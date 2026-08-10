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Οριακά είναι τα αποθέματα αίματος παγκύπρια, με την Προϊσταμένη του Κέντρου Αίματος, Δρ Ανδρούλα Παναγιώτου, να απευθύνει νέα έκκληση προς το κοινό να προσέλθει στους σταθμούς αιμοδοσίας, ενόψει και της δύσκολης περιόδου γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο.

Σε δηλώσεις της, η Δρ Παναγιώτου ανέφερε ότι «είμαστε σε οριακά επίπεδα αυτή τη στιγμή», σημειώνοντας ότι ιδιαίτερα δύσκολες αναμένεται να είναι η τρέχουσα και η επόμενη εβδομάδα, καθώς και οι ημέρες μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

«Χρειάζεται να κάνουμε μια νέα έκκληση στον κόσμο, ούτως ώστε να προσέλθει στους σταθμούς αιμοδοσίας, να δώσει αίμα και να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Ακόμη και 15-20 λεπτά από τον χρόνο του θα μας βοηθήσουν», είπε.

Η Δρ Παναγιώτου εξήγησε ότι για την κάλυψη των αναγκών παγκύπρια απαιτούνται περίπου 350 φιάλες αίματος ημερησίως.

Όπως ανέφερε, το Σαββατοκύριακο το Κέντρο Αίματος κατάφερε να συγκεντρώσει ικανοποιητικές ποσότητες, ωστόσο οι ενδείξεις για τις επόμενες ημέρες προκαλούν ανησυχία.

«Χρειαζόμαστε 350 φιάλες την ημέρα. Εάν αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε γύρω στις 190-200, όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή οι προγραμματισμένες αιμοδοσίες, τότε θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα», προειδοποίησε.

Ανέφερε ότι η επάρκεια των προηγούμενων ημερών διατηρήθηκε και χάρη σε οργανωμένες αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν στον στρατό. Ωστόσο, αυτές έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ενώ κατά την περίοδο των θερινών διακοπών περιορίζονται σημαντικά οι οργανωμένες αιμοδοσίες σε χώρους εργασίας, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς.

«Τα οργανωμένα σύνολα δεν διοργανώνουν αιμοδοσίες αυτές τις ημέρες, καθώς γνωρίζουν ότι πολύς κόσμος απουσιάζει και αρκετοί χώροι εργασίας είναι κλειστοί. Έτσι, δεν έχουμε τις οργανωμένες αιμοδοσίες που συνήθως μας βοηθούν να φθάσουμε στις 350 φιάλες ημερησίως», είπε.

Η Προϊσταμένη του Κέντρου Αίματος κάλεσε εκ νέου τους πολίτες, είτε βρίσκονται σε διακοπές είτε ετοιμάζονται να αναχωρήσουν, να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να δώσουν αίμα.

«Υπάρχουν σταθμοί αιμοδοσίας ανοιχτοί παγκύπρια. Καλό είναι ο κόσμος να προσέλθει και να αφιερώσει 15 λεπτά από τον χρόνο του για να βοηθήσει να σωθούν ζωές», ανέφερε.

Για την εβδομάδα 10-16 Αυγούστου, οι σταθμοί αιμοδοσίας λειτουργούν ως εξής:

Λευκωσία – Κέντρο Υγείας Έγκωμης

Δευτέρα-Παρασκευή: 07:30-20:00

Σάββατο: Αργία

Τηλ.: 22809098

Κέντρο Υγείας Γερίου

Δευτέρα-Παρασκευή: 07:30-20:00

Σάββατο: Αργία

Τηλ.: 22309221

Λεμεσός – Παλαιό Νοσοκομείο

Δευτέρα-Παρασκευή: 07:30-20:00

Σάββατο: Αργία

Τηλ.: 25730277

Λάρνακα – Γενικό Νοσοκομείο, 3ος όροφος, νέα πτέρυγα

10-12 Αυγούστου: 07:30-20:00

13-14 Αυγούστου: 07:30-15:00

Σάββατο: Αργία

Τηλ.: 24800402

Πάφος – Σταθμός Αιμοδοσίας, Royal Business Center

10-11 Αυγούστου: 07:30-20:00

12 Αυγούστου: 07:30-15:00

13 Αυγούστου: Κλειστό

14 Αυγούστου: 07:30-20:00

Σάββατο: Αργία

Τηλ.: 26306409

Αμμόχωστος – Παραλίμνι, Σωτήρος 2

10, 11 και 13 Αυγούστου: 07:30-15:00

12 Αυγούστου: 07:30-20:00

Παρασκευή: Κλειστό

Σάββατο: Αργία

Τηλ.: 99287584

Περισσότερες πληροφορίες για τους σταθμούς και τις εξωτερικές αιμοδοσίες αναρτώνται στη σελίδα του Κέντρου Αίματος στο Facebook.

ΚΥΠΕ