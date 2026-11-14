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Υπό την επήρεια αλκοόλ φέρονται να βρίσκονταν οι εμπλεκόμενοι στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Σαριπόλου, στη Λεμεσό. Ως πιθανή αφορμή για όσα εκτυλίχθηκαν εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες, αναφορά που φέρεται να έκανε ο 33 χρόνος Ρώσος στην 22χρονη φίλη ενός εκ των εμπλεκομένων η όποια συνελήφθη και αυτή.

Ο 33χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για περαιτέρω νοσηλεία. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα προσωπικού κρανίου, θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο αριστερό μάτι, με τους γιατρούς να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο απώλειάς του. Ο 33χρονος όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη γναθοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, δύο άνδρες ηλικίας 22 και 23 ετών, ένας ακόμη 23χρονος και 22χρονη γυναίκα, όλοι από την Ουκρανία. Με τη φράση «I protect my wife» (Προστατεύω τη σύζυγό μου) απάντησε ο πρώτος ύποπτος όταν του εξηγήθηκαν οι λόγοι της σύλληψής του. Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες απάντησαν «ok».

Οι τέσσερις οδηγήθηκαν ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Ο δικηγόρος των τεσσάρων υπόπτων, Ανδρέας Σάββας, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για την κράτησή τους. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών και διέταξε την προσωποκράτησή τους για περίοδο έξι ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που τέθηκαν ενώπιον των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, η επίθεση φαίνεται να συνδέεται με όσα φέρεται να ανέφερε το θύμα στη 22χρονη φίλη ενός εκ των υπόπτων. Οι ανακριτές διερευνούν την αιτία της συμπλοκής, ενώ αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από τους τέσσερις συλληφθέντες με τη βοήθεια διερμηνέα.

Υπενθύμιζεται ότι Αστυνομία έλαβε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο γύρω στις 12.20 μετά τα μεσάνυχτα. Μέλη της που έσπευσαν στην περιοχή της Σαριπόλου εντόπισαν τον 33χρονο πεσμένο στο έδαφος και τραυματισμένο. Ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα προσωπικού κρανίου, θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο μάτι, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στη Λευκωσία.

Στο μεταξύ, οι τέσσερις συλληφθέντες υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Ο 22χρονος έφερε κάταγμα ρινικού οστού, ενώ οι υπόλοιποι παρουσίαζαν εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Αφού έλαβαν την απαραίτητη περίθαλψη, πήραν εξιτήριο.