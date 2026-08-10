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Σε προληπτική εθελοντική ανάκληση 137 παρτίδων δώδεκα φαρμακευτικών σκευασμάτων προχωρεί η φαρμακοβιομηχανία Remedica Limited η οποία έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό αναλυτικό κατάλογο.
Τα επηρεαζόμενα σκευάσματα χορηγούνται με ιατρική συνταγή και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση διαφορετικών παθήσεων. Μεταξύ άλλων, αφορούν ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για καρδιαγγειακά προβλήματα, όπως υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια, άτομα με νευρολογικές ή αγχώδεις διαταραχές, καθώς και ασθενείς που υποβάλλονται σε αντιβιοτική αγωγή για βακτηριακές λοιμώξεις.
Η ανάκληση, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία είναι προληπτική ενώ από πλευράς Φαρμακευτικών Υπηρεσιών η διευθύντρια Έλενα Παναγιωτοπούλου ανέφερε στο philenews, ότι «δεν υπάρχει λόγος για πανικό, δεν κινδυνεύει κανένας ασθενείς από τα σκευάσματα αυτά».
Οι ασθενείς που τα λαμβάνουν, είπε, «από τη στιγμή που η ίδια η εταιρεία έχει δώσει αναλυτικά τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης μπορούν να απευθύνονται στον φαρμακοποιό τους για να τους εξυπηρετήσει».
Η ανάκληση αφορά προϊόντα με οκτώ διαφορετικές δραστικές ουσίες: carvedilol, clonazepam, cloxacillin, hydralazine, methyldopa, doxycycline, lorazepam και captopril.
Σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της εταιρείας, με κωδικό QA26-116 και ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026, η απόφαση λήφθηκε εξαιτίας ορισμένων αποτελεσμάτων εκτός των καθορισμένων ορίων κατά τις μελέτες σταθερότητας των προϊόντων.
Η Remedica διευκρινίζει ότι οι ενέργειες είναι προληπτικού χαρακτήρα και ότι, στο παρόν στάδιο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τη φύση των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν εκτός ορίων.
Οι «μελέτες σταθερότητας» είναι οι τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι που δείχνουν αν ένα φάρμακο διατηρεί την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του μέχρι την ημερομηνία λήξης.
«Αποτελέσματα εκτός ορίων» σημαίνει ότι κάποια μέτρηση δεν βρέθηκε μέσα στις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι προκλήθηκε βλάβη σε ασθενείς, αλλά δημιουργεί αβεβαιότητα για την ποιότητα ορισμένων παρτίδων και μπορεί να οδηγήσει σε προληπτική ανάκληση.
Τα δώδεκα σκευάσματα που επηρεάζονται
Η ανάκληση αφορά:
- Carvidex 25 mg Tablets
- Clonotril 0,5 mg Tablets
- Clonotril 2 mg Tablets
- Cloxacillin 250 mg Capsules
- Cloxacillin 500 mg Capsules
- Hydralazine 25 mg SC Tablets
- Methyldopa 250 mg FC Tablets
- Remycin 100 mg Tablets
- Lorivan 1 mg Tablets
- Epsitron 25 mg Tablets
- Carbimazole 5 mg Tablets
- Bralix 5 mg/2,5 mg SC Tablets
Οι ημερομηνίες λήξης των επηρεαζόμενων παρτίδων εκτείνονται από τις 31 Ιουλίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2030.
Carvidex 25 mg Tablets – 11 παρτίδες
- 113037 – λήξη 31/08/2026
- 117526 – λήξη 31/05/2027
- 118459 – λήξη 31/05/2027
- 119364 – λήξη 31/08/2027
- 120855 – λήξη 31/08/2027
- 120856 – λήξη 31/08/2027
- 120874 – λήξη 31/10/2027
- 121618 – λήξη 31/10/2027
- 125796 – λήξη 31/10/2027
- 125797 – λήξη 31/08/2028
- 126859 – λήξη 31/08/2028
Clonotril 0,5 mg Tablets – 19 παρτίδες
- 112284 – λήξη 31/08/2026
- 113913 – λήξη 31/10/2026
- 114637 – λήξη 31/10/2026
- 114646 – λήξη 31/10/2026
- 115039 – λήξη 31/10/2026
- 115585 – λήξη 31/01/2027
- 117416 – λήξη 31/03/2027
- 118548 – λήξη 31/03/2027
- 118551 – λήξη 30/06/2027
- 118552 – λήξη 30/06/2027
- 118554 – λήξη 30/06/2027
- 122053 – λήξη 30/06/2027
- 122057 – λήξη 30/09/2027
- 122058 – λήξη 31/12/2027
- 124490 – λήξη 31/05/2028
- 124491 – λήξη 31/05/2028
- 126338 – λήξη 31/07/2028
- 126368 – λήξη 31/07/2028
- 127819 – λήξη 30/09/2028
Clonotril 2 mg Tablets – 12 παρτίδες
- 112476 – λήξη 31/08/2026
- 113522 – λήξη 31/10/2026
- 114827 – λήξη 31/12/2026
- 115738 – λήξη 28/02/2027
- 117570 – λήξη 30/04/2027
- 118769 – λήξη 30/06/2027
- 118770 – λήξη 30/06/2027
- 119557 – λήξη 31/08/2027
- 120944 – λήξη 30/11/2027
- 122106 – λήξη 31/01/2028
- 124506 – λήξη 31/03/2028
- 124507 – λήξη 31/03/2028
Cloxacillin 250 mg Capsules – μία παρτίδα
- 123064 – λήξη 29/02/2028
Cloxacillin 500 mg Capsules – μία παρτίδα
- 123188 – λήξη 29/02/2028
Hydralazine 25 mg SC Tablets – 15 παρτίδες
- 112699 – λήξη 31/08/2026
- 113499 – λήξη 30/09/2026
- 114963 – λήξη 30/09/2026
- 114974 – λήξη 30/09/2026
- 114975 – λήξη 30/09/2026
- 115660 – λήξη 30/09/2026
- 118368 – λήξη 31/05/2027
- 119688 – λήξη 31/08/2027
- 120712 – λήξη 31/10/2027
- 120713 – λήξη 31/08/2027
- 121168 – λήξη 30/11/2027
- 123550 – λήξη 31/03/2028
- 125957 – λήξη 31/08/2028
- 125959 – λήξη 31/08/2028
- 127624 – λήξη 31/08/2028
Methyldopa 250 mg FC Tablets – 17 παρτίδες
- 100252 – λήξη 31/12/2026
- 101282 – λήξη 31/12/2026
- 101283 – λήξη 28/02/2027
- 104928 – λήξη 30/06/2027
- 106483 – λήξη 31/10/2027
- 108182 – λήξη 31/01/2028
- 109619 – λήξη 30/04/2028
- 112089 – λήξη 31/08/2028
- 113603 – λήξη 31/10/2028
- 116197 – λήξη 28/02/2029
- 116205 – λήξη 28/02/2029
- 116713 – λήξη 28/02/2029
- 118487 – λήξη 31/05/2029
- 120115 – λήξη 30/09/2029
- 121057 – λήξη 30/09/2029
- 122600 – λήξη 31/01/2030
- 125334 – λήξη 30/06/2030
Remycin 100 mg Tablets – 18 παρτίδες
- 97189 – λήξη 31/08/2026
- 97600 – λήξη 31/08/2026
- 99822 – λήξη 31/12/2026
- 100446 – λήξη 31/01/2027
- 104590 – λήξη 31/08/2027
- 105468 – λήξη 31/08/2027
- 106994 – λήξη 30/11/2027
- 108006 – λήξη 30/11/2027
- 110830 – λήξη 30/04/2028
- 111666 – λήξη 30/04/2028
- 114550 – λήξη 29/02/2028
- 114551 – λήξη 31/10/2028
- 116574 – λήξη 31/03/2029
- 116812 – λήξη 31/03/2029
- 118398 – λήξη 30/06/2029
- 121619 – λήξη 30/09/2029
- 124465 – λήξη 31/03/2030
- 126041 – λήξη 30/06/2030
Lorivan 1 mg Tablets – 17 παρτίδες
- 98120 – λήξη 31/07/2026
- 100130 – λήξη 31/12/2026
- 103075 – λήξη 31/05/2027
- 105294 – λήξη 31/05/2027
- 106527 – λήξη 30/09/2027
- 106928 – λήξη 31/12/2027
- 108390 – λήξη 31/01/2028
- 108776 – λήξη 31/01/2028
- 113337 – λήξη 30/09/2028
- 115035 – λήξη 30/09/2028
- 116999 – λήξη 30/04/2029
- 118722 – λήξη 30/06/2029
- 119510 – λήξη 30/06/2029
- 120317 – λήξη 31/08/2029
- 120724 – λήξη 31/10/2029
- 120733 – λήξη 31/10/2029
- 126789 – λήξη 30/04/2030
Epsitron 25 mg Tablets – τέσσερις παρτίδες
- 118842 – λήξη 30/04/2027
- 123120 – λήξη 30/04/2027
- 125504 – λήξη 29/02/2028
- 126442 – λήξη 29/02/2028
Carbimazole 5 mg Tablets – οκτώ παρτίδες
- 114390 – λήξη 30/11/2026
- 115046 – λήξη 31/10/2026
- 116416 – λήξη 31/03/2027
- 119021 – λήξη 31/07/2027
- 121182 – λήξη 30/11/2027
- 121183 – λήξη 30/11/2027
- 125389 – λήξη 30/11/2027
- 125392 – λήξη 30/06/2028
Bralix 5 mg/2,5 mg SC Tablets – 14 παρτίδες
- 98505 – λήξη 31/10/2026
- 103072 – λήξη 31/01/2027
- 103073 – λήξη 30/04/2027
- 105472 – λήξη 30/04/2027
- 107064 – λήξη 30/04/2027
- 105922 – λήξη 30/04/2027
- 107066 – λήξη 30/04/2027
- 108523 – λήξη 31/01/2028
- 109197 – λήξη 31/01/2028
- 113139 – λήξη 31/03/2028
- 114806 – λήξη 31/03/2028
- 114809 – λήξη 30/11/2028
- 115417 – λήξη 30/11/2028
- 116065 – λήξη 30/11/2028
Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς
Η Remedica συστήνει στους ασθενείς που διαθέτουν προϊόν από κάποια επηρεαζόμενη παρτίδα:
- Να σταματήσουν τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος.
- Να μην προχωρήσουν σε διακοπή της θεραπείας χωρίς ιατρική καθοδήγηση.
- Να επικοινωνήσουν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, ώστε να επιλεγεί κατάλληλη εναλλακτική αγωγή.
- Να επιστρέψουν το επηρεαζόμενο προϊόν στο φαρμακείο.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι, εφόσον καταστούν διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία, ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες ενέργειες ή ανακοινώσεις. Παράλληλα, αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της υγείας των ασθενών.