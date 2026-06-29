Τη δική του μαρτυρία για την ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου έδωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος διαμερισμάτων όπου διέμεναν τα αδικοχαμένα παιδιά, ο πατέρας τους και η μητριά. Ο ιδιοκτήτης ονομάζεται Ανδρέας Μουζουρής και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που διαδίδονταν ότι δεν επιθυμούσε παιδιά στο συγκρότημα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, δεν ήθελε «μπλεξίματα», δηλαδή να γίνει κάτι κακό, όπως είπε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, τόνισε ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να διαμένουν παιδιά στα διαμερίσματα λόγω της αυξημένης κίνησης οχημάτων και του φόβου να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπήρχε σαφής και ρητή συμφωνία με τον πατέρα των παιδιών, η οποία ωστόσο το τελευταίο διάστημα δεν τηρήθηκε.

Σύμφωνα με τον κ. Μουζουρή, τα δύο παιδιά αφήνονταν καθημερινά μόνα τους στο διαμέρισμα. Στις δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι τα ανήλικα κυκλοφορούσαν εντελώς ανεξέλεγκτα στους κοινόχρηστους χώρους, κατέβαιναν στην αυλή και έφταναν μέχρι τον δρόμο. Υποστήριξε ακόμη ότι τα παιδιά είναι η αδυναμία του, γι΄ αυτό και προσπαθούσε να τα φροντίσει με τον δικό του τρόπο, αγοράζοντάς τους χυμούς, σνακ, αλλά και μπλοκ ζωγραφικής από το βιβλιοπωλείο για να απασχολούνται. Αναφερόμενος πάντως στα δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά, είπε πως ήταν «ζωηρά».

Ο ιδιοκτήτης υποστήριξε επιπλέον ότι χθες το πρωί, γύρω στις 10:20 – 10:30, συνάντησε τα παιδιά έξω από το συγκρότημα διαμερισμάτων και συνομίλησε μαζί τους στα βουλγαρικά. Κατά τον ίδιο, τα ρώτησε αν είναι καλά και του απάντησαν καταφατικά.