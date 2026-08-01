Σε τρεις πυρκαγιές στην επαρχία Λευκωσίας ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου, Ανδρέα Κεττή.

Η πρώτη πυρκαγιά, με έντονο μαύρο καπνό ορατό από περιοχές της Λευκωσίας, εκδηλώθηκε στην κατεχόμενη περιοχή Γερόλακκου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε επίσης σε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αποκαλάμες παρά την κοινότητα Μενίκου.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τη Λευκωσία, ενώ συνέδραμαν άλλα δύο οχήματα από το Τμήμα Δασών και μία Φορητή Πυροσβεστική Μονάδα από την Πολιτική Άμυνα.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν επίσης οι εθελοντικές ομάδες «Άτλας», «Δίας» και SupportCY, ενώ ρίψεις πραγματοποίησαν τα δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης που βρίσκονταν σε περιπολία.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και περιορίστηκε σε έκταση ενός εκταρίου. Στο σημείο γίνονται τελικές κατασβέσεις και οριοθέτηση.

Αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και χαράδρα με σωρούς από σκουπίδια παρά την κοινότητα Εργατών.

Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς της Λευκωσίας, ενώ επιχείρησαν και δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης για περιορισμό της περιμετρικά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, γίνεται τελική κατάσβεση.



