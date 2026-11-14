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Για πρώτη φορά, οι γιατροί διαθέτουν μια εγκεκριμένη θεραπεία που δεν περιορίζεται στη ρύθμιση του σακχάρου, αλλά παρεμβαίνει στον ίδιο τον μηχανισμό που προκαλεί τον διαβήτη τύπου 1.

Πρόκειται για μια ανοσοθεραπεία που μπορεί να βοηθήσει παιδιά και εφήβους, οι οποίοι μόλις διαγνώστηκαν με τη νόσο, να διατηρήσουν για μεγαλύτερο διάστημα την ικανότητα του οργανισμού τους να παράγει ινσουλίνη.

Η θεραπεία ονομάζεται τεπλιζουμάμπη (teplizumab) και έχει ήδη λάβει έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.

Τώρα, ομάδα Αμερικανών επιστημόνων δημοσίευσε νέες οδηγίες στο επιστημονικό περιοδικό Diabetes Care, εξηγώντας πώς μπορεί να ενταχθεί με ασφάλεια στην καθημερινή φροντίδα παιδιών με πρόσφατη διάγνωση διαβήτη τύπου 1.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι ο χρόνος έχει καθοριστική σημασία: η θεραπεία πρέπει να αρχίζει μέσα στις πρώτες οκτώ εβδομάδες από τη διάγνωση.

Τι αλλάζει στην αντιμετώπιση της νόσου

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσο νόσημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στα βήτα κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία παράγουν ινσουλίνη.

Καθώς τα κύτταρα καταστρέφονται, ο οργανισμός χάνει σταδιακά την ικανότητά του να ρυθμίζει μόνος του τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Η χορήγηση ινσουλίνης είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ασθενών, αλλά δεν σταματά την αυτοάνοση διαδικασία.

Η τεπλιζουμάμπη λειτουργεί διαφορετικά. Πρόκειται για μονοκλωνικό αντίσωμα που επηρεάζει τη δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, επιβραδύνοντας την καταστροφή των βήτα κυττάρων που εξακολουθούν να λειτουργούν.

Στόχος δεν είναι να θεραπευτεί ο διαβήτης, αλλά να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η παραγωγή ινσουλίνης από τον ίδιο τον οργανισμό.

Τι έδειξε η κλινική δοκιμή

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξετάστηκε στην κλινική μελέτη PROTECT, στην οποία συμμετείχαν 328 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 8 έως 17 ετών με πρόσφατα διαγνωσμένο διαβήτη τύπου 1.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε τεπλιζουμάμπη είτε εικονικό φάρμακο, παράλληλα με τη συνήθη θεραπεία με ινσουλίνη.

Έπειτα από 78 εβδομάδες παρακολούθησης, σχεδόν το 95% των παιδιών που έλαβαν την ανοσοθεραπεία διατηρούσε κλινικά σημαντική παραγωγή δικής του ινσουλίνης.

Στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 79%.

Η διαφορά δείχνει ότι η θεραπεία μπορεί να επιβραδύνει την απώλεια της λειτουργίας των βήτα κυττάρων, αν και δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποιο βαθμό αυτό θα μεταφραστεί σε λιγότερες μακροχρόνιες επιπλοκές.

Η έγκριση που δόθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις 12 Ιουνίου 2026 βασίστηκε στη διατήρηση της παραγωγής ινσουλίνης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσθετη μελέτη για την επιβεβαίωση του κλινικού οφέλους.

Γιατί μετρούν οι πρώτες εβδομάδες

Οι νέες επιστημονικές οδηγίες, που δημοσιεύθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2026, επικεντρώνονται σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα: πώς θα προλάβουν οι γιατροί και οι οικογένειες να αξιολογήσουν τη δυνατότητα θεραπείας αμέσως μετά τη διάγνωση.

Η τεπλιζουμάμπη πρέπει να αρχίσει να χορηγείται το αργότερο μέσα σε οκτώ εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να προσαρμοστεί στη διάγνωση και να μάθει τη χορήγηση ινσουλίνης, την παρακολούθηση του σακχάρου και τη διαχείριση της καθημερινότητας, καλείται παράλληλα να εξετάσει μια πρόσθετη θεραπευτική επιλογή.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από εξειδικευμένη ομάδα, με αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού, της υπολειπόμενης παραγωγής ινσουλίνης και των πιθανών κινδύνων.

Δύο κύκλοι ενδοφλέβιας θεραπείας

Η τεπλιζουμάμπη χορηγείται ενδοφλεβίως σε δύο κύκλους των 12 ημερών, με χρονική απόσταση περίπου έξι μηνών.

Η θεραπεία απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση, καθώς μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα, πονοκέφαλο, ναυτία και παροδική μείωση ορισμένων λευκών αιμοσφαιρίων.

Υπάρχουν επίσης σοβαρότεροι κίνδυνοι, όπως έντονη φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού και επανενεργοποίηση ιογενών λοιμώξεων.

Για τον λόγο αυτό, δεν πρόκειται για θεραπεία που μπορεί να χορηγείται χωρίς εξειδικευμένη ιατρική αξιολόγηση και συστηματική παρακολούθηση.

Δεν αντικαθιστά την ινσουλίνη

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η τεπλιζουμάμπη δεν αποτελεί ίαση του διαβήτη τύπου 1.

Τα παιδιά που λαμβάνουν τη θεραπεία εξακολουθούν να χρειάζονται ινσουλίνη, παρακολούθηση της γλυκόζης και τη συνήθη διαβητολογική φροντίδα.

Η σημαντική αλλαγή είναι ότι, για πρώτη φορά, υπάρχει εγκεκριμένη θεραπευτική παρέμβαση για παιδιά με πρόσφατη συμπτωματική διάγνωση, η οποία επιχειρεί να επιβραδύνει την ίδια την εξέλιξη της αυτοάνοσης καταστροφής.

Η νέα επιστημονική καθοδήγηση φιλοδοξεί να βοηθήσει τους γιατρούς να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα εγκαίρως, με ασφάλεια και με ρεαλιστικές προσδοκίες για τα οφέλη της.