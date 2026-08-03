Υπάρχουν ενδεχομένως και υπερβολές και πολιτικές σκοπιμότητες γύρω από το όλο θόρυβο των αντιδράσεων. Απ’ εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι ο χειρισμός του θέματος από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών ήταν κάκιστος. Ανεξαρτήτως τι έγινε ή τι δεν έγινε στην Βουλή, όφειλε να προχωρούσε ενημέρωση υλοποίησης της απόφασης του, εξηγώντας και τους λόγους για τους οποίους θα το έκανε.

Επί της ουσίας: Η ταυτότητα, δεν είναι ένας αριθμός. Κουβαλεί την ατομική ιστορία του καθενός. Και μέσα από το ατομικό, συντίθεται το συλλογικό. Η συλλογική ταυτότητα ενός λαού, η σύνδεση με την ιστορική μνήμη, την ρίζα του.

Φ.Δ.