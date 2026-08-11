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Άνω κάτω είναι οι γιατροί του Γενικού Συστήματος Υγείας μετά τη χθεσινή ανακοίνωση για μαζική ανάκληση φαρμακευτικών σκευασμάτων από την εταιρεία Remedica αφού στην πραγματικότητα καλούνται να αλλάξουν τις συνταγές των ασθενών τους προκειμένου να τους μεταφέρουν σε άλλα φάρμακα.

Αναστάτωση επικρατεί και μεταξύ των ασθενών, οι οποίοι μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους γιατρούς τους, αρκετοί εκ των οποίων απουσιάζουν λόγω θερινών διακοπών, ενώ δεν μπορούν να εντοπίσουν εύκολα ούτε τον φαρμακοποιό τους καθώς παραμονές δεκαπενταυγούστου αρκετά φαρμακεία είναι κλειστά.

Όπως πληροφορούμαστε, για κάποια από τα σκευάσματα που ανακλήθηκαν υπάρχουν στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων του ΓεΣΥ αντίστοιχα φάρμακα και έτσι μπορεί να γίνει ανάλογη αντικατάσταση.

Μάλιστα, για αυτή την ομάδα φαρμάκων, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, όπως αναφέρθηκε στο philenews, καταβάλλει προσπάθειες ώστε να βρεθεί τεχνικός τρόπος απευθείας αντικατάστασής τους από τους φαρμακοποιούς του Συστήματος χωρίς να χρειάζεται άμεσα η αλλαγή στη συνταγογράφηση.

Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα για τα φάρμακα για τα οποία δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές και, ως εκ τούτου, οι γιατροί θα υποχρεωθούν να αλλάξουν τη θεραπεία των ασθενών τους, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης αποθεμάτων από άλλες πηγές, η οποία επίσης έχει προωθηθεί ήδη από τον ΟΑΥ.

Για ένα από τα σκευάσματα αυτά, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έχει ήδη εξασφαλιστεί απόθεμα αντίστοιχου φαρμάκου.

Τόσο από πλευράς γιατρών όσο και από τον ΟΑΥ, επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι ανακλήσεις γίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία, οι περισσότεροι πάροχοι, γιατροί, φαρμακοποιοί και εταιρείες διανομής των φαρμάκων, βρίσκονται σε διακοπές με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η διαχείριση του ζητήματος που έχει προκύψει.

Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, όπως αναφέρθηκε στο philenews, ο ΟΑΥ θα εκδώσει, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, ανακοίνωση δίνοντας λεπτομερείς οδηγίες για κάθε σκεύασμα που περιλαμβάνεται στη λίστα των ανακλήσεων.

Τα νοσηλευτήρια έχουν ήδη λάβει σχετική ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριστούν τα φάρμακα που έχουν ανακληθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάκληση έγινε εθελοντικά από τον κατασκευαστή και όπως τονίστηκε και στις χθεσινές ανακοινώσεις,δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την ασφάλεια των ασθενών που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Από τη στιγμή, ωστόσο, που τα φάρμακα έχουν ανακληθεί, επιβάλλεται η αντικατάστασή τους ώστε να μην μείνουν οι ασθενείς χωρίς φαρμακευτική κάλυψη.