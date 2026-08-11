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Νέα πηγή κινδύνου για τη ναυτιλία στη Μεσόγειο δημιουργεί η επίθεση με drone στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ζαουίγια στη Λιβύη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και να καταρρεύσει δεξαμενή αποθήκευσης.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αγορά των τάνκερ, καθώς η National Oil Corporation (NOC) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησε ότι, εάν υπάρξουν νέες επιθέσεις με drones, μπορεί να προχωρήσει σε κήρυξη force majeure (ανωτέρα βία). Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει τις φορτώσεις και τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου, όταν drone έπληξε απευθείας τη δεξαμενή 402-T, την οποία διαχειρίζεται η Brega Petroleum Marketing Company στο συγκρότημα του διυλιστηρίου και του πετρελαϊκού τερματικού της Ζαουίγια.

Eyewitness footage showed firefighters attempting to fight a huge blaze at an oil refinery in Zawiya, Libya. Libya's oil ministry said a series of drone attacks had targeted the oil facilities, however there was no immediate claim of responsibility for the attacks pic.twitter.com/RZjWIdsg4g — Reuters (@Reuters) August 11, 2026

Η δεξαμενή κατέρρευσε και ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν την επιχείρηση τουλάχιστον έως τις 06:00 UTC της 11ης Αυγούστου. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

Παρά το χτύπημα, η λειτουργία του διυλιστηρίου συνεχίζεται, ενώ δεν έχει αναφερθεί διακοπή δραστηριότητας στα τρία υπεράκτια σημεία φόρτωσης SPM, από τα οποία εξυπηρετούνται δεξαμενόπλοια.

Η ανησυχία, ωστόσο, εντείνεται από το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη επίθεση. Στις 8 και 9 Αυγούστου είχαν προηγηθεί δύο ακόμη περιστατικά με drones στη Ζαουίγια, προκαλώντας μικρότερης έκτασης ζημιές σε δεξαμενή αποθήκευσης νάφθας και σε εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού. Ακολούθησε και νέα απόπειρα πλήγματος.

Libya’s NOC declares a state of maximum emergency in Zawiya following repeated drone attacks on oil facilities, including the Zawiya Refinery and Brega storage tanks. The latest attack caused a major fire and the collapse of a tank holding 4.5 million liters of gasoline.#libya pic.twitter.com/jDG3L4fhTl — Mahmud Mohammed (@MahmudM27830556) August 10, 2026

Σύμφωνα με την EOS Intelligence, το περιστατικό της 10ης Αυγούστου είναι πολύ πιθανό να αποτελεί σκόπιμη επίθεση και συνιστά σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με τα προηγούμενα χτυπήματα.

Οι διαδοχικές επιθέσεις σημειώνονται έπειτα από νέα περίοδο συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων ομάδων στην ευρύτερη περιοχή. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ασφαλή απόδοση της ευθύνης, η αλληλουχία των περιστατικών δημιουργεί σοβαρές ενδείξεις για συντονισμένη επίθεση ή δολιοφθορά με στόχο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Για τη ναυτιλία, το βασικό ζήτημα είναι πλέον εάν η ένταση θα επεκταθεί προς τις εγκαταστάσεις εξαγωγής ή θα προκαλέσει περιορισμούς στις προσεγγίσεις δεξαμενόπλοιων.

Η EOS αξιολογεί τον κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή της Ζαουίγια ως «Substantial» (3/5), δηλαδή σε επίπεδο όπου ένα νέο περιστατικό θεωρείται αξιόπιστο ενδεχόμενο.

Τα τάνκερ που κατευθύνονται προς τα SPM καλούνται να επιβεβαιώνουν με τις λιμενικές αρχές τις συνθήκες ασφαλείας πριν από την άφιξή τους και να ακολουθούν αυστηρά τις σχετικές οδηγίες. Παράλληλα, οι ναυτιλιακές εταιρείες με προγραμματισμένες προσεγγίσεις στη Ζαουίγια πρέπει να έχουν έτοιμα εναλλακτικά σχέδια και πιθανές αλλαγές δρομολογίων με μικρή προειδοποίηση, τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι πλέον οι επόμενες 72 ώρες. Εφόσον δεν σημειωθεί νέο περιστατικό κοντά στο διυλιστήριο, η εκτίμηση κινδύνου μπορεί να αποκλιμακωθεί. Αντίθετα, ένα ακόμη χτύπημα θα αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα περιορισμών στις πετρελαϊκές δραστηριότητες και θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την προειδοποίηση της NOC για force majeure, μεταφέροντας τις συνέπειες της κρίσης από το πεδίο της ασφάλειας στις εξαγωγές πετρελαίου και στη διεθνή αγορά τάνκερ.

protothema.gr