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Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή που επλήγη από τη μεγάλη πυρκαγιά στις κροατικές ακτές της Αδριατικής, η οποία μαινόταν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ανθρώπων.

«Κατά τις έρευνες στην περιοχή που κάηκε, οι αστυνομικοί βρήκαν το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής Σπλιτ, σε ανακοίνωση που διαβίβασε προς το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι θα διενεργηθεί έρευνα στο σημείο, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες θανάτου.

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ανθρώπων, δέκα από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση, στην περιοχή της πόλης Ομίς, στο κέντρο της κροατικής ακτογραμμής, και σημαντικές υλικές ζημιές σε αρκετές κατοικημένες περιοχές αυτής της τουριστικής ζώνης.

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Current situation on Friday morning in Omiš #Croatia: The wildfire is under control, but firefighters still face a long battle to fully contain it. Ten people are in intensive care, including a 17-year-old girl. Seven are fighting for their lives.



Prime Minister Plenković in… https://t.co/mafDzi2mUh pic.twitter.com/SLuWI1ACNA August 14, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, επισκέφθηκε το Όμις και χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών», διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τόσο την πόλη όσο και την περιφέρεια Σπλιτ-Δαλματίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.



Σχεδόν 200 άνθρωποι κατέφυγαν στη θάλασσα

Ιδιαίτερα δραματικές ήταν οι στιγμές κατά την εξάπλωση της πυρκαγιάς, καθώς σχεδόν 200 άνθρωποι που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες αναζήτησαν καταφύγιο μέσα στη θάλασσα, προτού διασωθούν.

Την ίδια ώρα, η φωτιά ανάγκασε τουρίστες να εγκαταλείψουν τα καταλύματά τους. Ορισμένοι από τους επισκέπτες και τους υπόλοιπους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές φιλοξενήθηκαν προσωρινά στο κλειστό γυμναστήριο του Όμις, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Γκρίπε στο Σπλιτ.

Ο Πλένκοβιτς ανέφερε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστούν εναλλακτικά καταλύματα για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα δωμάτια ή τα ξενοδοχεία τους. Παράλληλα, όταν οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν, οι τουρίστες θα μπορούν να επιστρέψουν στα αρχικά τους καταλύματα.

🔥 CROATIA: WILDFIRE REACHES HOUSES IN TOURIST TOWN OMIŠ — HUNDREDS FLEE AS FLAMES SWALLOW THE HILLS 🇭🇷



A massive wildfire driven by strong winds has reached residential areas of Omiš, a popular tourist town on Croatia’s Dalmatian coast.

The fire started in the evening near… pic.twitter.com/7tRrYGazc3 — Slavic Networks (@SlavicNetworks) August 14, 2026



Βοήθεια στους τουρίστες που απομακρύνθηκαν

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης των συνεπειών θα συνδράμουν επίσης το υπουργείο Τουρισμού της Κροατίας και ο Κροατικός Οργανισμός Τουρισμού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους επισκέπτες που βρέθηκαν χωρίς κατάλυμα εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά κοντά στη Λόκβα Ρογκόζνιτσα, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση.

Ο απολογισμός της καταστροφής είναι βαρύς σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία περίπου 900 εκτάρια παραδόθηκαν στις φλόγες.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τις τοπικές και κρατικές αρχές αντιμέτωπες με την αποτίμηση των ζημιών και τη φιλοξενία όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που απειλήθηκαν, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής επιστροφή κατοίκων και τουριστών μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

protothema.gr