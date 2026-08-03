Έκκληση προς τους πολίτες να προσέλθουν για αιμοδοσία απηύθυνε τη Δευτέρα η Προϊσταμένη του Κέντρου Αίματος, Ανδρούλα Παναγιώτου.

Όπως ανέφερε, οι ημερήσιες ανάγκες σε αίμα έχουν αυξηθεί στις 350 φιάλες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενίσχυση των αποθεμάτων. Η έκκληση απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους δεν έχουν ακόμη αναχωρήσει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ή έχουν ήδη επιστρέψει.

Σε δηλώσεις της στο Πρακτορείο, η Προϊσταμένη του Κέντρου Αίματος ανέφερε ότι το πρόβλημα της μειωμένης προσέλευσης αιμοδοτών κατά τον Αύγουστο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, λόγω των καλοκαιρινών αδειών.

Όπως είπε, το Κέντρο Αίματος λειτούργησε ακόμη και το Σαββατοκύριακο, ανοίγοντας τους σταθμούς αιμοδοσίας, με την ανταπόκριση του κοινού να είναι θετική.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν δεν συνεχιστεί η προσέλευση αιμοδοτών τις επόμενες ημέρες, τα αποθέματα θα μειωθούν εκ νέου.

«Μας βοήθησε σημαντικά ο στρατός την περασμένη εβδομάδα, όμως, χρειαζόμαστε τη στήριξη ολόκληρης της κοινωνίας. Καλούμε όσους μπορούν να έρθουν να δώσουν αίμα, ιδιαίτερα νέους αιμοδότες, τους οποίους έχουμε μεγάλη ανάγκη», ανέφερε.

Η κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι οι ανάγκες των ασθενών δεν μειώνονται κατά τη διάρκεια των διακοπών.

«Οι ασθένειες, τα δυστυχήματα και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς δεν κάνουν διακοπές. Η πίεση είναι καθημερινή και η ανάγκη για αίμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ», είπε.

Από τις 150 στις 350 φιάλες ημερησίως η ζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, λίγο μετά το τέλος της πανδημίας COVID-19 η ημερήσια ζήτηση ανερχόταν περίπου στις 150 φιάλες αίματος, ενώ σήμερα απαιτούνται περίπου 350 φιάλες ημερησίως για να καλύπτονται οι ανάγκες των νοσηλευτηρίων.

Εξηγώντας τους λόγους της σημαντικής αύξησης, ανέφερε ότι πραγματοποιούνται περισσότερες και πιο σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις τόσο στα δημόσια, όσο και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, οι οποίες απαιτούν μεγάλες ποσότητες αίματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ασθενείς με θαλασσαιμία, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής τους, χρειάζονται πλέον περισσότερες μεταγγίσεις.

Αναφερόμενη στις ομάδες αίματος που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πίεση, είπε ότι οι μεγαλύτερες ανάγκες καταγράφονται στις ομάδες Ο θετικό, Ο αρνητικό και Α αρνητικό.

Όπως εξήγησε, η περιορισμένη διαθεσιμότητα αίματος επηρεάζει κυρίως τα προγραμματισμένα χειρουργεία και τις μεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών, όπως τα άτομα με θαλασσαιμία, οι ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, καθώς και παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από λευχαιμία ή άλλες μορφές καρκίνου. Πρόσθεσε ότι γίνεται συνεχής αξιολόγηση των αναγκών, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στα πιο επείγοντα περιστατικά.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ακόμη ότι, παρά τις προσπάθειες του Κέντρου Αίματος να διοργανώνει αιμοδοσίες σε εμπορικά κέντρα και ορεινές κοινότητες, όπου παρατηρείται αυξημένη ανταπόκριση από αποδήμους, οι δράσεις αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν τη σταθερά υψηλή ζήτηση.

Ανέφερε ότι τον Αύγουστο οι περισσότερες προγραμματισμένες αιμοδοσίες σε χώρους εργασίας και κοινότητες αναστέλλονται λόγω της απουσίας μεγάλου αριθμού πολιτών σε διακοπές, με εξαίρεση κυρίως τις ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, είπε πως το Κέντρο Αίματος προγραμματίζει τη λειτουργία σταθμών αιμοδοσίας και τα Σάββατα, προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν αίμα.

Ανοικτοί οι σταθμοί αιμοδοσίας και τα Σάββατα

Συγκεκριμένα, κάθε Σάββατο λειτουργούν οι Σταθμοί Αιμοδοσίας Γερίου και Έγκωμης από τις 08:00 μέχρι τις 14:00, ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί λειτουργούν ανάλογα με τον προγραμματισμό των εξωτερικών αιμοδοσιών και τη διαθεσιμότητα προσωπικού.

Κλείνοντας, η κ. Παναγιώτου διευκρίνισε ότι σήμερα δεν παρατηρούνται ελλείψεις αίματος, ωστόσο, οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και απαιτείται συνεχής προσέλευση αιμοδοτών, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια για όλους τους ασθενείς που τη χρειάζονται.

ΚΥΠΕ