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Δομικές αλλαγές, εντυπωσιακές ανακατατάξεις και μία αγορά δύο τελείως διαφορετικών ταχυτήτων συνθέτουν το σκηνικό στον κλάδο των δικύκλων στην Κύπρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (CYSTAT) για το δεκάμηνο του 2026. Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει μια πρωτόγνωρη εικόνα.

Οι Κύπριοι στρέφουν μαζικά την πλάτη τους στα παραδοσιακά μικρά μοτοποδήλατα, την ώρα που οι πωλήσεις των μεγάλων μοτοσικλετών επιδίδονται σε ένα εντυπωσιακό ράλι κυριαρχίας. Η κατηγορία των βαρέων και μεσαίων δικύκλων (άνω των 50 κ.εκ.) αποτελεί το απόλυτο success story της χρονιάς.

Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026, οι συνολικές εγγραφές εκτινάχθηκαν στις 4.090, αφήνοντας πίσω τις 3.916 εγγραφές της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της στατιστικής ανάλυσης έγκειται στην ποιότητα αυτών των εγγραφών. Σε αντίθεση με την αγορά των επιβλητικών saloon αυτοκινήτων, όπου τα μεταχειρισμένα κρατούν τη μερίδα του λέοντος, οι αναβάτες στην Κύπρο απαιτούν «μηδέν χιλιόμετρα». Το 91,5% των εγγραφών αφορά ολοκαίνουργια μοντέλα (3.743 οχήματα), ενώ μόλις 347 ήταν μεταχειρισμένα.

Στον αντίποδα, τα κλασικά μοτοποδήλατα κάτω των 50 κ.εκ. βιώνουν τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας τους, καταγράφοντας ελεύθερη πτώση. Οι εγγραφές περιορίστηκαν σε μόλις 120, σημειώνοντας κατακόρυφη υποχώρηση από τις 190 του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, μέσα στην κατάρρευση της κατηγορίας κρύβεται μια πράσινη επανάσταση. Τα παραδοσιακά βενζινοκίνητα «πενηντάρια» πρακτικά εξαφανίζονται, καθώς καταγράφηκαν μόλις 29 κομμάτια. Η κατηγορία κρατιέται ζωντανή αποκλειστικά χάρη στην ηλεκτροκίνηση, η οποία κατέλαβε το σαρωτικό 75,8% της συγκεκριμένης αγοράς με 91 νέες εγγραφές ηλεκτρικών scooters.

Η γεωγραφική κατανομή αναδεικνύει τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού ως τις απόλυτες πρωτεύουσες των δύο τροχών, συγκεντρώνοντας μαζί πάνω από το 60% της παγκύπριας δραστηριότητας. Η Λευκωσία οδηγεί την κούρσα στις μεγάλες μηχανές με 1.396 εγγραφές, ακολουθούμενη κατά πόδας από τη Λεμεσό με 1.108. Στην τρίτη θέση σταθεροποιείται η Λάρνακα με 624, ενώ Πάφος (500) και Αμμόχωστος (442) δίνουν τη δική τους μάχη.

Η ραγδαία αύξηση των δικύκλων, αν και δίνει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των αστικών κέντρων, συνοδεύεται από έντονο προβληματισμό. Η πίεση για αυστηρότερο έλεγχο των οδικών υποδομών, η πρόσφατη νομοθετική απαγόρευση της αυτόνομης κυκλοφορίας των μαθητευόμενων οδηγών (Learners) χωρίς επιτήρηση, καθώς και η επιβολή πλήρους προστατευτικού εξοπλισμού στους χιλιάδες επαγγελματίες διανομείς (delivery), δείχνουν ότι το κράτος επιχειρεί να τιθασεύσει την εκρηκτική άνοδο. Τα στοιχεία της CYSTAT αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Κύπρος ανεβάζει στροφές στις μεγάλες ταχύτητες, αλλάζει φιλοσοφία και κινείται πλέον σε ρυθμούς υψηλού κυβισμού.

Πίσω από την εντυπωσιακή άνοδο των μεγάλων μοτοσικλετών κρύβεται μια πολύ συγκεκριμένη προτίμηση των Κυπρίων αναβατών ως προς την ισχύ. Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών επιλέγει δίκυκλα μεσαίου κυβισμού, με την κατηγορία των 126cc έως 999cc να αποτελεί την αιχμή του δόρατος, συγκεντρώνοντας 2.122 εγγραφές.

Αντίθετα, οι βαριές μοτοσικλέτες υψηλού κυβισμού (άνω των 1000cc) παραμένουν μια premium επιλογή για λίγους, καταγράφοντας μόλις 174 εγγραφές στο ίδιο διάστημα. Ταυτόχρονα, ένας άλλος κρίσιμος πυλώνας που συντηρεί τα υψηλά νούμερα της αγοράς είναι ο τουρισμός και ο τομέας των ενοικιάσεων (rental). Από το γενικό σύνολο των 4.090 μεγάλων μοτοσικλετών που εγγράφηκαν παγκυπρίως, οι 540 αφορούσαν αποκλειστικά οχήματα ενοικίασης. Στη συγκεκριμένη επιχειρηματική κατηγορία, η γεωγραφική κατανομή ανατρέπεται πλήρως. Η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου παίρνει τα σκήπτρα με 202 rental εγγραφές, ακολουθούμενη από την Πάφο με 144 και τη Λάρνακα με 116.