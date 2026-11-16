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Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Τηλλυρίας και διαμέρισμα Χρυσοχούς εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων και την μη διάνοιξη του θύλακα των Κοκκίνων για μια ακόμη φορά. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι αναμένουν την δρομολογημένη συνάντηση τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν οριστικοποιήσουν την τελική τους στάση και τις ενδεχόμενες έμπρακτες αντιδράσεις.

Αυτό τόνισαν μιλώντας χθες στον «Φ» παράγοντες των ακριτικών αυτών περιοχών, επισημαίνοντας ότι η αρνητική για τα Κόκκινα εξέλιξη είναι ευνόητο ότι προκάλεσε αντιδράσεις και απογοήτευση μεταξύ των πολιτών. Επανέλαβαν δε την θέση τους ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα συναινούσε στη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων, εάν προηγουμένως δεν προωθείτο η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων, επισημαίνοντας ότι ανέμεναν πιο δυναμκική στάση προκειμένου να δοθεί το μήνυμα ότι η Κυβέρνηση στέκεται αλληλέγγυα σε μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες βιώνει τις συνέπειες της γεωγραφικής απομόνωσης.

Μετά τις αρνητικές εξελίξεις της τελευταίας συνάντησης των ηγετών, είπαν οι εν λόγω παράγοντες, η Τηλλυρία παραμένει ξανά αποκομμένη από την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο, με τους κατοίκους της να υποβάλλονται καθημερινά σε σημαντική ταλαιπωρία, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την πρόσβαση στην Πόλη Χρυσοχούς, στην Πάφο και στην Λευκωσία, για τις υπηρεσίες υγείας, την εκπαίδευση και σε άλλες βασικές υπηρεσίες. Είναι, συνεπώς, αδιανόητο να δεχόμαστε να προωθούνται εναλλακτικές επιλογές για τη δημιουργία νέων σημείων διέλευσης, την ώρα που το διαχρονικό και επιτακτικό αίτημα των κατοίκων της Τηλλυρίας για διάνοιξη των Κοκκίνων παραμένει σε εκκρεμότητα, τόνισαν.

Η διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό αίτημα ούτε μια διευκόλυνση μετακίνησης. Αποτελεί ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών, περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ουσιαστικής άρσης της απομόνωσης μιας ολόκληρης γεωγραφικής περιοχής, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση όλων των άλλων οδοφραγμάτων, υποστηρίζουν.

Θα αναμένουμε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφεραν, ώστε να ακούσουμε τί θα μας πει και ακολούθως θα οριστικοποιήσουμε τη στάση μας. Είναι όμως σαφές ότι η υπομονή των κατοίκων της περιοχής έχει εξαντληθεί και οι ακρίτες της Τηλλυρίας είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά, κατέληξαν.