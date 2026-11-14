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Απειλητικά συνθήματα στους τοίχους των Λυμπιών, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και απειλές κατά της ζωής του, καταγγέλλει ότι εντόπισε ο Αντιδήμαρχος της περιοχής, Παντελής Ξυνιστέρης.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ξυνιστέρης κάνει λόγο για «εμετικά» συνθήματα, αναφέροντας ότι άγνωστα πρόσωπα εκμεταλλεύτηκαν το σκοτάδι για να γράψουν στους τοίχους της κοινότητας. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς την Αστυνομία, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη δημιουργία κλίματος διχασμού στην κοινότητα των Λυμπιών.

Ο Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ Λυμπιών, καθώς και τα σωματεία Ολυμπιάς και Απόλλων, για τις ανακοινώσεις καταδίκης των ενεργειών και στήριξής του. Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης προς φίλους και συμπολίτες που επικοινώνησαν μαζί του, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Ολυμπιά Λυμπιών:

Το ΑΚΕΛ Λυμπιών καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τα φασιστικά συνθήματα, τις ύβρεις και τις απειλές κατά της ζωής του Αντιδημάρχου Λυμπιών, καθώς και την απαράδεκτη συμπεριφορά των θρασύδειλων νυχτοβατών.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση ούτε στο δημοτικό μας διαμέρισμα, ούτε πουθενά αλλού. Τέτοια περιστατικά παραπέμπουν σε σκοτεινές πρακτικές του παρελθόντος.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και την αμέριστη στήριξη μας προς τον Αντιδήμαρχο Λυμπιών.