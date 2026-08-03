Από πτήση της Alaska Airlines απομακρύνθηκε 40χρονη ευαγγελίστρια και influencer, όταν άρχισε να απευθύνει θρησκευτικό κήρυγμα στους συνεπιβάτες της, ενώ το αεροσκάφος παρέμενε καθηλωμένο στο αεροδρόμιο του Ορλάντο λόγω καθυστέρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου στην πτήση 708 με προορισμό το Σαν Ντιέγκο. Σε βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους, η Γουίτνεϊ Λιν ακούγεται να ζητά από τους επιβάτες να παραμείνουν ήρεμοι, λέγοντας ότι «ο συγχρονισμός του Θεού είναι τέλειος» και ότι ενδεχομένως η καθυστέρηση να τους προστάτευε από κάποιον κίνδυνο.

«Ξέρω ότι όλοι περιμένουμε. Είναι κάπως εκνευριστική αυτή η αναμονή, έτσι δεν είναι; Αλλά θέλω να σας πω ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο», είπε, προτού συνεχίσει με αναφορές στον Ιησού Χριστό.

Florida Evangelist Removed from Alaska Airlines Flight After Preaching During Delay



Whitney Lynn, a 40-year-old Florida evangelist, was asked to leave an Alaska Airlines flight from Orlando to San Diego on July 30 after preaching to passengers during a takeoff delay.



Standing… pic.twitter.com/5rhKRHq2qu — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 3, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μέλος του πληρώματος της ζήτησε να συγκεντρώσει τα προσωπικά της αντικείμενα και να αποβιβαστεί, εξηγώντας ότι η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει ανησυχία στο προσωπικό και στους υπόλοιπους επιβάτες.

«Δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού είναι επικίνδυνο»

Η 40χρονη ζήτησε να πληροφορηθεί τον λόγο της απομάκρυνσής της, με τον αεροσυνοδό να της απαντά ότι τα μέλη του πληρώματος δεν αισθάνονταν ασφαλή με την παρουσία της στην πτήση.

«Δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι επικίνδυνο. Έχω πάνω μου όπλα ή κάτι παρόμοιο; Όχι. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλής;» ακούγεται να λέει η Λιν.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι με το κήρυγμά της διεξήγαγε «πνευματικό πόλεμο», επειδή, όπως ανέφερε, «στους δαίμονες δεν αρέσει το όνομα του Ιησού».

UNBELIEVABLE!!!



What country are we living in right now?



Alaska Airlines had Whitney Lynn (evangelist, singer and songwriter) removed from their flight for sharing the gospel of Jesus Christ! She was told the crew felt unsafe! pic.twitter.com/cZSltx3MbX August 1, 2026

Προσωρινή απαγόρευση ταξιδιών

Σε ανακοίνωσή της προς τη New York Post, η Alaska Airlines ανέφερε ότι το πλήρωμα ανησύχησε για τη συμπεριφορά της επιβάτιδας, η οποία επηρέαζε και άλλους ταξιδιώτες.

«Για λόγους ασφαλείας, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος. Για το προσεχές διάστημα δεν θα της επιτρέπεται να ταξιδεύει με τις πτήσεις της εταιρείας μας», σημείωσε η αεροπορική εταιρεία.

Η Λιν δημοσίευσε αργότερα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο, όπως υποστήριξε, προερχόταν από το Τμήμα Εταιρικής Ασφάλειας της Alaska Airlines και την ενημέρωνε για προσωρινή απαγόρευση ταξιδιών τόσο με την Alaska Airlines όσο και με τις συνεργαζόμενες Hawaiian Airlines και Horizon Air.

Η 40χρονη ανέφερε στη συνέχεια ότι το περιστατικό εξελίχθηκε σε ευκαιρία για να μεταφέρει το θρησκευτικό της μήνυμα σε άλλους ανθρώπους, υποστηρίζοντας ότι μίλησε για τον Χριστιανισμό με τον οδηγό του λεωφορείου που τη μετέφερε στο ξενοδοχείο της και προσευχήθηκε με άνδρα που συνάντησε στη ρεσεψιόν.

protothema.gr