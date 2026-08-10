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Σε προληπτική εθελοντική ανάκληση 137 παρτίδων δώδεκα φαρμακευτικών σκευασμάτων προχωρεί η φαρμακοβιομηχανία Remedica Limited η οποία έδωσε στη δημοσιότητα σχετικό αναλυτικό κατάλογο.

Τα επηρεαζόμενα σκευάσματα χορηγούνται με ιατρική συνταγή και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση διαφορετικών παθήσεων. Μεταξύ άλλων, αφορούν ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για καρδιαγγειακά προβλήματα, όπως υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια, άτομα με νευρολογικές ή αγχώδεις διαταραχές, καθώς και ασθενείς που υποβάλλονται σε αντιβιοτική αγωγή για βακτηριακές λοιμώξεις.

Η ανάκληση, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία είναι προληπτική ενώ από πλευράς Φαρμακευτικών Υπηρεσιών η διευθύντρια Έλενα Παναγιωτοπούλου ανέφερε στο philenews, ότι «δεν υπάρχει λόγος για πανικό, δεν κινδυνεύει κανένας ασθενείς από τα σκευάσματα αυτά».

Οι ασθενείς που τα λαμβάνουν, είπε, «από τη στιγμή που η ίδια η εταιρεία έχει δώσει αναλυτικά τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης μπορούν να απευθύνονται στον φαρμακοποιό τους για να τους εξυπηρετήσει».

Η ανάκληση αφορά προϊόντα με οκτώ διαφορετικές δραστικές ουσίες: carvedilol, clonazepam, cloxacillin, hydralazine, methyldopa, doxycycline, lorazepam και captopril.

Σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της εταιρείας, με κωδικό QA26-116 και ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026, η απόφαση λήφθηκε εξαιτίας ορισμένων αποτελεσμάτων εκτός των καθορισμένων ορίων κατά τις μελέτες σταθερότητας των προϊόντων.

Η Remedica διευκρινίζει ότι οι ενέργειες είναι προληπτικού χαρακτήρα και ότι, στο παρόν στάδιο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στην ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τη φύση των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν εκτός ορίων.

Οι «μελέτες σταθερότητας» είναι οι τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι που δείχνουν αν ένα φάρμακο διατηρεί την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του μέχρι την ημερομηνία λήξης.

«Αποτελέσματα εκτός ορίων» σημαίνει ότι κάποια μέτρηση δεν βρέθηκε μέσα στις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν σημαίνει αυτομάτως ότι προκλήθηκε βλάβη σε ασθενείς, αλλά δημιουργεί αβεβαιότητα για την ποιότητα ορισμένων παρτίδων και μπορεί να οδηγήσει σε προληπτική ανάκληση.

Τα δώδεκα σκευάσματα που επηρεάζονται

Η ανάκληση αφορά:

Carvidex 25 mg Tablets

Clonotril 0,5 mg Tablets

Clonotril 2 mg Tablets

Cloxacillin 250 mg Capsules

Cloxacillin 500 mg Capsules

Hydralazine 25 mg SC Tablets

Methyldopa 250 mg FC Tablets

Remycin 100 mg Tablets

Lorivan 1 mg Tablets

Epsitron 25 mg Tablets

Carbimazole 5 mg Tablets

Bralix 5 mg/2,5 mg SC Tablets

Οι ημερομηνίες λήξης των επηρεαζόμενων παρτίδων εκτείνονται από τις 31 Ιουλίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Carvidex 25 mg Tablets – 11 παρτίδες

113037 – λήξη 31/08/2026

117526 – λήξη 31/05/2027

118459 – λήξη 31/05/2027

119364 – λήξη 31/08/2027

120855 – λήξη 31/08/2027

120856 – λήξη 31/08/2027

120874 – λήξη 31/10/2027

121618 – λήξη 31/10/2027

125796 – λήξη 31/10/2027

125797 – λήξη 31/08/2028

126859 – λήξη 31/08/2028

Clonotril 0,5 mg Tablets – 19 παρτίδες

112284 – λήξη 31/08/2026

113913 – λήξη 31/10/2026

114637 – λήξη 31/10/2026

114646 – λήξη 31/10/2026

115039 – λήξη 31/10/2026

115585 – λήξη 31/01/2027

117416 – λήξη 31/03/2027

118548 – λήξη 31/03/2027

118551 – λήξη 30/06/2027

118552 – λήξη 30/06/2027

118554 – λήξη 30/06/2027

122053 – λήξη 30/06/2027

122057 – λήξη 30/09/2027

122058 – λήξη 31/12/2027

124490 – λήξη 31/05/2028

124491 – λήξη 31/05/2028

126338 – λήξη 31/07/2028

126368 – λήξη 31/07/2028

127819 – λήξη 30/09/2028

Clonotril 2 mg Tablets – 12 παρτίδες

112476 – λήξη 31/08/2026

113522 – λήξη 31/10/2026

114827 – λήξη 31/12/2026

115738 – λήξη 28/02/2027

117570 – λήξη 30/04/2027

118769 – λήξη 30/06/2027

118770 – λήξη 30/06/2027

119557 – λήξη 31/08/2027

120944 – λήξη 30/11/2027

122106 – λήξη 31/01/2028

124506 – λήξη 31/03/2028

124507 – λήξη 31/03/2028

Cloxacillin 250 mg Capsules – μία παρτίδα

123064 – λήξη 29/02/2028

Cloxacillin 500 mg Capsules – μία παρτίδα

123188 – λήξη 29/02/2028

Hydralazine 25 mg SC Tablets – 15 παρτίδες

112699 – λήξη 31/08/2026

113499 – λήξη 30/09/2026

114963 – λήξη 30/09/2026

114974 – λήξη 30/09/2026

114975 – λήξη 30/09/2026

115660 – λήξη 30/09/2026

118368 – λήξη 31/05/2027

119688 – λήξη 31/08/2027

120712 – λήξη 31/10/2027

120713 – λήξη 31/08/2027

121168 – λήξη 30/11/2027

123550 – λήξη 31/03/2028

125957 – λήξη 31/08/2028

125959 – λήξη 31/08/2028

127624 – λήξη 31/08/2028

Methyldopa 250 mg FC Tablets – 17 παρτίδες

100252 – λήξη 31/12/2026

101282 – λήξη 31/12/2026

101283 – λήξη 28/02/2027

104928 – λήξη 30/06/2027

106483 – λήξη 31/10/2027

108182 – λήξη 31/01/2028

109619 – λήξη 30/04/2028

112089 – λήξη 31/08/2028

113603 – λήξη 31/10/2028

116197 – λήξη 28/02/2029

116205 – λήξη 28/02/2029

116713 – λήξη 28/02/2029

118487 – λήξη 31/05/2029

120115 – λήξη 30/09/2029

121057 – λήξη 30/09/2029

122600 – λήξη 31/01/2030

125334 – λήξη 30/06/2030

Remycin 100 mg Tablets – 18 παρτίδες

97189 – λήξη 31/08/2026

97600 – λήξη 31/08/2026

99822 – λήξη 31/12/2026

100446 – λήξη 31/01/2027

104590 – λήξη 31/08/2027

105468 – λήξη 31/08/2027

106994 – λήξη 30/11/2027

108006 – λήξη 30/11/2027

110830 – λήξη 30/04/2028

111666 – λήξη 30/04/2028

114550 – λήξη 29/02/2028

114551 – λήξη 31/10/2028

116574 – λήξη 31/03/2029

116812 – λήξη 31/03/2029

118398 – λήξη 30/06/2029

121619 – λήξη 30/09/2029

124465 – λήξη 31/03/2030

126041 – λήξη 30/06/2030

Lorivan 1 mg Tablets – 17 παρτίδες

98120 – λήξη 31/07/2026

100130 – λήξη 31/12/2026

103075 – λήξη 31/05/2027

105294 – λήξη 31/05/2027

106527 – λήξη 30/09/2027

106928 – λήξη 31/12/2027

108390 – λήξη 31/01/2028

108776 – λήξη 31/01/2028

113337 – λήξη 30/09/2028

115035 – λήξη 30/09/2028

116999 – λήξη 30/04/2029

118722 – λήξη 30/06/2029

119510 – λήξη 30/06/2029

120317 – λήξη 31/08/2029

120724 – λήξη 31/10/2029

120733 – λήξη 31/10/2029

126789 – λήξη 30/04/2030

Epsitron 25 mg Tablets – τέσσερις παρτίδες

118842 – λήξη 30/04/2027

123120 – λήξη 30/04/2027

125504 – λήξη 29/02/2028

126442 – λήξη 29/02/2028

Carbimazole 5 mg Tablets – οκτώ παρτίδες

114390 – λήξη 30/11/2026

115046 – λήξη 31/10/2026

116416 – λήξη 31/03/2027

119021 – λήξη 31/07/2027

121182 – λήξη 30/11/2027

121183 – λήξη 30/11/2027

125389 – λήξη 30/11/2027

125392 – λήξη 30/06/2028

Bralix 5 mg/2,5 mg SC Tablets – 14 παρτίδες

98505 – λήξη 31/10/2026

103072 – λήξη 31/01/2027

103073 – λήξη 30/04/2027

105472 – λήξη 30/04/2027

107064 – λήξη 30/04/2027

105922 – λήξη 30/04/2027

107066 – λήξη 30/04/2027

108523 – λήξη 31/01/2028

109197 – λήξη 31/01/2028

113139 – λήξη 31/03/2028

114806 – λήξη 31/03/2028

114809 – λήξη 30/11/2028

115417 – λήξη 30/11/2028

116065 – λήξη 30/11/2028

Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς

Η Remedica συστήνει στους ασθενείς που διαθέτουν προϊόν από κάποια επηρεαζόμενη παρτίδα:

Να σταματήσουν τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος.

Να μην προχωρήσουν σε διακοπή της θεραπείας χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Να επικοινωνήσουν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, ώστε να επιλεγεί κατάλληλη εναλλακτική αγωγή.

Να επιστρέψουν το επηρεαζόμενο προϊόν στο φαρμακείο.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, εφόσον καταστούν διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία, ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες ενέργειες ή ανακοινώσεις. Παράλληλα, αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της υγείας των ασθενών.