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Η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο συγκλονιστικές δίκες των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπεράσπιση δεν αρνήθηκε την πράξη, αλλά υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη δεν έχει ποινική ευθύνη λόγω επιλόχειας ψύχωσης και λανθασμένης φαρμακευτικής αγωγής που της είχε προκαλέσει παραισθήσεις και την έκανε να ακούει φωνές που την «διέταζαν» να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Το ενδιαφέρον στα social media είναι τεράστιο, με τις απόψεις να διίστανται, αφού η ίδια η Λίντσεϊ φέρεται να ζήτησε επανειλημμένα βοήθεια από ειδικούς και αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να λάβει σωστή ψυχιατρική καθοδήγηση και φροντίδα.

Παράλληλα, μάρτυρες που καταθέτουν στη δίκη μιλούν για μια στοργική και προστατευτική μητέρα, η συμπεριφορά της οποίας άλλαξε μετά την τρίτη γέννα και την εμφάνιση της επιλόχειας ψύχωσης.

Η θλιβερή αυτή περίπτωση αξίζει παρακολούθησης και έχει να προσφέρει μαθήματα σε όλους ως προς τον έγκαιρο εντοπισμό παρόμοιων κινδύνων και την αντιμετώπισή τους.

ΕΜ