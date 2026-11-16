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Μεγάλο αριθμό έργων, η αξία των οποίων θ’ αγγίξει τα €500 εκατ., εκτελεί ή δρομολόγησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Πρόκειται για μεγάλα αλλά και μικρότερα έργα, που θα ολοκληρωθούν σε βάθος επταετίας, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό υποδομών, αλλά και των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το ποσό των έργων έχει εκτοξευθεί σε αυτά τα επίπεδα κυρίως λόγω της Δ’ φάσης του αποχετευτικού, η οποία αναμένεται να κοστίσει περίπου €270 εκατ.

«Βρισκόμαστε σε ραγδαία τροχιά αναπτυξιακών έργων, που συμβαδίζουν με την ανάπτυξη που υπάρχει Λάρνακα και έρχονται για να στηρίξουν τόσο την πόλη, όσο και την επαρχία. Σχεδιάζουμε έργα τα οποία θα είναι ανθεκτικά για τις επόμενες δεκαετίες», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υποδεικνύοντας πως υπάρχουν αναπτυξιακά έργα σ’ όλους τους πυλώνες των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

«Ο προϋπολογισμός μας για το 2026 είναι της τάξεως των €125 εκατ., εκ των οποίων τα €70 είναι για αναπτυξιακά έργα. Το 2027 ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός μας αναμένεται να φτάσει τα €100 εκατ., το 2028 περίπου τα €150 εκατ. και το 2029 τα €200 εκατ., λόγω της Δ’ φάσης του αποχετευτικού», πρόσθεσε, τονίζοντας πως σχεδόν δυόμιση χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του ο Οργανισμός μπορεί, πλέον, ν’ ανταποκριθεί σε ψηλό επίπεδο. «Σαφέστατα έχουμε, ακόμη, περιθώρια βελτίωσης και αδυναμίες που θέλουμε να τις διορθώσουμε. Ο ΕΟΑΛ έχει σήμερα πέραν των 320 υπαλλήλων και διευθύνσεις σε τρία κτήρια, ενώ διαχειρίζεται και άλλα μικρότερα», είπε, σημειώνοντας πως ο Οργανισμός είναι βιώσιμος.

Έργα άνω των €430 εκατ. στον Τομέα Αποχέτευσης

Ένα τεράστιο ποσό, που ξεπερνά τα €430 εκατ., αναμένεται να καταβάλει ο οργανισμός για έργα στον Τομέα της Αποχέτευσης και των ομβρίων υδάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Γ’ και η Δ’ φάση του αποχετευτικού, που μαζί θα κοστίσουν €380 εκατ., αντιπλημμυρικά έργα που θα ξεπεράσουν τα €40 εκατ., αλλά και μικρότερα έργα στην πόλη και την επαρχία.

Δ΄ φάση αποχετευτικού (€270 εκατ.): Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα εκτελεστούν στη Λάρνακα, το οποίο μπήκε σε πορεία υλοποίησης έπειτα από τεράστιες καθυστερήσεις. Ο ΕΟΑΛ υπέγραψε, αρχές Οκτωβρίου, σύμβαση σχεδόν €8 εκατ. για τη μελέτη του έργου που θα καλύψει τον Δήμο Αραδίππου, τα δημοτικά διαμερίσματα Λιβαδιών και Ορόκλινης του Δήμου Λάρνακας, καθώς και την Πύλα. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 120 μήνες και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Για το έργο θα χρειαστούν περίπου 330km αγωγοί λυμάτων, 14 αντλιοστάσια και νέος Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων, αφού ο υφιστάμενος στην περιοχή του αεροδρομίου Λάρνακας δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν.

Γ’ φάση αποχετευτικού (€110 εκατ.): Το έργο ξεκίνησε το 2023 από το ΣΑΛ και πλέον υλοποιείται από τον ΕΟΑΛ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Οι εργασίες καλύπτουν τις περιοχές δυτικά του αεροδρομίου Λάρνακας, δηλαδή τον Δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού και τα δημοτικά του διαμερίσματα Κίτι, Περβόλια και Τερσεφάνου. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών 190χλμ και 12 αντλιοστασίων λυμάτων που θα ενωθούν με τον υφιστάμενο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, ο οποίος αναμένεται να επεκταθεί, με το επιπλέον κόστος να εκτιμάται προκαταρκτικά στα €10 εκατ. Ήδη κάποια κατασκευαστικά συμβόλαια έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ολόκληρο το έργο αναμένεται να παραδοθεί τέλος του 2027.

Αντιπλημμυρικά έργα: Τουλάχιστον έξι μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα και άλλα μικρότερα, που θα ξεπεράσουν τα €40 εκατ., βρίσκονται στα πλάνα του ΕΟΑΛ, με στόχο τη θωράκιση περιοχών της Λάρνακας και της επαρχίας. Από αυτά σημαντικότερο είναι το έργο στις Καμάρες Λάρνακας που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κοστίσει περίπου €7 εκατ. Οι εργασίες αφορούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών ροών των υδατορεμάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Καλού Χωριού, που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες τον Δεκέμβριο του 2014, με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν κάτοικοι. Το έργο, που χρηματοδοτείται από το κράτος,. σημείωσε καθυστερήσεις σχεδόν 10 χρόνων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2027. Άλλα περίπου €5 εκατ. θα κοστίσει η δεύτερη φάση του έργου που περιλαμβάνει και την περιοχή Βεργίνας.

Έργα άνω των €45 εκατ. στον Τομέα της Ύδρευσης

Σημαντικά έργα προγραμματίζει ο Οργανισμός και στον Τομέα της Ύδρευσης, που έχουν ως στόχο είτε τον περιορισμό των απωλειών νερού, είτε την αύξηση της επάρκειας νερού στην πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Περίπου €7.5 εκατ. θα κοστίσει η δημιουργία μεγάλης υδατοδεξαμενής στην Αραδίππου, που θα εξασφαλίσει αυτονομία στην παροχή νερού για 48 ώρες. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για τη μελέτη κατασκευής της δεξαμενής και στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν του χρόνου. Το έργο θεωρείται κομβικής σημασίας για τον Οργανισμό, αφού θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Αραδίππου, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά από αυτόν της Λάρνακας. Η μεγάλη δεξαμενή νερού θα κατασκευαστεί στην περιοχή Ριζοελιάς και θα έχει χωρητικότητα 16.000 κυβικών μέτρων.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζονται, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών σε βάθος πενταετίας στην Ορόκλινη, τα Λιβάδια και την Αραδίππου με κόστος €16.6 εκατ., η κατασκευή δύο δεξαμενών αποθήκευσης νερού στα Λιβάδια και δύο στην Ορόκλινη που εκτιμήθηκαν στα €8.9 εκατ., καθώς και η επέκταση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών που θα κοστίσει περίπου €4 εκατ.

Στον Τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εξάλλου, προγραμματίζεται από τον ΕΟΑΛ η δημιουργία ακόμη τριών πράσινων σημείων, που θα κοστίσουν €3 εκατ. Αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός διαθέτει πράσινα σημεία στη Λάρνακα, την Αραδίππου, τη Δρομολαξιά, την Αθηένου, τα Πυργά, την Κοφίνου, την Αναφωτία και τους Τρούλλους.

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Έργα ψηφιακής πολιτικής ύφους €1.3 εκατ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους σε έργα ψηφιακής πολιτικής και πληροφορικής. Αυτά θα κοστίσουν €1.3 εκατ. και έχουν ως στόχο την προστασία του Οργανισμού από κυβερνοεπιθέσεις και τη δημιουργία συστημάτων που θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. «Είναι έργα που είτε υλοποιούνται είτε έχουν προγραμματιστεί. Θα δημιουργηθούν, μεταξύ άλλων, Πύλη Πελατών για καλύτερη εξυπηρέτηση, Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας, Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας, ενώ θα γίνει και ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ πρόσθεσε πως συνεχίζονται και οι ενέργειες του Οργανισμού για να πετύχει ενεργειακή αυτονομία. «Μέχρι στιγμής το πετύχαμε στον επιτρεπτό βαθμό. Σε όλες τις υποδομές τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκά. Το μεγάλο μας κόστος είναι ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας και πετύχαμε εξοικονόμηση ενέργειας στο 60%. Ο στόχος είναι να φτάσει το ποσοστό μας κοντά στο 100%», είπε καταλήγοντας.