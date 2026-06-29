Απροειδοποίητη επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές, με σκοπό την αξιολόγηση και παρακολούθηση των χώρων κράτησης ανηλίκων πραγματοποίησαν σήμερα λειτουργοί της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητά της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Technical Support for More Effective and Resilient National Preventive Mechanisms (NPMs)», το οποίο υλοποιείται από το Γραφείο της Επιτρόπου, υπό την αρμοδιότητά της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Γραφείο του Επιθεωρητή Φυλακών της Ιρλανδίας. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews για έξι λειτουργούς του Γραφείου της Επιτρόπου και δύο λειτουργοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνοδευόμενες από μια μεταφράστρια.

Σύμφωνα με το Γραφείο της Επιτρόπου, μετά την επιτυχή απροειδοποίητη επίσκεψη στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Πουρνάρα, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Έργου, η σημερινή επίσκεψη αποτελεί μέρος των διαφόρων επισκέψεων στα πλαίσια της ενίσχυση των δυνατοτήτων του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων κατά την άσκηση της αποστολής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT) και τα διεθνή πρότυπα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, υπό την καθοδήγηση και με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η επίσκεψη στις Φυλακές, επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση των χώρων κράτησης ανηλίκων και στην αξιολόγηση του βαθμού διασφάλισης της απαιτούμενης παιδοκεντρικής προσέγγισης και της πρόληψης κάθε μορφής κακομεταχείρισης, αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων και αναλυτικών καταλόγων ελέγχου (checklists), που αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του Έργου, κατόπιν ουσιαστικής εργασίας των εμπειρογνωμόνων του, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρακολούθησης των χώρων κράτησης ανηλίκων (Juvenile Detention Monitoring Framework).

Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα ευρήματα της επίσκεψης, καθώς και τυχόν συστάσεις που θα προκύψουν, θα κοινοποιηθούν το προσεχές διάστημα στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προς εξέταση και λήψη των αναγκαίων μέτρων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Συμβούλου της Ευρώπης δεν ήταν μέλη της CPT αλλά πρόκειται για εμπειρογνώμονες που στα πλαίσια του έργου για τεχνική υποστήριξη για πιο ανθεκτικούς και αποτελεσματικούς Μηχανισμούς Πρόληψης των βασανιστηρίων προέβησαν μαζί με τους λειτουργούς σαν παρατηρητές ως προς το τρόπο εκτέλεσης της μεθοδολογίας που ακολουθείται σε απροειδοποίητες επισκέψεις.