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Νέα πυρά προς τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, εξαπέλυσε η Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη με αφορμή τη μη τήρηση, όπως αναφέρει, της απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας για διεξαγωγή δύο ξεχωριστών διαβουλεύσεων για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Γιατί ο Δήμαρχος Λευκωσίας δεν υλοποίησε την αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας για διεξαγωγή δύο ξεχωριστών διαβουλεύσεων για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας:

Α) Μία συγκέντρωση που θα αφορά την Έγκωμη και τον Άγιο Δομέτιο στο Αμφιθέατρο Αγίου Δομετίου στις 4 Σεπτεμβρίου 2026,

Β) Μία συγκέντρωση για την Λευκωσία και Αγλαντζιά στη Πύλη Αμμοχώστου στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε αντίθεση με την πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας καλεί τώρα όλους τους Δημότες (Λευκωσίας, Έγκωμης Αγλαντζιάς, Αγιου Δομετίου) να παρευθούν δύο φορές για το ίδιο θέμα, στο Δημαρχείο Λευκωσίας, (στις 4 και 9 Σεπτεμβρίου 2026), σε χώρο και περιοχή η οποία βρίσκεται εντός των τειχών με δύσκολη προσβασιμότητα.

Δυστυχώς η πιο πάνω ενέργεια του Δημάρχου Λευκωσίας δείχνει φανερή έλλειψη σεβασμού προς τους δημότες.

Σας καλούμε κύριε Δήμαρχε όπως εφαρμόσετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά από συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας κατά τη τελευταία του συνεδρίαση.