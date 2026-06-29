Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέους κανόνες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με στόχο τα νέα οχήματα να σχεδιάζονται με τρόπο που να διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη Δευτέρα τον Κανονισμό για τις απαιτήσεις κυκλικότητας στον σχεδιασμό οχημάτων και τη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής, ολοκληρώνοντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Ο κανονισμός εισάγει υποχρεώσεις που καλύπτουν όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό και την παραγωγή έως την απόσυρση των οχημάτων. Προβλέπει ότι μέσα σε έξι χρόνια τουλάχιστον το 15% του πλαστικού σε νέα οχήματα θα πρέπει να προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά, ποσοστό που αυξάνεται στο 25% σε δέκα χρόνια. Τουλάχιστον το 20% του ανακυκλωμένου πλαστικού θα πρέπει να προέρχεται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Οι κατασκευαστές θα αναλαμβάνουν τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, καλύπτοντας τόσο τον σχεδιασμό όσο και την οικονομική και οργανωτική διαχείριση των οχημάτων όταν μετατρέπονται σε απόβλητα, περιλαμβανομένης της δωρεάν παραλαβής και επεξεργασίας τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των λεγόμενων «εξαφανισμένων οχημάτων», με ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και αυστηρότερους ελέγχους. Οχήματα που χαρακτηρίζονται ως στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα οδηγούνται σε εξουσιοδοτημένες μονάδες και δεν θα μπορούν να εξάγονται ή να μεταπωλούνται ως μεταχειρισμένα.

Παράλληλα, απαγορεύεται η εξαγωγή οχημάτων που δεν είναι πλέον κατάλληλα για κυκλοφορία, με στόχο τον περιορισμό της μεταφοράς ρύπανσης εκτός ΕΕ και τη διατήρηση πολύτιμων πρώτων υλών εντός της Ένωσης.

Οι νέοι κανόνες θα εφαρμόζονται πλήρως σε επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ενώ για βαρέα οχήματα, μοτοσικλέτες και ειδικά οχήματα θα ισχύει περιορισμένο πλαίσιο κυρίως για τη διαχείριση στο τέλος ζωής.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, στην ΕΕ παράγονται ετησίως πάνω από έξι εκατομμύρια οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Παρότι η ανακύκλωση έχει φτάσει περίπου στο 85%, οι Βρυξέλλες σημειώνουν ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για βελτίωση του σχεδιασμού και αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών.

ΚΥΠΕ