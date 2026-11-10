Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στους 78.084 ανέρχονται οι άνθρωποι που ζουν με διαβήτη στην Κύπρο, με τα επίσημα στοιχεία να καταγράφουν ανάμεσά τους και 509 παιδιά κάτω των 18 ετών.

Η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση, συστηματική παρακολούθηση και πρόληψη των σοβαρών επιπλοκών της νόσου επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, στις 14 Νοεμβρίου, και τις παγκύπριες δράσεις ενημέρωσης που διοργανώνει ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Σύνδεσμος, από το σύνολο των 78.084 ατόμων με διαβήτη, οι 65.879 έχουν διαβήτη τύπου 2 και οι 9.393 διαβήτη τύπου 1. Άλλα 2.589 άτομα καταγράφονται με διαφορετικούς τύπους διαβήτη, ενώ περιλαμβάνονται και 223 περιπτώσεις διαβήτη κύησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δεδομένα για τις μικρότερες ηλικίες. Συγκεκριμένα, 379 παιδιά έχουν διαβήτη τύπου 1, ενώ άλλα 130 παιδιά έχουν διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της νόσου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά και για έγκαιρη παρέμβαση ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών.

Έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση

«Η πρώιμη δράση για τον Διαβήτη» είναι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη για την περίοδο 2026–2027, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της νόσου.

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των προβλεπόμενων ιατρικών πρωτοκόλλων, αρχικά από τους Προσωπικούς Ιατρούς και στη συνέχεια από τους ειδικούς γιατρούς, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν εγκαίρως την κατάλληλη φροντίδα.

Ο διαβήτης συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, περιλαμβανομένων των καρδιαγγειακών και νεφρικών παθήσεων, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικά επεισόδια, προβλήματα όρασης μέχρι και τύφλωση, καθώς και ακρωτηριασμούς.

Η πρόληψη των επιπλοκών και η αποτελεσματική διαχείριση της νόσου αποτελούν, επομένως, βασικές προτεραιότητες για την προστασία της υγείας των ατόμων με διαβήτη.

Δωρεάν εξετάσεις σε τρεις εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις, κατά τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν να υποβληθούν δωρεάν σε μετρήσεις σακχάρου αίματος και αρτηριακής πίεσης.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει το «Διαβητικό Χωριό», το οποίο θα λειτουργήσει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Στον χώρο θα βρίσκονται επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα πραγματοποιούν εξετάσεις και θα απαντούν σε ερωτήματα του κοινού. Παράλληλα, εταιρείες θα παρουσιάζουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση του διαβήτη.

Οι δράσεις θα αρχίσουν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου από την επαρχία Αμμοχώστου, με εκδήλωση στο Κέντρο Κοινωνικών Παροχών Σωτήρας, από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το «Διαβητικό Χωριό» στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι δράσεις θα συνεχιστούν στο Nicosia Mall, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Τις εκδηλώσεις στηρίζει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), με τη συμβολή του Συνδέσμου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, του Συνδέσμου Ποδολόγων, του Συνδέσμου Ψυχολόγων και γιατρών.