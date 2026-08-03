Τρία αδήλωτα πολυτελή ρολόγια χειρός, συνολικής αξίας περίπου €57.000, εντόπισαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στις αποσκευές επιβάτη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, ο επιβάτης, κυπριακής υπηκοότητας, είχε φτάσει στην Κύπρο από την Ελβετία στις 29 Ιουλίου. Ο εντοπισμός των ρολογιών έγινε έπειτα από αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών.

Ο επιβάτης δεν είχε δηλώσει τα αντικείμενα για την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και φόρων. Ως εκ τούτου, του επιβλήθηκαν πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση συνολικού ύψους €4.584.

Παράλληλα, εισπράχθηκαν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, συνολικού ύψους €10.843.