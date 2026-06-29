Αύξηση 1,4% κατέγραψε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Απρίλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, φτάνοντας στις 113,4 μονάδες (βάση 2021=100), σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σε επίπεδο τετραμήνου, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε αύξηση 1,6% κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Στη μεταποίηση καταγράφηκε οριακή αύξηση 0,6% σε ετήσια βάση για τον Απρίλιο, ενώ ανοδική πορεία σημείωσαν επίσης η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+6,9%), τα μεταλλεία και λατομεία (+4,5%) και η παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (+4,4%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι ισχυρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,1%) και στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,7%).

Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-8,6%), στην κατασκευή επίπλων και συναφείς δραστηριότητες (-4,5%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-3,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στη συλλογή και παροχή νερού (+11,2%), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+7,3%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων (+6,4%).

Στον αντίποδα, μειώσεις καταγράφονται στην κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών (-5,1%), στην κατασκευή επίπλων και λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες (-5,0%), καθώς και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και ειδών ένδυσης (-4,8%).