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Νέα, 4η κατά σειρά παράταση, θα ζητήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά την ανέγερση φυλακών ανηλίκων, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε το 2021.

Το πρόβλημα ταλανίζει το Υπουργείο εδώ και καιρό και οι αποφάσεις για την ανέγερση νέου χώρου, καθώς και η φιλοσοφία διοίκησης-σωφρονισμού ήταν αποτέλεσμα αρκετών συζητήσεων στην Επιτροπή Νομικών. Αφού εν τέλει οι αρμόδιοι φορείς κατέληξαν σε ένα μοντέλο διοίκησης με τη διαχείριση μόνο να ανήκει σε ιδιώτη, παρέμεινε η εξεύρεση χώρου. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων και της εξευτελιστικής μεταχείρισης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τάχθηκε εξ αρχής κατά της κράτησης των ανηλίκων σε χώρο εντός της κλειστής φυλακής, με το σκεπτικό ότι τα παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με το νόμο, θα πρέπει να κρατούνται σε ξεχωριστό φιλικό χώρο και χωρίς αρνητικές επιρροές από μεγαλύτερους κρατούμενους και δη βαρυποινίτες.

Σήμερα οι νεαροί κρατούμενοι ηλικίας από 17 ετών έως 21, διαμένουν σε ξεχωριστή πτέρυγα των Κεντρικών Φυλακών, ωστόσο, είναι στο ίδιο σύμπλεγμα με άλλους κρατούμενους, παρόλο που η επαφή τους είναι περιορισμένη.

Για τον χώρο κράτησης ανηλίκων είχε ληφθεί αρχικά απόφαση να χρησιμοποιηθούν τα κρατητήρια μεταναστών στη Μεννόγεια. Ωστόσο, ο χώρος αυτός είναι μεγάλος, έχει χωρητικότητα 160 – 180 ατόμων και κρίθηκε σκόπιμο από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, όπως εκεί λόγω άμεσων αναγκών, να δημιουργηθεί το κεντρικό αστυνομικό κρατητήριο ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό στα κρατητήρια των αστυνομικών σταθμών. Οι εργασίες βελτίωσης του χώρου βρίσκονται σε εξέλιξη και γι’ αυτό άρχισε η αναζήτηση άλλου χώρου για την κράτηση των ανηλίκων.

Τελικά η απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης ήταν όπως τα κρατητήρια ανηλίκων ανεγερθούν σε χώρο πλησίον των φυλακών αλλά όχι εντός του συμπλέγματος. Στον χώρο αυτό προοριζόταν να ανεγερθεί πτέρυγα 360 ατόμων, αλλά λόγω της απόφασης για ανέγερση νέων φυλακών, τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν. Όπως είχε γράψει ο «Φ», οι φυλακές ανηλίκων θα γίνουν με λυόμενα που θα έχουν όλες τις ανέσεις και θα πληρούν τα πρότυπα που θέτουν ξένοι οργανισμοί και συμφωνεί και η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού. Η φιλοσοφία πίσω από τα λυόμενα είναι πως αυτά σε μελλοντικό χώρο θα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο χώρο, δίχως το δημόσιο να επωμίζεται με έξτρα κόστος.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, τα έργα για τις φυλακές ανηλίκων θ’ αρχίσουν σύντομα και αναμένεται ότι ο χώρος θα είναι έτοιμος σε έναν περίπου χρόνο. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει αίτημα προς τη Βουλή ώστε να ζητήσει παράταση στην εφαρμογή του νόμου που προβλέπει ξεχωριστές φυλακές ανηλίκων, με την προοπτική ότι αυτή θα είναι και η τελευταία.

Ήδη βουλευτές, με πρώτους αυτούς του ΑΚΕΛ, έχουν προειδοποιήσει πως δύσκολα θα συγκατανεύσουν σε νέα παράταση, ωστόσο, λόγω αδήριτης ανάγκης θα δοθεί παράταση ισχύος της νομοθεσίας για έναν ακόμα χρόνο.