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Την 14/11/2026 στην βάση μαρτυρίας και μετά από αξιολόγησης πληροφοριών το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση πληροφοριών και ειδικών επιχειρήσεων της ΔΑΟΕ διεξήγαγαν συντονισμένη επιχείρηση και προχώρησαν στην σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 55 ετών ιδιοκτήτη πρακτορείων στοιχημάτων ως ύποπτο για την διάπραξη δύο εμπρησμών οχημάτων που έγιναν στην λάρνακα μεταξύ 1-12/11/2026

Ο συλληφθέντας παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου λάρνακας και εναντίον του εκδόθηκε διατάγματα προσωποκράτησης για πέντε μέρες σχετικά με τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και εμπρησμού.

Τα κίνητρα για την διάπραξη των αδικημάτων, σύμφωνα με την Αστυνομία, φαίνεται να είναι προσωπικά – εκδικητικά.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ λάρνακας.