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Έντονη συζήτηση για τη χρήση βίας από την αστυνομία έχει προκαλέσει στη Φινλανδία βίντεο από καταδίωξη 15χρονου μοτοσικλετιστή, κατά την οποία αστυνομικό όχημα φαίνεται να τον αναγκάζει να βγει από τον δρόμο και να καταλήξει σε χαντάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τουούσουλα, κοντά στο Ελσίνκι. Στα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν, τόσο από την καταδίωξη όσο και από κάμερα στη μηχανή του ανήλικου, φαίνεται το όχημα της αστυνομίας να πλησιάζει τον 15χρονο, να περιορίζει την πορεία του και τελικά να τον οδηγεί εκτός δρόμου.

Ο ανήλικος κατέληξε σε χαντάκι και τραυματίστηκε. Αν και αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για κατάγματα στα χέρια, η αστυνομία ανέφερε ότι τα τραύματά του δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του.

Haha, ja tavallaan ihan saatanan tragikoomista.😹 Murhat ja raiskaukset vain kasautuu, mutta keulimisesta ja stage 6 alakauttainen niin linnaan 🤡 pic.twitter.com/xg9s6tdhkn — Jacob S. Hawas Päivärinta (@jacobhawas) September 21, 2025

Η δημοσιοποίηση του βίντεο οδήγησε στην έναρξη δύο ερευνών για το περιστατικό. Η μία αφορά τις ενέργειες των αστυνομικών που συμμετείχαν στην καταδίωξη, ενώ η δεύτερη εξετάζει τη συμπεριφορά του 15χρονου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος φέρεται να οδηγούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και είναι ύποπτος για σοβαρή διακινδύνευση της οδικής ασφάλειας.

Fiński policjant stracił do rowu 15-latka bez uprawnień, jadącego motorowerem bez tablic. Nastolatek uczestniczył w zlocie motorowerowym i próbował uciekać przed policją.



Nastolatek jest podejrzewany o rażące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prowadzenie bez uprawnień.… pic.twitter.com/RiX9RMu29j August 10, 2026

Κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έκπληξη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση, με ορισμένους να χαρακτηρίζουν ασυνήθιστη την κίνηση του οχήματος εναντίον του ανήλικου.

Τοπικά μέσα σημειώνουν ότι στη Φινλανδία είναι συχνές οι συγκεντρώσεις και οι αυτοσχέδιοι αγώνες νεαρών με μοτοποδήλατα και μικρές μηχανές, οι οποίοι προκαλούν κατά καιρούς παράπονα κατοίκων, κυρίως λόγω του θορύβου.

protothema.gr