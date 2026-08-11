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Η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της πρώην νοσηλεύτριας μαιευτηρίου που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο συγκλονιστικές δίκες των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο τον διαχωρισμό ανάμεσα στην εγκληματική ευθύνη και τη σοβαρή ψυχική νόσο μετά τον τοκετό.

Το ιστορικό

Στις 24 Ιανουαρίου 2023, η 35χρονη σήμερα Λίντσεϊ Κλάνσι, μητέρα τριών παιδιών – της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του οκτώ μηνών Κάλαν – έστειλε τον σύζυγό της, Πάτρικ, έξω από το οικογενειακό σπίτι στο Ντάξμπερι, στη Μασαχουσέτη για να πάρει φαγητό και φάρμακα. Όταν εκείνος επέστρεψε, βρήκε τη γυναίκα του σοβαρά τραυματισμένη στον κήπο, μετά από άλμα από παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

Μέσα στο υπόγειο ανακάλυψε τα τρία παιδιά με ελαστικούς ιμάντες γυμναστικής γύρω από τον λαιμό τους. Η Κόρα και ο Ντόσον πέθαναν την ίδια μέρα, ενώ ο Κάλαν υπέκυψε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε σε θάνατο από στραγγαλισμό. Η ίδια η Κλάνσι, που έκοψε καρπούς και τον λαιμό της πριν πηδήξει από το παράθυρο, έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω και έκτοτε νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.

Η πρώην νοσηλεύτρια στο Massachusetts General Hospital είχε αναζητήσει επανειλημμένα βοήθεια για συμπτώματα άγχους, αϋπνίας, κατάθλιψης και παρεμβατικών σκέψεων μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της. Υποβλήθηκε σε θεραπεία με πολλαπλά φάρμακα και νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι έπασχε από επιλόχεια ψύχωση – μια σπάνια αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση – και ότι άκουγε φωνές που της έλεγαν πως έπρεπε να σκοτώσει τα παιδιά για να μπορέσει να αυτοκτονήσει. Δεν αρνούνται την πράξη, αλλά ισχυρίζονται ότι δεν είχε ποινική ευθύνη λόγω της ψυχικής της κατάστασης και της υπερβολικής φαρμακευτικής αγωγής.

Η εισαγγελία, αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι φόνοι ήταν προμελετημένοι και έγιναν με «ακραία αγριότητα και σκληρότητα». Τονίζει ότι η Κλάνσι έστειλε σκόπιμα τον σύζυγό της μακριά για να έχει χρόνο να εκτελέσει το σχέδιο.

Η ίδια κατηγορείται για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Επιπλέον κατηγορίες για στραγγαλισμό αποσύρθηκαν πρόσφατα ως περιττές. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Αν κριθεί μη υπεύθυνη λόγω ψυχικής νόσου, θα παραμείνει σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Η δίκη

Η δίκη ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2026 με την επιλογή ενόρκων στο Ανώτερο Δικαστήριο του Πλίμουθ. Δώδεκα ένορκοι και έξι αναπληρωματικοί (12 γυναίκες και 6 άνδρες συνολικά) ορκίστηκαν να αποφασίσουν για τις τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Στις 27 Ιουλίου ακούστηκαν οι εναρκτήριες αγορεύσεις. Η εισαγγελία παρουσίασε την υπόθεση ως προμελετημένο έγκλημα: η Κλάνσι έστειλε σκόπιμα τον τότε σύζυγό της, Πάτρικ, να πάρει φαγητό και φάρμακα, ώστε να μείνει μόνη με τα παιδιά και να τα στραγγαλίσει.

Η υπεράσπιση δεν αρνήθηκε την πράξη, αλλά υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε ποινική ευθύνη λόγω επιλόχειας ψύχωσης και υπερβολικής φαρμακευτικής αγωγής που της είχε προκαλέσει παραισθήσεις και την έκανε να ακούει φωνές.

Ο Πάτρικ Κλάνσι κατέθεσε πρώτος, σε δύο ημέρες γεμάτες έντονη συναισθηματική φόρτιση. Περιέγραψε τη σταδιακή επιδείνωση της ψυχικής υγείας της συζύγου του, τις επανειλημμένες προσπάθειές της να αναζητήσει βοήθεια και τη στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι.

Η αναπαραγωγή της επτάλεπτης κλήσης του στο 911 – όπου ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Σκότωσε τα παιδιά!» – προκάλεσε λυγμούς στην κατηγορούμενη, στους ενόρκους και στους συγγενείς. Η Κλάνσι έκλαιγε ανεξέλεγκτα, με τα χέρια της να καλύπτουν το πρόσωπό της.

Ακολούθησαν καταθέσεις αστυνομικών και γιατρών που περιέγραψαν τη σκηνή και τις προσπάθειες διάσωσης των παιδιών. Στις 31 Ιουλίου οι ένορκοι επισκέφθηκαν το πρώην οικογενειακό σπίτι στο Ντάξμπερι, καθώς και το φαρμακείο και το εστιατόριο όπου είχε σταλεί ο Πάτρικ. Αργότερα διαβάστηκαν αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Κλάνσι, όπου περιέγραφε άγχος, αϋπνία και αισθήματα συντριβής.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμη, συνεχίζει να φέρνει στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα της επιλόχειας ψυχικής υγείας και των κενών στο σύστημα περίθαλψης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την ετυμηγορία να αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την τύχη της Κλάνσι, αλλά και να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη μητρική ψυχική νόσο και την ποινική δικαιοσύνη.

Παράλληλες αγωγές

Ενώ η ποινική δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι βρίσκεται σε εξέλιξη, δύο ξεχωριστές αστικές αγωγές που κατατέθηκαν στις αρχές του 2026 ρίχνουν φως στις κατηγορίες για ιατρική αμέλεια και κακή διαχείριση της επιλόχειας ψυχικής της υγείας.

Στις 21 Ιανουαρίου 2026 ο Πάτρικ, κατέθεσε αγωγή για ιατρική αμέλεια και αδικοπραξία θανάτου (wrongful death) στο Ανώτερο Δικαστήριο του Νόρφολκ. Κατηγορεί μια ψυχίατρο και μια νοσηλεύτρια, καθώς και τα νοσοκομεία στα οποία εργάζονταν, υποστηρίζοντας ότι οι θεράποντες υπερσυνταγογράφησαν ισχυρά φάρμακα (αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, ηρεμιστικά και άλλα) χωρίς επαρκή παρακολούθηση, επιδεινώνοντας την κατάσταση της συζύγου του αντί να τη βελτιώσουν.

«Αν οι εναγόμενοι δεν είχαν ενεργήσει αμελώς και είχαν παράσχει επαρκή φροντίδα, είναι πιθανό τα παιδιά του Πάτρικ και της Λίντσεϊ να ζούσαν ακόμη σήμερα», τονίζεται στην αγωγή. Ζητεί αποζημιώσεις άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και δίκη με ενόρκους.

Μία ημέρα αργότερα, στις 22 Ιανουαρίου 2026, η ίδια η Λίντσεϊ Κλάνσι κατέθεσε τη δική της αγωγή για ιατρική αμέλεια κατά των ίδιων κυρίως εναγομένων.

Υποστηρίζει ότι οι πάροχοι περίθαλψης απέτυχαν να διαγνώσουν διπολική διαταραχή με επιλόχεια έναρξη και την υπέβαλαν σε «αποδιοργανωμένη, ασυντόνιστη πορεία πολυφαρμακίας» που επιδείνωσε την κατάσταση και οδήγησε σε σοβαρό ψυχωτικό επεισόδιο.

Στην αγωγή της περιγράφει πώς είχε «προστακτικές ακουστικές παραισθήσεις» – μια ανδρική φωνή που της έλεγε ότι ήταν η «τελευταία της ευκαιρία» να σκοτώσει τα παιδιά ώστε να μπορέσει να αυτοκτονήσει – και ισχυρίζεται ότι έκανε τα πάντα για να ζητήσει βοήθεια: επισκέψεις σε επείγοντα, κλήσεις σε κρίσιμες γραμμές, νοσηλείες κλπ.

Ζητεί αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένης της παράλυσης), ψυχικό τραύμα, ιατρικά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, πόνο και ταλαιπωρία, καθώς και απώλεια σχέσεων με τα παιδιά και τον σύζυγό της.

Οι αγωγές παραμένουν σε εξέλιξη παράλληλα με την ποινική διαδικασία. Οι εναγόμενοι οργανισμοί έχουν δηλώσει ότι δεν σχολιάζουν ή ότι θα απαντήσουν μέσω των δικαστηρίων.

Άλλες περιπτώσεις

Ιστορικές και σύγχρονες περιπτώσεις μητρικής παιδοκτονίας που συνδέονται με επιλόχεια ψύχωση ή σοβαρή ψυχική νόσο μετά τον τοκετό εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και στα δικαστικά αρχεία εδώ και αιώνες, αν και παραμένουν σπάνιες.

Η επιλόχεια ψύχωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, πλήττει περίπου 1-2 γυναίκες στις 1.000 μετά τον τοκετό και, όταν δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο βλάβης στο παιδί ή αυτοκτονίας.

Η πιο γνωστή υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτή της Άντρεα Γιέιτς στο Τέξας το 2001. Η 36χρονη τότε μητέρα έπνιξε τα πέντε παιδιά της (ηλικίας από 6 μηνών έως 7 ετών) στην μπανιέρα του σπιτιού της στο Χιούστον. Είχε ιστορικό επιλόχειας κατάθλιψης και ψύχωσης, με προηγούμενες νοσηλείες και απόπειρες αυτοκτονίας.

Αρχικά καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις το 2002, αλλά η ετυμηγορία ακυρώθηκε λόγω λανθασμένης μαρτυρίας ειδικού. Σε επανάληψη της δίκης το 2006 κρίθηκε μη ένοχη λόγω ψυχικής νόσου και παραμένει σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Άλλες σημαντικές αμερικανικές υποθέσεις περιλαμβάνουν:

Τη Ντίνα Σλόσσερ το 2004 στο Τέξας, που ακρωτηρίασε το βρέφος της υπό την επήρεια επιλόχειας ψύχωσης και κρίθηκε μη υπεύθυνη λόγω ψυχικής νόσου.

Την Ότι Σάντσεζ το 2009, επίσης στο Τέξας, που σκότωσε και ακρωτηρίασε το νεογέννητό της• οι ψυχίατροι κατέθεσαν για επιλόχεια ψύχωση και κρίθηκε μη ένοχη λόγω ψυχικής νόσου.

Την Αν Γκριν στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1980, πρώην παιδιατρική νοσοκόμα, που σκότωσε δύο νεογέννητα παιδιά της και επιχείρησε να σκοτώσει και το τρίτο. Κρίθηκε μη υπεύθυνη λόγω επιλόχειας ψύχωσης.

Στην Καλιφόρνια, η υπόθεση της Σέριλ Λιν Μάσιπ (Sheryl Lynn Massip) το 1987 – που πάτησε με αυτοκίνητο το εξάμηνο βρέφος της – ήταν από τις πρώτες όπου επικαλέστηκε επιλόχεια ψύχωση ως υπεράσπιση, αλλά καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού.

Στην Ευρώπη, ιστορικές περιπτώσεις οδήγησαν σε νομοθετικές αλλαγές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπόθεση της Μπρέντα Χέιλ το 1936 (που σκότωσε το βρέφος της λίγες εβδομάδες μετά τον τοκετό) συνέβαλε στη θέσπιση του Infanticide Act του 1938.

Ο νόμος επιτρέπει ηπιότερη αντιμετώπιση όταν η μητέρα έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες του τοκετού, μετατρέποντας συχνά την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από αμέλεια αντί για φόνο. Παρόμοιοι νόμοι ισχύουν σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία.

Ιατρικά κείμενα του 19ου αιώνα περιγράφουν ήδη τέτοιες τραγωδίες. Το 1848 καταγράφηκε περίπτωση μητέρας που, 13 ημέρες μετά τον τοκετό, σε κατάσταση μελαγχολίας και παραληρήματος, σκότωσε το νεογέννητό της.

Άλλες περιπτώσεις από την ίδια εποχή και από τη Νότια Αφρική ή την Ευρώπη δείχνουν παρόμοια μοτίβα κατάθλιψης με ψυχωτικά χαρακτηριστικά. Οι μελέτες δείχνουν ότι σε πολλές από αυτές τις υποθέσεις οι μητέρες είχαν προηγούμενο ιστορικό ψυχιατρικής περίθαλψης, σοβαρή αϋπνία, παραισθήσεις (συχνά «φωνές» που τις προέτρεπαν στην πράξη) και συχνά επιχειρούσαν να αυτοκτονήσουν αμέσως μετά.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα δικαστήρια στις ΗΠΑ κατέληξαν σε αθώωση λόγω ψυχικής νόσου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σε καταδίκες, αντικατοπτρίζοντας τις διαφορές στη νομική αντιμετώπιση της επιλόχειας ψύχωσης σε σχέση με άλλες χώρες.

Η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι εντάσσεται σε αυτή τη μακρά και τραγική ιστορία, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη νομική μεταχείριση τέτοιων περιστατικών.

Επιλόχεια ψύχωση

Η επιλόχεια ψύχωση και η επιλόχεια κατάθλιψη είναι δύο διαφορετικές ψυχικές καταστάσεις που εμφανίζονται μετά τον τοκετό. Αν και οι δύο σχετίζονται με την περίοδο της λοχείας, διαφέρουν σημαντικά ως προς τη συχνότητα, τα συμπτώματα, τη σοβαρότητα και την αντιμετώπιση.

Η επιλόχεια κατάθλιψη επηρεάζει περίπου 10–20% των γυναικών μετά τον τοκετό (περίπου 1 στις 7–10). Αρχίζει συνήθως σταδιακά μέσα στις πρώτες εβδομάδες έως μήνες μετά τον τοκετό (μπορεί να εμφανιστεί έως και ένα χρόνο αργότερα).

Τα κύρια συμπτώματα είναι επίμονη θλίψη, αίσθημα κενού ή απελπισίας, έντονη κόπωση, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, άγχος, ευερεθιστότητα, ενοχές ή αισθήματα ανεπάρκειας ως μητέρα, δυσκολία σύνδεσης με το μωρό, καθώς και διαταραχές ύπνου και όρεξης.

Η επαφή με την πραγματικότητα διατηρείται: η γυναίκα συνήθως αναγνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτοκτονίας αν δεν θεραπευτεί, αλλά χαμηλότερος κίνδυνος άμεσης βλάβης στο παιδί σε σύγκριση με την ψύχωση.

Η επιλόχεια ψύχωση είναι πολύ σπανιότερη και εμφανίζεται σε 1–2 γυναίκες ανά 1.000 γεννήσεις. Η έναρξή της είναι συνήθως απότομη και δραματική, συχνά μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες (ακόμη και στις πρώτες ημέρες) μετά τον τοκετό.

Κύρια συμπτώματα είναι η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα (το βασικό διακριτικό στοιχείο), ψευδαισθήσεις (ακουστικές ή οπτικές — π.χ. φωνές που δίνουν εντολές), παραληρητικές ιδέες (ψευδείς πεποιθήσεις, συχνά για το μωρό ή τον εαυτό), έντονη σύγχυση, αποδιοργανωμένη σκέψη και συμπεριφορά, απότομες εναλλαγές διάθεσης (μανία – κατάθλιψη) και σοβαρή αϋπνία (ακόμη και όταν το μωρό κοιμάται).

Μερικές φορές κατατονία ή υπερδραστηριότητα. Η επαφή με την πραγματικότητα χάνεται. Η γυναίκα συχνά δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι άρρωστη.

Αποτελεί ψυχιατρική επείγουσα κατάσταση. Απαιτεί άμεση νοσηλεία, αντιψυχωσικά φάρμακα, σταθεροποιητές διάθεσης και συχνά ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Με έγκαιρη θεραπεία έχει υψηλά ποσοστά ανάρρωσης.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος αυτοκτονίας (περίπου 5%) και βλάβης στο παιδί (έως 4% στις σοβαρές μη θεραπευμένες περιπτώσεις). Συχνά συνδέεται με διπολική διαταραχή.

tovima.gr