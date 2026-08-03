Τίποτα δεν φαίνεται να αφήνεται στην τύχη σε σχέση με πυρκαγιές που ξέσπασαν το προηγούμενο 24ωρο στην Κύπρο.

Όπως αναφέρθηκε στον «Φ» από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, υπάρχει συναγερμός σε ό,τι αφορά προληπτικά μέτρα περιπολιών για να εκμηδενιστεί ακόμη και το ενδεχόμενο εμπρησμών.

Απαντώντας ο κ. Κεττής σε ερώτημά μας για τα μέτρα που λαμβάνονται, μετά από περιστατικά που ήγειραν υποψίες για κακουργηματική δράση προσώπων, είπε πως σε κάποιες περιπτώσεις, πέραν από τις προγραμματισμένες περιπολίες, υπάρχουν και έκτακτες.

«Είμαστε έξω και νύχτα και μέρα» επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής που είναι και επαρχιακός διευθυντής της Υπηρεσίας στη Λάρνακα. Αναφέρθηκε ακόμη και σε υπηρεσίες που καλούνται να παρέχουν και οι εφεδρικοί πυροσβέστες, πέραν από το μόνιμο και το τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό.

Το Σάββατο ο κ. Κεττής ενημέρωσε επίσημα για ενέργειες που ήγειραν υποψίες, καλώντας τους πολίτες να συνεργάζονται για αποτροπή: «Πέραν των ανακοινώσεων του Τμήματος Δασών για την εκδήλωση διαδοχικά πέντε εστιών δασικών πυρκαγιών στο δρόμο Προδρόμι προς Αρόδες, στην επαρχία Πάφου και τις σοβαρές υποψίες για κακόβουλες ενέργειες η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι τόσο στην περιοχή Μενοίκου που εκδηλώθηκε πυρκαγιά όσο και μετά από νέα πληροφορία που είχαμε από πολίτη στην περιοχή Ορόκλινης της Επαρχίας Λάρνακας για εντοπισμό ατόμων τα οποία προέβαιναν σε ύποπτες ενέργειες και επιχειρούσαν εκ προθέσεως να προκαλέσουν πυρκαγιά, η Υπηρεσία έχει εντατικοποιήσει τις περιπολιές της και έχει δώσει όλα τα στοιχεία στην Αστυνομία για περαιτέρω εξετάσεις.

Ως εκ των πιο πάνω η Πυροσβεστική Υπηρεσία προτρέπει τους συμπολίτες μας σε περίπτωση που παρατηρήσουν ύποπτες κινήσεις ή ενέργειες που να προμηνύουν πρόθεση πρόκλησης πυρκαγιάς να ενημερώνουν αμέσως τόσο την Πυροσβεστική Υπηρεσία όσο και τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό».

Να σημειωθεί, πάντως, ότι όπως πληροφορούμαστε η Αστυνομία Κύπρου ήδη διερεύνησε τα όσα τέθηκαν ενώπιόν της για την περίπτωση της Ορόκλινης, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε.

Εξάλλου, σύμφωνα με χθεσινή πρωινή ενημέρωση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία το 24ώρο που προηγήθηκε, ανταποκρίθηκε σε 42 περιστατικά, 23 πυρκαγιές, 16 ειδικές εξυπηρετήσεις και 3 ψευδείς κλήσεις.

Το Τμήμα Δασών με χθεσινή ανακοίνωσή του τονίζει πως και σήμερα «θα παραμείνει σε επίπεδο Κόκκινου Συναγερμού ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών». Κάνει σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν φωτιά.