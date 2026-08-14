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Νεότερα στοιχεία προκύπτουν για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε υπό ανέγερση οικοδομή στην περιοχή Ζακακίου, στη Λεμεσό, με θύμα 24χρονο οικοδόμο. Εναντίον δύο προσώπων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης και καταζητούνται, ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί ότι 24χρονος είχε μεταφερθεί τραυματισμένος με μαχαίρι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Μέλη του ΤΑΕ μετέβησαν στο νοσοκομείο και, από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία το θύμα εργαζόταν σε υπό ανέγερση οικοδομή στο Ζακάκι όταν στη σκηνή μετέβησαν δύο πρόσωπα.

Μετά από λογομαχία, ο ένας εκ των δύο φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον 24χρονο στην κοιλιακή χώρα και στα πόδια. Ακολούθως, οι δύο ύποπτοι εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού πραγματοποίησαν επιτόπιες εξετάσεις στην οικοδομή. Η σκηνή φωτογραφήθηκε και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο 24χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου και φέρει επιφανειακά τραύματα στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ αναμένεται περαιτέρω εκτίμηση της κατάστασής του από ορθοπαιδικό.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο υπόπτων.