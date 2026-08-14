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Με οδηγίες του κ. Πανίκου Σταύρου, Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας, τέθηκαν σήμερα σε διαθεσιμότητα τρία μέλη της Αστυνομίας, ηλικίας 36, 43 και 44 ετών.

Εναντίον τους διερευνάται υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου 2026, στην Πάφο. Να σημειωθεί ότι κατά τον χρόνο του επεισοδίου, τα τρία μέλη της Αστυνομίας βρίσκονταν εκτός καθήκοντος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.