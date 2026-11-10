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Εκ βάθρων αλλαγές στην Αστυνομία σχεδιάζει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρής, που αγγίζουν τις προσλήψεις, τις προαγωγές, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και την ασφαλιστική κάλυψη-πρόωρη αφυπηρέτηση των αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι δυο συντεχνίες των αστυνομικών «Ισότητα» και ΣΑΚ έχουν παραλάβει γραπτώς τα ζητήματα που θέλει να ανοίξει προς συζήτηση ο κ. Φυτιρής, ενώ ενήμερος είναι και ο Αρχηγός Αστυνομίας. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Υπουργού με τις συντεχνίες και τον Αρχηγό του Σώματος, Θεμιστό Αρναούτη, πριν από λίγο διάστημα, κατά την οποία τέθηκε το περίγραμμα των προθέσεων του πολιτικού προϊστάμενου.

Σύμφωνα με τα όσα ενημερώθηκαν οι συντεχνίες, ο κ. Φυτιρής ανοίγει τη συζήτηση για καυτά ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία των προαγωγών, την εκπαίδευση και την ασφαλιστική κάλυψη των αστυνομικών, ενώ πρόθεσή του είναι η δημιουργία επαρχιακών κλιμακίων της ΜΜΑΔ, δηλαδή η Μονάδα να μην έχει μόνο μία κεντρική βάση και να αποστέλλει μέλη της παγκύπρια. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ζητεί όπως στο τραπέζι τεθούν τα πιο κάτω θέματα:

Προαγωγές με αλλαγή στη διαδικασία του Συμβουλίου Κρίσεως.

Συνεργασία με Σχολή Αξιωματικών της Ελλάδας, ώστε 20 αστυνομικοί από Κύπρο να φοιτούν κάθε χρόνο για 4 χρόνια.

Ενίσχυση της ΜΜΑΔ με δημιουργία και επαρχιακών κλιμακίων.

Ασφαλιστική κάλυψη εν ώρα καθήκοντος των αστυνομικών.

Αλλαγή του τρόπου προσλήψεων και νέοι κανονισμοί για την πρόσληψη αποστρατευθέντων ΟΥΚ, στρατονόμων, ΛΟΚ, ΣΥΟΠ και πρώην συμβασιούχων αστυνομικών.

Κατάργηση συνεντεύξεων

Όσον αφορά στο θέμα της αλλαγής του τρόπου προαγωγών, πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης επειδή έχει διαπιστώσει ότι οι πλείστες ακυρώσεις των προαγωγών από τα Δικαστήρια, αφορούν στη διαδικασία που τηρείται στο Συμβούλιο Κρίσεως το οποίο καλεί τους υποψήφιους και τους ακούει, επιθυμεί ουσιαστικά την κατάργησή του. Στη θέση του Συμβουλίου Κρίσεως προωθεί τη γραπτή εξέταση (αντί της προφορικής) των υποψηφίων. Η διαδικασία αυτή θα είναι και πιο διαφανή και αξιόπιστη με αποτέλεσμα να προάγονται όσοι έχουν τα προσόντα και επιτυγχάνουν στα γραπτά τεστ.

Όσον αφορά στη φοίτηση αστυνομικών απ’ ευθείας στη Σχολή Αξιωματικών της Ελλάδος, αυτό εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την Αστυνομία αφού θα έχει αξιωματικούς καλά εκπαιδευμένους με όλα τα προσόντα. Σύμφωνα με τις σκέψεις που γίνονται, 20 Κύπριοι αστυφύλακες μέχρι 28 ετών, θα πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα και θα φοιτούν στη Σχολή Αξιωματικών για τέσσερα χρόνια. Θα διδάσκονται το κυπριακό ποινικό δίκαιο και όταν επιστρέφουν θα υπηρετούν για δυο χρόνια σε δοκιμαστική περίοδο. Στη συνέχεια, θα αναλαμβάνουν καθήκοντα υπαστυνόμου.

ΜΜΑΔ στις επαρχίες

Μια από τις κύριες αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι η δημιουργία κλιμακίων της ΜΜΑΔ στις αστυνομικές διευθύνσεις των επαρχιών, όπως συμβαίνει με την Τροχαία και τις Υπηρεσίες και Τμήματα που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, το έγκλημα, τους αλλοδαπούς κ.λπ.

Όπως είναι σήμερα το σύστημα, για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση κρίσεως σε άλλη πόλη, θα πρέπει περίπολα της ΜΜΑΔ να σταλούν από τη Λευκωσία, οπόταν χάνεται πολύτιμος χρόνος. Επίσης, αν υπάρχουν κλιμάκια της μονάδας που είναι και η αιχμή του δόρατος της Αστυνομίας, στις επαρχίες, εκτός από την άμεση ανταπόκριση, θα διενεργούν και προληπτικές περιπολίες κυρίως τα βράδια, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος.

Συναφές με το πιο πάνω θέμα, είναι και η πρόθεση του Κώστα Φυτιρή να προωθήσει την πρόσληψη αστυνομικών που θα στελεχώνουν την ΜΜΑΔ, από πρώην μέλη νευραλγικών πόστων της Εθνικής Φρουράς. Αποστρατευθέντες λοκατζήδες, ΟΥΚάδες, πρώην συμβασιούχοι οπλίτες (ΣΥΟΠ) και πρώην στρατονόμοι, θα μοριοδοτούνται ώστε να έχουν προτεραιότητα για την ένταξη αποκλειστικά στη ΜΜΑΔ. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης επιθυμεί τη μοριοδότηση και όσων αστυνομικών υπηρετούν στην πρώτη γραμμή, ωστόσο, το ζήτημα αυτό εξυπακούει και νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της ισότητας. Για το θέμα αυτό ο κ. Φυτιρής είχε τοποθετηθεί αρκετές φορές δημόσια, όπως και για τους δεσμοφύλακες, αναλόγως του πόστου που υπηρετούν, να μοριοδοτούνται.

Ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο

Ένα από τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων αφορά και στο αίτημα των αστυνομικών για ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας εν ώρα καθήκοντος. Αυτό έχει επιτευχθεί στην Εθνική Φρουρά, αλλά στην Αστυνομία θα πρέπει για να δοθούν αποζημιώσεις στη χήρα και τα ορφανά, απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό αναμένεται ότι θα αλλάξει και θα προβλέπεται σε κανονισμούς, για τα ποσά που θα δίνονται στις δύο αυτές περιπτώσεις.

Υπό συζήτηση είναι και το όριο ηλικίας για τις προσλήψεις των νεοεισερχομένων. Σήμερα, για να προσληφθεί κάποιος στην Αστυνομία αν κατέχει πτυχίο, πρέπει να έχει ηλικία μέχρι και 35 ετών. Για τους ειδικούς αστυφύλακες δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Εκτιμάται ότι είναι στις προθέσεις του υπουργού Δικαιοσύνης να «χαμηλώσουν» τα όρια προσλήψεων, ώστε να μπαίνουν στις τάξεις της Αστυνομίας νεαρότεροι που θα έχουν να προσφέρουν περισσότερα χρόνια στο Σώμα και να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Κατά τις πληροφορίες του «Φ», δεν αποκλείεται οι συντεχνίες των αστυνομικών να ζητήσουν όπως η αλλαγή στο ηλικιακό όριο των νεοπροσληφθέντων να συνδυαστεί με την εθελούσια αφυπηρέτηση από την Αστυνομία με τη συμπλήρωση 33 ετών, δίχως την απώλεια εισοδημάτων (12% πέναλτι σε συντάξεις και εφάπαξ). Ουσιαστικά, απαιτείται σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης μετά από τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας.

Ο άγνωστος «Χ» για το ωράριο

Τα υπό συζήτηση «καυτά» ζητήματα δόθηκαν στις συντεχνίες των αστυνομικών στις 3/11/26 για μελέτη και καθορισμό των θέσεών τους και περίπου σε 10 ημέρες να σταλούν γραπτώς στο Υπουργείο. Στη συνέχεια, αναμένεται ότι θα συγκληθεί σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων για λήψη αποφάσεων.

Αυτό που δεν φαίνεται να βρίσκεται υπό συζήτηση είναι το θέμα του ωραρίου στην Αστυνομία. Για το θέμα είχε επέλθει ρήξη στις σχέσεις Υπουργού και Αρχηγού Αστυνομίας μετά την αλλαγή του ωραρίου πέραν των 1.000 αστυνομικών που εργάζονταν με το σύστημα βάρδιας για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων και καλύτερης λειτουργίας της Αστυνομίας. Εκκρεμεί η επέκταση του νέου ωραρίου και σε άλλα Τμήματα.