση στην διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων. Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι το θέμα είναι στο τραπέζι των συζητήσεων και αναμένομε θετικά αποτελέσματα και εξελίξεις όσον αφορά και το δικό μας οδόφραγμα», ανέφερε.

Για την αναζωογόνηση της περιοχής της Τηλλυρίας, πρόσθεσε, κατέθεσαν εισηγήσεις για μέτρα και παροχές στον κόσμο ώστε να μείνει ή να επιστρέψει στην περιοχή.

Για τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν ο κ. Κλεάνθους είπε ότι πρέπει να δοθούν δυνατά κίνητρα ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, δουλειές ώστε να μείνει ο κόσμος στην περιοχή με έμφαση στον τουρισμό, αλλά και στην γεωργία κι αλλού. Υπάρχουν επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή ανέφερε, αλλά πρέπει να έχουν κίνητρα και αντιστάθμισμα γιατί, με βάση μελέτες το κόστος των επενδύσεων στην περιοχή της Τηλλυρίας είναι το διπλάσιο σε σχέση με άλλες περιοχές της Κύπρου. Να δοθούν κίνητρα, συνέχισε, μέσω φορολογίας, ΦΠΑ ή άλλα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εισηγήσεις, ο κ. Κλεάνθους είπε ότι αφορούν και έργα υποδομής και επιδόματα που μπορούν να δοθούν στους κατοίκους, παροχές προς τους μαθητές της περιοχής που αφορούν και την είσοδό τους στα πανεπιστήμια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε, ήταν θετικός στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους και τον ευχαρίστησε γι’ αυτό και αναμένουν να μελετηθούν οι προτάσεις που κατέθεσαν ώστε «η Τηλλυρία να μπει σε ειδικό καθεστώς με τελικό ζητούμενο την διάσωση της περιοχής».

Σε ερωτήσεις για το οδόφραγμα των Κοκκίνων ο κ. Κλεάνθους επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τους διαβεβαίωσε ότι το θέμα συζητείται στο τραπέζι των συνομιλιών «και ναι, ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για θετικές εξελίξεις».

Το οδόφραγμα, σημείωσε, θα διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής προς την Πάφο και των κατοίκων του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς και της Πάφου προς την Λευκωσία. Ο δρόμος, εξήγησε, θα συντομεύσει για περίπου 40 λεπτά, τα οποία είναι το δύσκολο κομμάτι του δρόμου για να πάνε στην περιοχή τους.

Στη παρατήρηση ότι είναι εντελώς στρατιωτική περιοχή, ο κ. Κλεάνθους απάντησε ότι θεωρούν πως όλη η τουρκοκρατούμενη περιοχή είναι στρατιωτική και η περιοχή μέχρι την Μόρφου είναι διάσπαρτη με στρατόπεδα. «Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η στρατοκρατούμενη περιοχή των Κοκκίνων ανεφοδιάζεται καθημερινώς μέσω της κοινότητάς μας». Άρα, υπάρχουν τρόποι, κατέληξε.

ΚΥΠΕ