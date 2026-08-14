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Στη συνάντησή τους πριν από δύο εβδομάδες στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πώς εξελίσσεται η μάχη των δημοσκοπήσεων ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δίστασε να απαντήσει, με έναν σύμβουλό του να παρεμβαίνει λέγοντας: «Κερδίζει, κύριε πρόεδρε, κερδίζει».

Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν κερδίζει, και μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν του δείχνει την αναμενόμενη υποστήριξη, ενώ ο χρόνος για τις εκλογές μετρά αντίστροφα.

Η κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, 49 έως 53 έδρες. Σήμερα κατέχει 68 έδρες, ενώ για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται τουλάχιστον 61. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, αντιθέτως, συγκεντρώνουν 67 έως 70 έδρες. Ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Γκάντι Άιζενκοτ, εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά δημοφιλίας.

Αλλά στόχος του Νετανιάχου δεν είναι απαραίτητα να κερδίσει, αλλά να μην χάσει. Επικεντρώνεται στο να εξασφαλίσει αρκετές ψήφους ώστε να εμποδίσει τους αντιπάλους του να σχηματίσουν κυβέρνηση χωρίς την υποστήριξη των αραβοϊσραηλινών κομμάτων. Αν καταφέρει να το πετύχει αυτό και καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Νετανιάχου θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός για αρκετούς ακόμη μήνες, μέχρι τη διεξαγωγή νέων εκλογών.

Γιατί ο Τραμπ δεν στηρίζει δημόσια τον Νετανιάχου

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στο Ιράν, στενοί σύμβουλοι του Τραμπ ήταν βέβαιοι ότι θα στήριζε τον Νετανιάχου. Εκείνη την εποχή, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε έντονα την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, προκειμένου να τερματιστεί η δίκη του για διαφθορά.

Όμως, καθώς περνούσε ο καιρός και ο πόλεμος εισερχόταν σε αδιέξοδο, οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ και του Νετανιάχου καθώς και τα εσωτερικά πολιτικά τους συμφέροντα άρχισαν να αποκλίνουν. Τους τελευταίους τρεις μήνες, το χάσμα μεταξύ τους έχει διευρυνθεί όλο και περισσότερο, όχι μόνο όσον αφορά το Ιράν, αλλά και τον Λίβανο και τη Γάζα.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ σχολίασαν στο Axios ότι, ενώ ο Τραμπ συμπαθεί τον Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, έχει απογοητευτεί από τις πολιτικές του αποφάσεις. «Ο Μπίμπι είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο πηγές.

Το τελευταίο περιστατικό που έπληξε τις σχέσεις τους ήταν όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε δημόσια το σχέδιο της «Επιτροπής Ειρήνης για τη Γάζα» του Τραμπ, το οποίο αποσκοπούσε στον αφοπλισμό της Χαμάς. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θεώρησε τη δήλωση του Νετανιάχου ως προεκλογική τακτική και όχι απαραίτητα ως πολιτική δήλωση.

«Κατανοούμε τις πολιτικές ανάγκες του Μπίμπι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό, αρκεί να συνεχίσει να κάνει ό,τι του ζητάμε – ειδικά όσον αφορά τον περιορισμό των επιθέσεων στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου μίλησε τηλεφωνικά με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και υποσχέθηκε να δώσει μια ευκαιρία στο σχέδιο, παρά τον σκεπτικισμό του. Επίσης, δεσμεύτηκε να περιορίσει τις επιθέσεις στη Γάζα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Από τότε, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πολύ λιγότερες επιθέσεις στη Γάζα και ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε στην «Κίτρινη Γραμμή», όπου έπρεπε να αναπτυχθεί σύμφωνα με τη συμφωνία.

Ο Κούσνερ σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα για να συναντήσει τον Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους και να συζητήσει το σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η πτώση στις δημοσκοπήσεις και οι διπλωματικές επιδιώξεις

Αρκετοί πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει τον νυν ηγέτη, όπως δήλωσαν δύο συνεργάτες τους στο Axios. Ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε ότι η πτώση του Νετανιάχου στις δημοσκοπήσεις είναι αυτή που έχει αποτρέψει τον Τραμπ από το να εμπλακεί.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό μέσο, ο Τραμπ είναι εξαιρετικά δημοφιλής στο Ισραήλ, αλλά η δημοτικότητά του έχει μειωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες λόγω της συμφωνίας που υπέγραψε με το Ιράν και της απόφασής του να αποσυρθεί από τον πόλεμο μετά την παραβίαση της συμφωνίας. Οι Ισραηλινοί έχουν επίσης εκφράσει την ενόχλησή τους για τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Ιράν, τη Γάζα, τη Συρία και τον Λίβανο.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε τέσσερις φορές τις τελευταίες εβδομάδες από δημοσιογράφους αν υποστηρίζει τον Νετανιάχου. Απέφυγε να απαντήσει όλες τις φορές. «Υπάρχει κάποιος στο Ισραήλ καλύτερος από αυτόν για να αναλάβει το αξίωμα;», ερωτήθηκε ο Τραμπ τον Ιούλιο. «Δεν τους γνωρίζω τους περισσότερους. Γνωρίζω κάποιους από αυτούς, αλλά δεν γνωρίζω τους περισσότερους», είπε, αναφερόμενος στους αντιπάλους του Νετανιάχου.

Σε αρκετές πρόσφατες συνεντεύξεις, ο Τραμπ εξήρε τον Νετανιάχου ως «μεγάλο πρωθυπουργό σε καιρό πολέμου», αλλά κάθε φορά αναφερόταν σε αυτόν στον αόριστο χρόνο. Ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ έθεσε το θέμα της χάριτος κατ’ ιδίαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησής του με τον Νετανιάχου, ο πρόεδρος δεν έχει μιλήσει δημόσια για το θέμα αυτό εδώ και μήνες.

Οι ισραηλινές εκλογές είναι καθοριστικές για την ατζέντα του Τραμπ στη Μέση Ανατολή κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, ειδικά με την κρίση του Ιράν να βρίσκεται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας με το σύνθημα «ούτε συμφωνία, ούτε πόλεμος». Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί επίσης να προωθήσει το ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα, να σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, να εξασφαλίσει μια συμφωνία ασφάλειας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας και, κυρίως, να μεσολαβήσει για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.

Ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν πληγεί από την πολιτική κρίση του 2019 στο Ισραήλ, η οποία οδήγησε σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ένας χρόνος διπλωματίας στη Μέση Ανατολή. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ τόνισε πως ο Λευκός Οίκος δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και δεν θα επιτρέψει στην εσωτερική πολιτική του Ισραήλ να εμποδίσει την υλοποίηση της περιφερειακής του ατζέντας.

skai.gr