Ένα Υπουργικό Συμβούλιο με κεντροδεξιό στίγμα, το οποίο να αποτυπώνει τον κοινωνικό φιλελευθερισμό στις πολιτικές του και να βρίσκει απήχηση από τις παρυφές του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς έως τη λαϊκή δεξιά. Το κομματικό προφίλ θα υπερισχύει του τεχνοκρατικού, με πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν κομματικά και οργανωτικά στις προεδρικές εκλογές. Άλλωστε, από τον Σεπτέμβριο, και ανεξαρτήτως των όποιων εξελίξεων στο Κυπριακό, εισερχόμαστε σε προεκλογικό κλίμα.

Αυτή φαίνεται να είναι η βασική φιλοσοφία των κινήσεων που ετοιμάζει, χωρίς ακόμη να τις έχει ανακοινώσει, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε σχέση με τον επικείμενο ανασχηματισμό. Τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει αποτυπώνουν, σε έναν βαθμό, αυτή τη φιλοσοφία, αν και υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις, ιδιαίτερα από την πλευρά του ΔΗΚΟ.

Ερωτηματικό αποτελεί η ΕΔΕΚ, αφού, με την απομάκρυνση της Μαρίας Παναγιώτου, δεν θα έχει εκπροσώπηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από την άλλη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ηγεσία στην ΕΔΕΚ ώστε να υπάρξει και διαβούλευση. Αυτό, ωστόσο, που διαρρέει από το περιβάλλον του Προεδρικού είναι ότι η ΕΔΕΚ συμμετέχει μέσω της υιοθέτησης και της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών από την Κυβέρνηση, ανεξαρτήτως προσώπων.

Γι’ αυτό και η εικόνα που θέλει να εκπέμψει προς τα έξω είναι εκείνη ενός κυβερνητικού σχήματος:

● που καλύπτει ένα μεγάλο ιδεολογικοπολιτικό φάσμα της κοινωνίας

● που έχει ως πολιτικό προσανατολισμό και ταυτότητα τον κοινωνικό φιλελευθερισμό

Πότε θα γίνει

Σήμερα είναι ημέρα Εθνικού Συμβουλίου και δεν αναμένεται να προκύψει η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για αύριο ή μεθαύριο.

Η άμμος στην κλεψύδρα εξαντλείται πλέον για την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς η όλη συζήτηση έχει διαρκέσει αρκετά, προκαλώντας αφενός κόπωση και αφετέρου εκνευρισμό. Ιδιαίτερα ενοχλημένα εμφανίζονται άτομα των οποίων τα ονόματα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχουν εμπλακεί στην όλη συζήτηση.

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η επίσκεψη Γκουτέρες την περασμένη εβδομάδα ήταν λογικό να οδηγήσουν σε παράταση του θέματος του ανασχηματισμού. Την Παρασκευή, όμως, δημιουργήθηκε έντονη περιρρέουσα, με τη διαρροή ονομάτων προσώπων προς υπουργοποίηση, αλλά και σεναρίων για μετακινήσεις υπουργών.

Θεωρείτο σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθούσε και η ανακοίνωση. Παρ’ όλα αυτά, η ημέρα έκλεισε χωρίς να γίνει κάτι τέτοιο. Ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε η ανακοίνωση δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος. Παρότι από το Προεδρικό καταβλήθηκε προσπάθεια να αποδοθεί το θέμα σε δημοσιογραφικά σενάρια, το γεγονός ότι οι πληροφορίες δεν διαψεύστηκαν με σαφή τρόπο ενισχύει την εκτίμηση ότι υπήρχε πρόθεση για ανακοίνωση.

Γιατί, λοιπόν, δεν ήρθε; Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, χωρίς ωστόσο τίποτε να θεωρείται βέβαιο.

Από εκεί και πέρα, μπορούν να καταγραφούν τα εξής:

● Η εβδομάδα αυτή θεωρείται η εβδομάδα των ανακοινώσεων, οι οποίες αναμένονται πιθανότατα στα μέσα της.

● Σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα ονόματα και τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ισχύουν. Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμη μία-δύο εκκρεμότητες, οι οποίες ενδεχομένως να επιφέρουν κάποιες αλλαγές στην τελική ανακοίνωση.

● Η Τίνα Παύλου έχει «κλειδώσει» και αποτελεί επικοινωνιακά μια σημαντική επιτυχία για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, κυρίως επειδή κατάφερε να την απομακρύνει από την Πινδάρου. Δεν είναι κομματικό στέλεχος του ΔΗΣΥ και, σύμφωνα με πληροφορίες, στήριξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023. Ωστόσο, ήταν υποψήφια με τον ΔΗΣΥ τον Μάιο του 2026, ήταν μέλος του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του κόμματος και, ασφαλώς, η ηγεσία του ΔΗΣΥ θα ήθελε να την έχει στο πλευρό της το 2028.

● Το όνομα της Εύης Τσολάκη για το Υφυπουργείο Πρόνοιας δεν διαψεύδεται. Πρόκειται για ακόμη ένα κομματικό στέλεχος του ΔΗΚΟ στην Κυβέρνηση και, μαζί με τον Χρίστο Σενέκη, ο οποίος φαίνεται να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Γεωργίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ουσιαστικά δένει οριστικά το ΔΗΚΟ στο άρμα του ενόψει του 2028.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ερωτηματικό γύρω από το όνομα του Γιώργου Σολωμού, καθώς αρκετές φωνές εντός του ΔΗΚΟ θεωρούν ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Γιώργος Σολωμού διαθέτει ένα προφίλ που ενισχύει την εικόνα την οποία θέλει να εκπέμψει ο Πρόεδρος για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, έχει αναγνωρισιμότητα τόσο στον κόσμο του κόμματος όσο και ευρύτερα και μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικότερα επικοινωνιακά ορισμένα θέματα.

● Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω, φαίνεται να ισχύει και η μετακίνηση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη στο Υπουργείο Μεταφορών, στη θέση του Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος αποχωρεί. Φαίνεται επίσης να ισχύει η μετακίνηση της Κλέας Παπαέλληνα από το Υφυπουργείο Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο αποχωρεί η Βασιλική Κασσιανίδου.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη υπάρχει αρκετή μουρμούρα, όχι μόνο από το ΔΗΚΟ αλλά και γενικότερα από κυβερνητικούς κύκλους, καθώς η μετακίνησή του φαίνεται να γίνεται καθαρά για να διευκολυνθούν οι σχεδιασμοί για την υπουργοποίηση της Τίνας Παύλου. Το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, εξάλλου, δεν θεωρείται αρκετό για να μετακινείται ένας υπουργός σε άλλο υπουργείο.

Κάποια σενάρια ήθελαν, βέβαια, την Τίνα Παύλου να αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Πρόνοιας και, ως εκ τούτου, να μη μετακινείται ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Σε κάθε περίπτωση, εάν μετακινηθεί ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, θα πρόκειται για την τρίτη αλλαγή που καταγράφεται επί διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη στο Υπουργείο Υγείας. Είχε προηγηθεί η αντικατάσταση της Πόπης Κανάρη από τον Μιχάλη Δαμιανό κατά τον πρώτο ανασχηματισμό και ακολούθησε η τοποθέτηση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη κατά τον δεύτερο ανασχηματισμό.

● Από το Υφυπουργείο Τουρισμού αποχωρεί ο Κώστας Κουμής. Θα είναι ο Χρίστος Αγγελίδης ο αντικαταστάτης του; Από το περιβάλλον του Προεδρικού διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε κρούση του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τον ίδιο.

Από το περιβάλλον του ίδιου του Χρίστου Αγγελίδη, μέχρι την Παρασκευή, αφηνόταν να εννοηθεί πως δεν είχε δεχθεί επισήμως κάποια κρούση. Οι πληροφορίες γύρω από το όνομά του, ωστόσο, επιμένουν. Δεν αποκλείεται η ενδεχόμενη αναβολή των ανακοινώσεων να σχετίζεται με αυτή την περίπτωση, λόγω και της θέσης του στον ΠΑΣΥΞΕ.

Ασφαλώς, η περίπτωση του Χρίστου Αγγελίδη, γιου της Κλαίρης Αγγελίδου, έχει επικοινωνιακά πολλά να προσφέρει στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την ίδια ώρα, φθάνουν πληροφορίες από την Αμμόχωστο για αντιδράσεις σε σχέση με την απομάκρυνση του Κώστα Κουμή. Οι αντιδράσεις αυτές, βέβαια, μπορεί να αποτελούν και αποτέλεσμα μιας προσπάθειας δημιουργίας περιρρέουσας εις βάρος του Νίκου Χριστοδουλίδη. Είναι, άλλωστε, ανοικτή η μάχη για την προσέλκυση στελεχών και παραγόντων της ευρύτερης δεξιάς μεταξύ Κυβέρνησης και Πινδάρου.

● Η διαρροή των ονομάτων λειτούργησε, κατά κάποιον τρόπο, ως ένα είδος σφυγμομέτρησης για τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει η αντίληψη περί καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων, καθώς ο ίδιος λειτουργεί με τρόπο που του επιτρέπει να ζυγίζει κάθε του κίνηση. Πόσο μάλλον στην περίπτωση του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο σκοπεύει να πορευθεί μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

● Είναι γεγονός ότι η καθυστέρηση δημιουργεί ή και ενισχύει την εικόνα δυστοκίας στη λήψη αποφάσεων.

● Από την πλευρά του Προεδρικού, αυτό που αφήνεται να διαρρεύσει ως απάντηση είναι ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει να κλείσει τις όποιες εκκρεμότητες σε σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Γι’ αυτό και σήμερα θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο και ακολούθως θα βάλει την τελική πινελιά στον ανασχηματισμό.